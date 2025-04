Équilibrer la valeur économique et sociale pour l'avenir de la fabrication grâce aux technologies de pointe.

Promouvoir la fabrication durable en améliorant l'efficacité de la main-d'œuvre, en stimulant la productivité et en réduisant au minimum les émissions de gaz à effet de serre.

Habiliter les gens grâce à la prise de décisions fondées sur les données au moyen de l'intelligence industrielle, de l'IA et de l'automatisation, ainsi que de la numérisation.

STUTTGART, Allemagne, 9 avril 2025 /CNW/ -- OMRON Corporation (TSE:6645) et Cognizant (NASDAQ:CTSH) ont signé un partenariat stratégique portant sur l'intégration des technologies de l'information (TI) et des technologies opérationnelles (TO) dans l'industrie manufacturière. Cette collaboration prévoit que Cognizant soit le partenaire d'ingénierie pour les produits de l'activité d'automatisation industrielle (IAB) d'OMRON.

Ravi Kumar S, chef de la direction de Cognizant, et Junta Tsujinaga, chef de la direction d’OMRON Corporation

OMRON, connue pour sa technologie d'automatisation avancée, et Cognizant, qui possède une expertise en matière de convergence TI-TO, offriront une solution unique, à guichet unique, pour la transformation numérique. Ce partenariat combine les produits des TO d'OMRON, tels que les capteurs, les contrôleurs, les servomoteurs, les équipements de sécurité et les robots, avec les capacités de Cognizant en matière de TI, notamment les technologies de l'infonuagique, de l'IA et de l'IdO et du jumeau numérique.

Grâce à cette collaboration, les entreprises pourront fournir des capacités distinctives pour atteindre une excellence opérationnelle flexible et agile. Ces capacités comprennent le conseil, la mise en œuvre sur site, l'exploitation et la maintenance. Les secteurs cibles de la capacité conjointe comprennent l'automobile, les semi-conducteurs, l'électronique, la fabrication industrielle, les sciences de la vie et les biens de consommation.

En combinant les capacités de leurs deux entreprises, OMRON et Cognizant s'efforcent d'établir un modèle commercial unique qui répond aux problèmes sur site et de gestion grâce à une analyse et à des améliorations continues des technologies de l'information (TI) et des technologies opérationnelles (TO). Cette intégration TI-TO tirera parti des atouts des deux entreprises pour promouvoir une fabrication durable, en améliorant la productivité et l'efficacité de la main-d'œuvre et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

La vaste gamme de produits d'OMRON (plus de 200 000 UGS) recueille des données de terrain de haute qualité pour la plateforme Asset Performance Excellence (APEx) de Cognizant et son outil d'évaluation de la maturité OnePlant™ de l'industrie 4.0/5.0. Ces données, combinées aux informations de gestion, aident à analyser les problèmes liés aux TI et à hiérarchiser les améliorations du point de vue de la direction. Les résultats peuvent être renvoyés au moyen de l'application de contrôle d'OMRON et du service d'utilisation des données i-BELT, en travaillant avec les clients pour relever les défis sur site liés aux problèmes de gestion de façon complète.

« OMRON est le seul fabricant d'équipements de contrôle au monde qui possède tous les équipements utilisés dans la chaîne de production. « Cognizant, pour sa part, est l'une des principales sociétés mondiales de services informatiques qui soutient la transformation numérique d'un large éventail d'industries grâce à des technologies numériques de pointe comme l'IA, l'IdO et l'infonuagique », a déclaré Junta Tsujinaga, chef de la direction d'OMRON Corporation. « Grâce à ce partenariat, nous allons promouvoir l'intégration des technologies de l'information et des technologies opérationnelles pour résoudre les problèmes urgents auxquels sont confrontés les sites de fabrication, tels que l'amélioration significative de la productivité, la réduction des pertes opérationnelles et l'accélération des décisions de gestion. Les deux entreprises travailleront ensemble pour promouvoir la fabrication durable de pointe de l'avenir. »

« Les clients sont à la recherche d'un partenaire stratégique possédant une expertise approfondie de l'industrie et du domaine, des capacités de bout en bout et la capacité de gérer des technologies complexes à différents niveaux de l'usine numérique, a déclaré Ravi Kumar S, chef de la direction de Cognizant. « Nous sommes ravis de nous associer à OMRON pour apporter des propositions de valeur et des capacités intégrées afin de transformer la fabrication pour nos clients à l'échelle mondiale. L'expertise d'OMRON en matière de données et de systèmes de TO, associée aux capacités de Cognizant en matière de fabrication numérique et d'intégration TI/TO, permettra aux fabricants de prendre des décisions plus rapides et plus fiables en utilisant des données en temps réel. « Ensemble, nous sommes déterminés à faire progresser la fabrication en tirant parti des technologies émergentes et en intégrant les systèmes de TI et de TO pour parvenir à une fabrication connectée, intelligente, autonome, durable et résiliente dans le futur », a-t-il ajouté.

