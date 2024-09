Cohabitation sociale : Montréal s'entend avec la Coalition Pozé pour déployer l'ÉMMIS dans le nord-est de l'île en 2025

MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce la conclusion d'une entente de services avec l'organisme Coalition Pozé, ce qui permettra le déploiement de l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS) dans les arrondissements du nord-est de la métropole, à compter de 2025.

La Coalition Pozé, à l'instar des organismes Équijustice et la Société de développement social, dépêchera des intervenantes et des intervenants sociaux civils d'ÉMMIS, qui offriront une réponse municipale immédiate, ponctuelle et non urgente aux enjeux de cohabitation sociale liés au partage de l'espace public et ce, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Son territoire d'intervention sera constitué des arrondissements de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, d'Anjou, de Montréal-Nord et de Saint-Léonard.

La Coalition Pozé mettra aussi à profit son expertise en matière d'intervention auprès de la jeunesse montréalaise. À cet effet, un volet prévention de la violence chez les jeunes s'ajoutera aux axes d'intervention des membres d'ÉMMIS de la Coalition Pozé.

Cette entente avec la Coalition Pozé s'inscrit dans l'élargissement de l'offre de services de l'ÉMMIS, qui a été annoncé le mois dernier et qui permettra le déploiement de 90 intervenantes et intervenants sur tout le territoire de la métropole. Cette bonification de l'ÉMMIS découle d'un financement de 50 M$, provenant à parts égales de la Ville de Montréal et du ministère de la Sécurité publique du gouvernement du Québec jusqu'en 2028.

La population ainsi que les commerçantes et les commerçants pourront rejoindre l'ÉMMIS via le Centre de référence du Grand Montréal (211) dès 2025. Soulignons que l'an dernier, plus de 15 000 interventions ont été réalisées dans les quatre arrondissements actuellement couverts par l'ÉMMIS.

Citations

« En seulement quelques mois, l'EMMIS est devenu un service essentiel pour désamorcer les situations difficiles. Une fois de plus, nous faisons appel à un organisme communautaire pour nous épauler parce que ce sont eux qui sont les mieux placés pour intervenir sur le terrain. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'expertise pointue de la Coalition Pozé, notamment sur les enjeux concernant la jeunesse. Grâce à cette nouvelle collaboration, nous pourrons déployer l'ÉMMIS dans le nord-est de l'île et offrir des services spécifiques aux besoins de la population de ce secteur de la métropole. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Nous remercions la Coalition Pozé de se joindre à nous dans l'aventure ÉMMIS. Elle saura apporter sa contribution à ce projet unique et porteur. Nous sommes persuadés qu'avec la combinaison de son expérience et de celle de la SDS dans le projet, de même qu'avec l'approche d'Équijustice en médiation et l'expertise reconnue en info-référencement social du Centre de référence du Grand Montréal, les équipes d'intervention bonifieront leurs actions sur le terrain. Cette contribution diversifiée de nos partenaires nous permettra d'augmenter notre impact dans la résolution des enjeux de cohabitation sociale et ce, au bénéfice de la population montréalaise. »

- Josefina Blanco, responsable de la diversité et de l'inclusion sociale au comité exécutif de la Ville de Montréal

« La Coalition Pozé est heureuse de constater que l'administration municipale s'engage à prioriser les enjeux jeunesse dans le cadre du déploiement de l'offre de service de l'ÉMMIS sur l'ensemble du territoire montréalais. Nous sommes fiers de faire équipe avec la Ville de Montréal et ses collaborateurs afin d'agir dans les espaces publics et les arrondissements dans le but de favoriser une cohabitation harmonieuse entre les citoyennes et les citoyens de tous les milieux et de toutes les origines. Nous mettrons à contribution nos ressources et notre réseau afin d'aider à prévenir l'isolement et lutter contre la précarité qui affecte les jeunes vulnérables et leur communauté. Nous sommes convaincus que cette initiative rapprochera la population de l'idéal du vivre ensemble montréalais. »

- Pierreson Vaval, directeur général de la Coalition Pozé

