Des progrès importants ont été réalisés à l'égard des priorités stratégiques annoncées au dernier trimestre, centrées sur les synergies, la numérisation, l'analytique avancée, l'expansion du réseau, les services sans fil et la transformation de notre segment radiophonique.

Nos équipes canadienne et américaine du secteur des télécommunications ont été regroupées avec succès.

Des partenariats stratégiques ont été conclus pour permettre le lancement prochain de services sans fil au Canada à titre d'ERMV, selon une approche nécessitant peu de capitaux.

Toutes les projections financières établies pour l'exercice 2024 ont été atteintes ou dépassées, et les projections financières pour l'exercice 2025 ont été publiées.

Le dividende déterminé trimestriel a augmenté de 8,0 % pour se chiffrer à 0,922 $ par action.

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre clos le 31 août 2024 et publie ses projections financières pour l'exercice 2025.

« Cogeco a réalisé d'énormes progrès au cours de l'exercice 2024 », a déclaré Frédéric Perron, président et chef de la direction. « Seulement au cours des six derniers mois, nous avons : défini des priorités claires pour réaliser une croissance solide et durable, lancé des services sans fil aux États-Unis, établi les bases pour le lancement des services sans fil au Canada à titre d'ERMV, regroupé avec succès nos organisations canadienne et américaine, et remanié notre équipe de direction. La restructuration récemment terminée, qui a simplifié notre modèle opérationnel, constituait la première phase d'un programme structuré sur trois ans. Nous sommes maintenant en mesure d'accélérer nos capacités numériques, de promouvoir les offres groupées des services filaire et sans fil et de continuer d'optimiser nos activités dans un objectif de croissance et de création de valeur continues. »

« Notre secteur des télécommunications au Canada a maintenu sa bonne performance au quatrième trimestre grâce à la croissance du nombre d'abonnés au service Internet provenant de Cogeco Connexion et d'oxio ainsi que de notre programme d'expansion du réseau. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'égard de la performance de notre marque oxio, car son modèle numérique est devenu un moteur de croissance pour l'organisation en plus de servir d'exemple à suivre pour les principales initiatives de transformation au sein de la Société de façon plus générale. »

« Aux États-Unis, le lancement de Breezeline Mobile offre aux clients encore plus de raisons convaincantes de regrouper leurs services avec nous. Notre stratégie axée sur Internet et les efforts que nous déployons pour assurer notre efficacité opérationnelle ont contribué à un nouveau trimestre marqué par une forte croissance de la marge. »

« Bien que la dynamique concurrentielle du marché publicitaire en radio demeure difficile, bon nombre des stations de radio de Cogeco Média se sont maintenues en tête des sondages pour un autre trimestre. De plus, nos solutions numériques dans le domaine de la publicité continuent d'apporter un apport croissant à l'ensemble de nos produits. »

« Au cours du dernier exercice, nous avons conservé notre approche équilibrée dans l'affectation du capital aux initiatives de croissance, y compris l'expansion du réseau et l'amélioration des produits, nous avons adopté une approche nécessitant peu de capitaux à l'égard de la croissance des services sans fil dans les deux pays, et nous avons restitué du capital au moyen d'une hausse des dividendes et des rachats d'actions, tout en réduisant progressivement notre levier financier. Nous poursuivrons notre approche équilibrée au cours de l'exercice 2025 et c'est dans ce contexte que nous sommes heureux d'annoncer une augmentation de notre dividende trimestriel par action, qui passera à 0,922 $. »

Faits saillants financiers consolidés

Trimestres clos les 31 août 2024 2023(1) Variation Variation selon

un taux de

change

constant(2) (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) (non audité) $ $ % % Produits 768 656 766 652 0,3 (1,0) BAIIA ajusté (2) 371 216 351 925 5,5 4,2 Bénéfice de la période 81 437 90 521 (10,0)

Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 19 248 29 234 (34,2)

Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(2)(3) 25 562 33 006 (22,6)











Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 326 723 284 370 14,9

Flux de trésorerie disponibles(1)(2) 143 055 87 274 63,9 63,4 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1)(2) 199 966 120 202 66,4 65,5









Acquisitions d'immobilisations corporelles 156 577 207 434 (24,5)

