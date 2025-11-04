Cognizant utilisera les modèles Claude et les outils agentiques dans ses plateformes afin d'aider ses clients à moderniser et à étendre l'adoption de l'IA.

Cognizant fournira Claude à près de 350 000 collaborateurs dans les fonctions clés de l'entreprise, les équipes d'ingénierie et de livraison, et utilisera Claude Code pour accélérer les tâches de codage, les tests, la documentation et les flux de travail de développement.

TEANECK, New Jersey, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Cognizant (NASDAQ: CTSH) utilise désormais Claude d'Anthropic, l'une des familles de grands modèles de langage (LLM) les plus puissantes au monde, pour aider ses clients professionnels et ses équipes internes à passer de l'expérimentation de l'IA à des résultats commerciaux à grande échelle. Cela combine la famille de modèles Claude et les outils agents avec les plateformes d'ingénierie et les plans industriels de Cognizant afin d'aider à obtenir un impact mesurable à l'échelle de l'entreprise.

Cognizant prévoit de mettre en adéquation ses offres d'ingénierie logicielle et de plateformes avec les capacités d'Anthropic, notamment Claude pour les entreprises, Claude Code, le protocole MCP (Model Context Protocol) et le SDK Agent, afin que les clients puissent intégrer l'IA à leurs données et applications existantes, orchestrer des tâches en plusieurs étapes sous la supervision humaine et gérer plus efficacement les performances, les risques et les dépenses.

Les entreprises qui adoptent l'IA à grande échelle ont besoin de solutions qui s'intègrent aux systèmes existants et fournissent des résultats tangibles. L'utilisation de Claude par Cognizant vise à aider les clients à passer plus rapidement de la phase pilote à la production et à étendre les capacités de l'IA à l'ensemble de l'entreprise. Cognizant fournira également Claude à l'interne à ses collaborateurs dans les fonctions clés de l'entreprise, les équipes d'ingénierie et de livraison afin d'améliorer la productivité et de faire progresser la maturité de l'IA.

« Les entreprises vont au-delà des simples gains de productivité pour se diriger vers un avenir plus connecté et plus agentique, a déclaré Ravi Kumar S, chef de la direction de Cognizant. En associant les modèles Claude et les outils agentiques d'Anthropic à la suite de plateformes et à l'expertise sectorielle de Cognizant, nous aiderons nos clients à jeter les bases d'une entreprise agentique où les systèmes intelligents collaborent avec les personnes pour accélérer la modernisation, l'ingénierie et la transformation industrielle. Nous sommes tout aussi enthousiastes à l'idée d'utiliser la technologie d'Anthropic pour nous aider à atteindre ces objectifs de transformation à l'interne chez Cognizant. »

« La combinaison d'une IA de pointe avec une expertise approfondie du domaine et des capacités de mise en œuvre est ce qui rend ce partenariat si passionnant et qui va sans aucun doute accélérer l'IA dans l'entreprise, a ajouté Paul Smith, directeur commercial chez Anthropic. Les entreprises ont besoin d'une IA fiable qui allie des performances de pointe à la sécurité et à la fiabilité, c'est pourquoi des centaines de milliers d'entreprises font confiance à Claude. Nous le démontrons à grande échelle en déployant Claude auprès de 350 000 employés de Cognizant et en aidant nos clients communs à faire de même. »

Les domaines d'intérêt initiaux du partenariat sont les suivants :

Productivité en ingénierie logicielle : déploiement de Claude et Claude Code avec la plateforme Cognizant Flowsource™ afin d'accélérer les tâches de codage, les tests, la documentation et les flux de travail de développement grâce à un accès basé sur MCP aux outils de développement.

déploiement de Claude et avec la plateforme Cognizant Flowsource™ afin d'accélérer les tâches de codage, les tests, la documentation et les flux de travail de développement grâce à un accès basé sur MCP aux outils de développement. Modernisation des systèmes existants : combinaison des cadres de modernisation de Cognizant avec les capacités de compréhension et de transformation du code d'Anthropic afin d'accélérer l'analyse et la refactorisation de bases de code volumineuses.

combinaison des cadres de modernisation de Cognizant avec les capacités de compréhension et de transformation du code d'Anthropic afin d'accélérer l'analyse et la refactorisation de bases de code volumineuses. Agentification : utilisation de Cognizant Neuro ® AI Multi-Agent Orchestration et du SDK Agent d'Anthropic pour concevoir des agents réutilisables, spécifiques à un domaine, et des systèmes multi-agents qui fonctionnent avec des politiques explicites, des approbations et des contrôles humains en boucle.

: utilisation de Cognizant Neuro AI Multi-Agent Orchestration et du SDK Agent d'Anthropic pour concevoir des agents réutilisables, spécifiques à un domaine, et des systèmes multi-agents qui fonctionnent avec des politiques explicites, des approbations et des contrôles humains en boucle. Solutions industrielles : développement de solutions verticales, à commencer par les services financiers, en tirant parti de Cognizant Agent Foundry avec Claude pour intégrer des flux de travail agentiques dans des environnements d'entreprise réglementés.

développement de solutions verticales, à commencer par les services financiers, en tirant parti de Cognizant Agent Foundry avec Claude pour intégrer des flux de travail agentiques dans des environnements d'entreprise réglementés. IA responsable : faire progresser les pratiques pour un déploiement, une surveillance et des opérations sûrs à grande échelle, alignés sur les besoins de gouvernance des entreprises et les normes ouvertes telles que MCP.

Cognizant prévoit d'impliquer ses clients par le biais d'ateliers, de modèles de référence et d'intégrations de plateformes utilisant Claude afin d'aider les équipes à identifier les cas d'utilisation à forte valeur ajoutée et à les mettre en production pour obtenir des résultats mesurables.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser la technologie, à réinventer les processus et à transformer leurs expériences afin qu'ils puissent rester à l'avant-garde dans notre monde en évolution rapide. Ensemble, nous améliorons la vie quotidienne. Consultez le site www.cognizant.com ou @cognizant.

Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec :

États-Unis Nom : Ben Gorelick Courriel : [email protected]

Europe / APAC Nom : Sarah Douglas Courriel : [email protected]

Inde Nom : Vipin Nair Courriel : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg

SOURCE Cognizant Technology Solutions