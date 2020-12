MONTRÉAL, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco et ses employés sont très fiers de s'associer encore cette année à la Campagne 2020 de Centraide au Québec et United Way en Ontario et de remettre à l'organisme un montant total de plus de 475 000 $.

Portée par une profonde volonté de redonner à la communauté et d'y contribuer, Cogeco s'engage chaque année dans la campagne de levée de fonds de Centraide / United Way, visant à recueillir et à investir des fonds localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion. L'engagement remarquable des employés de Cogeco dans diverses causes, notamment pour la campagne de Centraide / United Way, contribue à maintenir les liens forts qui existent avec les différentes communautés qui bénéficient des fonds amassés. Que ce soit au Québec ou en Ontario, la participation renouvelée de Cogeco, jumelée à celle de ses employés, permet de redonner concrètement aux communautés.

« La participation de Cogeco et de ses employés au Canada à la campagne Centraide revêt une importance particulière cette année, alors que les besoins sont exacerbés en raison de la pandémie,» a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc. «Je suis touché par la sensibilité de nos employés face aux plus démunis de notre société. L'engagement dont ils font preuve chaque année est indispensable et c'est ce qui inspire Cogeco à joindre la cause, année après année.»

À PROPOS DE COGECO INC.

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Elle exerce ses activités au Québec et en Ontario, au Canada, sous le nom Cogeco Connexion et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Sa filiale Cogeco Média détient et exploite 23 stations de radio offrant une programmation complémentaire et une couverture étendue, desservant un large éventail d'auditoires, principalement dans la province de Québec, ainsi qu'une agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