Dépenses d'investissement nettes(2)(4) 154 570 178 481 (13,4) (14,7) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 97 659 145 553 (32,9) (34,1)









Bénéfice dilué par action 1,99 1,87 6,4

Bénéfice dilué par action ajusté (2)(3) 2,65 2,12 25,0























Résultats d'exploitation

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024 clos le 31 août 2024 :

Les produits sont demeurés stables et se sont chiffrés à 768,7 millions $. Sur la base d'un taux de change constant (2) , les produits ont diminué de 1,0 % en raison d'un recul des produits dans le secteur des télécommunications aux États-Unis et dans le secteur des médias, contrebalancé en partie par la croissance des produits dans le secteur des télécommunications au Canada , comme il est expliqué ci-dessous. Les produits du secteur des télécommunications aux États-Unis ont diminué de 2,3 % selon un taux de change constant (et sont demeurés stables, tels qu'ils sont présentés), principalement en raison de la diminution du nombre d'abonnés, en particulier pour les services d'entrée de gamme, et de la plus grande proportion de clients ne s'abonnant qu'aux services Internet. La diminution a été contrebalancée en partie par la hausse des produits par abonné et par une meilleure combinaison de produits découlant de l'amélioration des données relatives aux abonnés. Les produits au sein du secteur des médias ont diminué de 10,1 %, car la dynamique concurrentielle du marché publicitaire en radio demeure difficile. Les produits du secteur des télécommunications au Canada ont augmenté de 0,8 %, principalement en raison de l'impact cumulatif des ajouts d'abonnés au service Internet haute vitesse au cours du dernier exercice, notamment en provenance des projets d'expansion du réseau, ainsi que de l'acquisition de Niagara Regional Broadband Network conclue le 5 février 2024.

, les produits ont diminué de 1,0 % en raison d'un recul des produits dans le secteur des télécommunications aux États-Unis et dans le secteur des médias, contrebalancé en partie par la croissance des produits dans le secteur des télécommunications au , comme il est expliqué ci-dessous. Le BAIIA ajusté a augmenté de 5,5 % pour s'établir à 371,2 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a augmenté de 4,2 %, principalement en raison de la hausse du BAIIA ajusté dans les secteurs des télécommunications au Canada et aux États-Unis découlant des initiatives de réduction des coûts et des gains d'efficacité opérationnelle dans l'ensemble de la Société en raison de notre programme de transformation en cours, en plus de la croissance des produits dans le secteur des télécommunications au Canada . Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications au Canada a augmenté de 3,8 %, ou de 4,0 % selon un taux de change constant. Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications aux États-Unis a augmenté de 5,2 %, ou de 2,4 % selon un taux de change constant.

et aux États-Unis découlant des initiatives de réduction des coûts et des gains d'efficacité opérationnelle dans l'ensemble de la Société en raison de notre programme de transformation en cours, en plus de la croissance des produits dans le secteur des télécommunications au . Le bénéfice de la période s'est chiffré à 81,4 millions $, dont une tranche de 19,2 millions $, ou 1,99 $ par action après dilution, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 90,5 millions $ et une tranche de 29,2 millions $, ou 1,87 $ par action après dilution, pour la période correspondante de l'exercice 2023. La diminution du bénéfice de la période et du bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société tient surtout à l'augmentation de la dotation aux amortissements et aux charges pour perte de valeur avant impôts sans effet sur la trésorerie de 15,2 millions $ comptabilisées au cours du trimestre, principalement en lien avec les partenariats stratégiques visant à faciliter le développement des services sans fil au Canada dans le cadre d'un modèle opérationnel nécessitant peu de capitaux, partiellement contrebalancées par la hausse du BAIIA ajusté et la diminution des charges financières. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société (3) s'est établi à 25,6 millions $, ou 2,65 $ par action après dilution (3) , comparativement à 33,0 millions $, ou 2,12 $ par action après dilution, à l'exercice précédent. L'augmentation du bénéfice dilué par action ajusté par rapport à l'exercice précédent reflète l'incidence positive des rachats d'actions par la Société.

