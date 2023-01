MONTRÉAL, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Cogeco (TSX : CGO) est heureuse de présenter son deuxième Plan d'action pour le climat qui inclut également son rapport conforme au Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC ), qui décrivent les principales mesures prises par l'entreprise pour soutenir l'action climatique urgente, ainsi que ses processus et stratégies pour évaluer et gérer les risques et les opportunités liés au climat. Ce plan sert à faciliter l'accès à toutes les informations relatives à la stratégie de Cogeco en matière de changement climatique, à rendre compte de nos progrès ainsi que de notre parcours pour devenir une entreprise durable dans un monde à 1,5°C.

Cogeco reste engagée à soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone tout en veillant à ce que les effets du changement climatique soient systématiquement pris en compte et intégrés à sa stratégie d'affaires et aux décisions connexes.

« En tant que fournisseur de services de connectivité et radiodiffuseur de premier plan, nous ressentons un profond sentiment de responsabilité envers nos différentes parties prenantes pour créer l'entreprise la plus résiliente et durable possible. Bien que l'empreinte environnementale de notre industrie soit sans doute moins importante que celle de beaucoup d'autres, Cogeco reste déterminée à faire preuve d'un leadership fort en matière d'action climatique », a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco.

Agir maintenant pour un avenir meilleur

Reflétant le profond engagement de Cogeco envers le développement durable, en plus de ses objectifs à court terme approuvés par la SBTi (Science-based target initiative), l'entreprise reste engagée à atteindre un objectif à long terme de zéro émission nette dans l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050. L'organisation a également transformé les facilités renouvelables à terme de Cogeco et de Cogeco Communications en une structure de prêt liée à la durabilité . Il s'agit des premiers prêts syndiqués liés à la durabilité au Canada dans les secteurs des télécommunications et des médias. Ces facilités de crédit intègrent des modalités de tarification incitatives liées aux objectifs annuels de réduction des émissions de GES de Cogeco et à son initiative d'inclusion numérique visant à offrir un accès Internet haute vitesse aux ménages des régions non desservies et mal desservies du Canada. Pour souligner davantage son engagement, Cogeco a lié une partie de la rémunération variable de ses cadres et autres dirigeants à l'atteinte de ses objectifs de réduction des émissions.

À PROPOS DE COGECO INC.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un héritage de plus de 65 ans, Cogeco inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans les secteurs des télécommunications et des médias en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline (anciennement Atlantic Broadband), Cogeco fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie à 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires au Québec et en Ontario au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis. Par l'entremise de Cogeco Média, elle possède et exploite, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

