McAsphalt Industries Limited annonce la nomination de David LeMay au poste de président, marquant ainsi une nouvelle ère de croissance et d'innovation

TORONTO, le 6 févr. 2025 /CNW/ - McAsphalt Industries Limited, chef de file canadien de la fabrication et de la distribution d'asphalte et de bitume, a le plaisir d'annoncer la nomination de David LeMay au poste de président. Avec une expérience démontrée dans la transformation des sociétés, l'efficacité opérationnelle et la croissance stratégique, M. LeMay sera le moteur de la croissance continue et du leadership de McAsphalt dans l'industrie.

2024 a été une année déterminante pour McAsphalt, marquée par d'importants investissements dans les infrastructures, l'innovation et la durabilité. La mise en service de notre nouvelle installation à Ashcroft Terminal - le plus grand terminal intérieur de la Colombie-Britannique - a amélioré la distribution nationale, tandis que le lancement du McAsphalt Advantage, un navire à faible émission de carbone de la prochaine génération pour le commerce des Grands Lacs, souligne l'engagement de la société à l'égard du leadership environnemental et de l'innovation du secteur à long terme.

« L'expertise de David en matière de transformation stratégique et d'excellence opérationnelle fait de lui le leader idéal pour McAsphalt en cette période charnière », a déclaré François Vachon, président de Colas Canada. « Son leadership renforcera la position de McAsphalt en tant que leader du secteur en matière de fiabilité, d'efficacité et de durabilité. »

M. LeMay possède plus de 20 ans d'expérience en tant que dirigeant, ayant guidé avec succès des sociétés dans leur croissance, leur transformation opérationnelle et l'évolution de leur secteur d'activité. En tant que président et chef de la direction de The Churchill Corporation, il a dirigé la consolidation stratégique des filiales de Churchill sous une marque unifiée - Stuart Olson Inc - améliorant la concurrence de l'entreprise et la positionnant comme un fournisseur de solutions intégrées de premier plan dans le secteur de la construction au Canada. Titulaire d'un maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université Queen's, M. LeMay est reconnu pour sa capacité à former des équipes performantes, à optimiser les opérations et à favoriser une culture de l'innovation.

« Je suis fier de diriger McAsphalt à un moment aussi dynamique de son histoire », a déclaré David LeMay, président de McAsphalt Industries Limited. « Avec une base solide dans l'excellence de la fabrication, un vaste réseau de terminaux et un engagement profond envers le développement durable, nous sommes bien positionnés pour poursuivre notre succès et offrir de la valeur à nos clients et partenaires. »

Depuis son arrivée dans le groupe Colas en 2018, McAsphalt n'a cessé d'évoluer, renforçant ainsi son leadership dans la fabrication d'enrobés et de bitumes. La société reste bien positionnée pour un succès à long terme avec une base fondée sur l'innovation, l'excellence opérationnelle et des solutions axées sur le client. Sous la direction de M. LeMay, McAsphalt s'appuiera sur cet élan pour assurer une croissance soutenue et garantir son rôle de leader de confiance dans le secteur des infrastructures au Canada.

À propos de McAsphalt Industries Limited

McAsphalt Industries Limited est le plus important fabricant et distributeur de produits d'asphalte et de bitume au Canada, avec un héritage de 50 ans d'innovation, d'excellence opérationnelle et de fiabilité. Avec 26 terminaux stratégiquement situés, quatre laboratoires de pointe et un réseau de transport intégré couvrant le rail, la route et la logistique maritime, McAsphalt propose des solutions de chaîne d'approvisionnement sans faille au secteur des infrastructures. Filiale de Colas Canada Inc., McAsphalt poursuit son engagement dans le développement durable, la sécurité et le développement des technologies de l'asphalte et du bitume.

A propos de Colas Canada Inc.

Colas est un leader canadien dans le domaine des infrastructures de transport - matériaux, construction et entretien. S'appuyant sur son réseau de sociétés au Canada et sur le groupe Colas dans le monde, Colas propose une large gamme de solutions innovantes et durables pour la construction et l'entretien des infrastructures de transport. Les entreprises Colas au Canada font partie de Colas SA, acteur mondial de la construction et de l'entretien des infrastructures de transport et filiale du groupe Bouygues.

CONTACT : Gabriel Roy, Colas Canada Inc., [email protected]