dans le cadre d'un modèle opérationnel nécessitant peu de capitaux, partiellement contrebalancées par la hausse du BAIIA ajusté et la diminution des charges financières. Les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 154,6 millions $, en baisse de 13,4 % par rapport à 178,5 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Selon un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes (2) se sont établies à 152,3 millions $, en baisse de 14,7 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution des dépenses attribuable au calendrier des projets d'expansion du réseau dans les secteurs des télécommunications aux États-Unis et au Canada , en plus de la réduction progressive des stocks d'équipement chez l'abonné accumulés précédemment dans le secteur des télécommunications aux États- Unis. En excluant les projets d'expansion du réseau, les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 97,7 millions $, en baisse de 32,9 % par rapport à 145,6 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Sur la base d'un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau (2) , se sont établies à 96,0 millions $, en baisse de 34,1 % par rapport à l'exercice précédent. Les projets d'expansion du réseau de fibre jusqu'au domicile se sont poursuivis au Canada et aux États-Unis en ajoutant près de 58 000 foyers câblés (5) au cours de l'exercice 2024, dont près de 14 000 (5) au cours du quatrième trimestre.

se sont établies à 152,3 millions $, en baisse de 14,7 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution des dépenses attribuable au calendrier des projets d'expansion du réseau dans les secteurs des télécommunications aux États-Unis et au , en plus de la réduction progressive des stocks d'équipement chez l'abonné accumulés précédemment dans le secteur des télécommunications aux États- Unis. Les acquisitions d'immobilisations corporelles ont diminué de 24,5 % pour s'établir à 156,6 millions $, principalement en raison de la baisse des dépenses.

Les flux de trésorerie disponibles (1) ont augmenté de 63,9 %, ou de 63,4 % selon un taux de change constant, pour s'établir à 143,1 millions $, ou 142,6 millions $ selon un taux de change constant, principalement en raison de la baisse des dépenses d'investissement nettes, de l'augmentation du BAIIA ajusté et de la diminution des charges financières. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau (1) , ont augmenté de 66,4 %, ou de 65,5 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 200,0 millions $, ou à 198,9 millions $ selon un taux de change constant.

ont augmenté de 63,9 %, ou de 63,4 % selon un taux de change constant, pour s'établir à 143,1 millions $, ou 142,6 millions $ selon un taux de change constant, principalement en raison de la baisse des dépenses d'investissement nettes, de l'augmentation du BAIIA ajusté et de la diminution des charges financières. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau , ont augmenté de 66,4 %, ou de 65,5 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 200,0 millions $, ou à 198,9 millions $ selon un taux de change constant. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 14,9 % pour atteindre 326,7 millions $, principalement en raison du calendrier des paiements des dettes fournisseurs et autres créditeurs et de la hausse du BAIIA ajusté.

Au cours de sa réunion du 31 octobre 2024, le conseil d'administration de Cogeco a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,922 $ par action, en hausse de 8,0 % par rapport au dividende de 0,854 $ par action pour l'exercice précédent.

PROJECTIONS FINANCIÈRES POUR L'EXERCICE 2025

Cogeco a publié ses projections financières pour l'exercice 2025. L'exercice 2025 sera la première année d'un programme de transformation sur trois ans, dans le cadre duquel des investissements sont effectués afin de mettre la Société sur la voie d'une croissance durable. Sur la base d'un taux de change constant, la Société prévoit que, pour l'exercice 2025, les produits demeureront stables en raison à la fois d'une croissance du nombre d'abonnés au service Internet et de la diminution du nombre d'abonnements aux services de vidéo et de téléphonie filaire. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté de l'exercice 2025 devrait demeurer stable, principalement en raison de la stabilité des produits et des charges d'exploitation, lesquelles devraient bénéficier de la récente réorganisation de l'entreprise et des autres améliorations opérationnelles, facteurs contrebalancés par les investissements dans de nouvelles capacités dans le cadre du programme de transformation sur trois ans. Les dépenses d'investissement nettes devraient se situer entre 660 millions $ et 735 millions $, ce qui comprend des investissements nets d'environ 140 millions $ à 190 millions $, liés aux projets d'expansion du réseau axés sur la croissance, qui permettront d'accroître la zone de couverture de la Société au Canada et aux États-Unis. Les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, devraient diminuer de 0 % à 10 % en raison des flux de trésorerie disponibles qui ont été plus solides que prévu pour l'exercice 2024, ainsi que des investissements axés sur la croissance soutenus et de l'augmentation des charges financières et des impôts exigibles.









31 octobre 2024



Projections(i) Données réelles

Exercice 2025 (selon un taux de change constant)(ii) Exercice 2024 (en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $





Projections financières



Produits Stables 3 074 BAIIA ajusté Stable 1 455 Dépenses d'investissement nettes 660 $ à 735 $ 643 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 140 $ à 190 $ 137 Flux de trésorerie disponibles Diminution de 0 % à 10 %(iii) 476 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau Diminution de 0 % à 10 %(iii) 613







(i) Variations en pourcentage par rapport à l'exercice 2024. (ii) Les projections financières pour l'exercice 2025 sont fondées sur un taux de change constant de 1,3606 $ CA pour 1 $ US. (iii) Le taux d'imposition effectif présumé pour les impôts exigibles est d'environ 14 %.

Ces projections financières, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, contiennent des énoncés prospectifs concernant les perspectives financières de Cogeco et devraient être lues conjointement avec la rubrique « Énoncés de nature prospective » du présent communiqué de presse.



(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (2) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. Les données présentées sur la base d'un taux de change constant, le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. La variation selon un taux de change constant et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS® de comptabilité, publiées par l'International Accounting Standards Board (les « Normes IFRS de comptabilité »); par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (3) Exclut l'incidence des charges pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie et des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais, déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle. (4) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (5) Le calcul de la croissance interne exclut les ajouts découlant des acquisitions.

Faits saillants financiers

Trimestres et exercices clos les 31 août (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) 2024 2023(1) Variation Variation

selon un taux

de change

constant(2)(3)

2024 2023(1) Variation Variation

selon un taux

de change

constant(2)(3) $ $ % %

$ $ % % Opérations

















Produits 768 656 766 652 0,3 (1,0)

3 073 985 3 081 136 (0,2) (0,7) BAIIA ajusté(3) 371 216 351 925 5,5 4,2

1 454 817 1 432 929 1,5 1,0 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais(4) 12 177 15 239 (20,1)



63 298 36 245 74,6

Perte de valeur des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et du goodwill 15 229 -- --



15 229 88 000 (82,7)

Bénéfice de la période 81 437 90 521 (10,0)



349 381 350 235 (0,2)

Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 19 248 29 234 (34,2)



96 746 70 630 37,0

Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(3)(5) 25 562 33 006 (22,6)



119 048 149 298 (20,3)

Flux de trésorerie

















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 326 723 284 370 14,9



1 185 150 968 214 22,4

Flux de trésorerie disponibles(1)(3) 143 055 87 274 63,9 63,4

475 765 424 083 12,2 12,0 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1)(3) 199 966 120 202 66,4 65,5

613 159 596 918 2,7 2,4 Acquisitions d'immobilisations corporelles 156 577 207 434 (24,5)



664 004 806 237 (17,6)

Dépenses d'investissement nettes(3)(6) 154 570 178 481 (13,4) (14,7)

642 747 702 913 (8,6) (9,0) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(3) 97 659 145 553 (32,9) (34,1)

505 353 530 078 (4,7) (5,1) Données par action(7)

















Bénéfice par action

















De base 2,02 1,89 6,9



8,63 4,53 90,5

Dilué 1,99 1,87 6,4



8,55 4,51 89,6

Dilué ajusté(3)(5) 2,65 2,12 25,0



10,52 9,53 10,4

Dividendes par action 0,854 0,731 16,8



3,416 2,924 16,8























(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles. Le produit de cessions d'immobilisations corporelles s'est chiffré à 0,6 million $ et à 3,4 millions $ pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2024, respectivement (1,0 million $ et 2,7 millions $, respectivement, pour l'exercice 2023). Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (2) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2023, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,3329 $ CA pour 1 $ US et de 1,3467 $ CA pour 1 $ US, respectivement. (3) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, et les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. La variation selon un taux de change constant et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (4) Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2024, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais étaient principalement attribuables aux frais de restructuration comptabilisés au cours du second semestre de l'exercice, y compris les coûts associés à la nouvelle structure organisationnelle annoncée en mai 2024 et à d'autres initiatives d'optimisation des coûts. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2023, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais étaient principalement attribuables aux coûts associés à l'intégration d'acquisitions antérieures, ainsi qu'aux frais d'acquisition et d'intégration engagés relativement à l'acquisition d'oxio, conclue le 3 mars 2023, aux frais de restructuration liés aux changements organisationnels apportés au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2023 au sein des secteurs des télécommunications au Canada et aux États-Unis et aux coûts de configuration et de personnalisation dans le cadre d'accords d'infonuagique. De plus, un ajustement rétroactif de 8,4 millions $ a été comptabilisé au cours de l'exercice 2023 à la suite des conclusions préliminaires de la Commission du droit d'auteur à l'égard de sa nouvelle décision sur les taux de redevance pour la période entre 2014 et 2018, dont une tranche de 4,2 millions $ a fait l'objet d'une reprise au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2024 à la suite de la nouvelle décision de la Commission du droit d'auteur publiée en janvier 2024. (5) Exclut l'incidence des charges pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie, des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais ainsi que les profits/pertes liés à la modification et/ou l'extinction d'une dette, dans chaque cas déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle. (6) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (7) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.



Au 31 août 2024 Au 31 août 2023 (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ Situation financière



Trésorerie et équivalents de trésorerie 77 746 363 854 Total de l'actif 9 773 739 9 869 778 Dette à long terme



Tranche courante 370 108 43 325 Tranche non courante 4 594 057 5 045 672 Endettement net(1) 4 957 594 4 817 113 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 810 437 925 863 Rendement des capitaux propres(2) 11,1 % 7,7 %







(1) L'endettement net est une mesure de gestion du capital. Pour de plus amples renseignements sur cette mesure financière, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 août 2024 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca . (2) Le rendement des capitaux propres est une mesure financière supplémentaire et est calculé en divisant le bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société pour l'exercice par la moyenne des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société pour l'exercice.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco inc. (« Cogeco » ou la « Société ») et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d'exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires que Cogeco juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement aux rubriques « Objectifs et stratégie de la Société » et « Projections financières pour l'exercice 2025 » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2024 de la Société pour prendre connaissance de certaines hypothèses clés relatives à l'économie, au marché et aux opérations que nous avons formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Cogeco. Ces facteurs comprennent certains risques, comme ceux liés aux marchés en général, à la concurrence (y compris les écosystèmes concurrentiels et technologiques changeants et les stratégies concurrentielles perturbatrices adoptées par nos concurrents), au commerce, à la réglementation, à la fiscalité, à la technologie (y compris le risque lié à la cybersécurité), aux finances (y compris les variations des taux de change et des taux d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris l'inflation qui exerce des pressions sur les produits, la baisse des dépenses des consommateurs et l'augmentation des coûts), à la gestion des talents (y compris le marché hautement concurrentiel pour le bassin limité d'employés dotés de compétences numériques), aux menaces humaines ou naturelles qui pèsent sur le réseau de la Société (y compris la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient perturber les activités), sur ses infrastructures et sur ses systèmes, à la durabilité et aux informations à fournir en matière de durabilité, au comportement éthique, à la propriété, aux litiges et à la santé et sécurité publiques, et bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société. De plus, les activités radiophoniques de la Société sont exposées de façon importante au risque lié aux budgets publicitaires du secteur du commerce de détail, lesquels peuvent fluctuer en raison de la concurrence accrue et de l'évolution de la conjoncture économique. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2024 de la Société. Ces facteurs n'ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Cogeco, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse; les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse représentent les attentes de Cogeco à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ce communiqué de presse devrait être lu conjointement avec le rapport de gestion inclus dans le rapport annuel de l'exercice 2024 de la Société, les états financiers consolidés et les notes annexes de la Société préparés conformément aux Normes IFRS® de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board (les « Normes IFRS de comptabilité »), pour l'exercice clos le 31 août 2024.

Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comporte des renvois à des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières utilisées par Cogeco. Ces mesures financières sont examinées dans le cadre de l'évaluation du rendement de Cogeco et elles sont utilisées dans le cadre du processus décisionnel à l'égard de ses unités d'affaires.

Un rapprochement entre les mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières et les mesures les plus directement comparables conformes aux Normes IFRS de comptabilité est présenté ci-après. Certaines informations à présenter additionnelles relatives aux mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 août 2024 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca . Les mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité ci-dessous sont utilisées comme composante des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité de Cogeco.





Mesure non conforme aux Normes IFRS de comptabilité déterminées Utilisée dans la composante du ratio non conforme aux Normes IFRS de comptabilité suivant Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société Bénéfice dilué par action ajusté





Les mesures financières présentées sur la base d'un taux de change constant pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2024 sont converties selon le taux de change moyen des périodes correspondantes de l'exercice précédent, soit de 1,3329 $ CA pour 1 $ US et de 1,3467 $ CA pour 1 $ US, respectivement.

Rapprochement des données présentées sur la base d'un taux de change constant et de l'incidence du taux de change

Données consolidées



















Trimestres clos les 31 août 2024

2023(1)



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Produits 768 656 (9 731) 758 925

766 652

0,3 (1,0) Charges d'exploitation 397 440 (5 234) 392 206

414 727

(4,2) (5,4) BAIIA ajusté 371 216 (4 497) 366 719

351 925

5,5 4,2 Flux de trésorerie disponibles(1) 143 055 (462) 142 593

87 274

63,9 63,4 Dépenses d'investissement nettes 154 570 (2 254) 152 316

178 481

(13,4) (14,7)



















(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée.



















Exercices clos les 31 août 2024

2023(1)



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Produits 3 073 985 (15 024) 3 058 961

3 081 136

(0,2) (0,7) Charges d'exploitation 1 619 168 (8 121) 1 611 047

1 648 207

(1,8) (2,3) BAIIA ajusté 1 454 817 (6 903) 1 447 914

1 432 929

1,5 1,0 Flux de trésorerie disponibles(1) 475 765 (932) 474 833

424 083

12,2 12,0 Dépenses d'investissement nettes 642 747 (3 340) 639 407

702 913

(8,6) (9,0)



















(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée.

Secteur des télécommunications au Canada



















Trimestres clos les 31 août 2024

2023



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Produits 378 702 -- 378 702

375 754

0,8 0,8 Charges d'exploitation 175 688 (288) 175 400

180 183

(2,5) (2,7) BAIIA ajusté 203 014 288 203 302

195 571

3,8 4,0 Dépenses d'investissement nettes 71 000 (245) 70 755

73 348

(3,2) (3,5)





































Exercices clos les 31 août 2024

2023



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Produits 1 510 506 -- 1 510 506

1 489 915

1,4 1,4 Charges d'exploitation 710 706 (447) 710 259

701 717

1,3 1,2 BAIIA ajusté 799 800 447 800 247

788 198

1,5 1,5 Dépenses d'investissement nettes 356 274 (463) 355 811

354 384

0,5 0,4



















Secteur des télécommunications aux États-Unis



















Trimestres clos les 31 août 2024

2023



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Produits 369 049 (9 731) 359 318

367 643

0,4 (2,3) Charges d'exploitation 185 588 (4 916) 180 672

193 172

(3,9) (6,5) BAIIA ajusté 183 461 (4 815) 178 646

174 471

5,2 2,4 Dépenses d'investissement nettes 76 238 (2 011) 74 227

100 488

(24,1) (26,1)





































Exercices clos les 31 août 2024

2023



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Produits 1 466 018 (15 024) 1 450 994

1 494 213

(1,9) (2,9) Charges d'exploitation 759 658 (7 632) 752 026

800 409

(5,1) (6,0) BAIIA ajusté 706 360 (7 392) 698 968

693 804

1,8 0,7 Dépenses d'investissement nettes 267 728 (2 865) 264 863

336 910

(20,5) (21,4)



















Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société













Trimestres clos les 31 août Exercices clos les 31 août

2024 2023 2024 2023 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 19 248 29 234 96 746 70 630 Perte de valeur des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et du goodwill 15 229 -- 15 229 88 000 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais 12 177 15 239 63 298 36 245 Perte à l'extinction d'une dette(1) -- -- 16 880 -- Incidence fiscale relative aux éléments susmentionnés (7 173) (3 832) (25 151) (27 770) Incidence de la participation ne donnant pas le contrôle relative aux éléments susmentionnés (13 919) (7 635) (47 954) (17 807) Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société 25 562 33 006 119 048 149 298











(1) Inclus dans les charges financières.

Rapprochements des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau





Trimestres clos les 31 août Exercices clos les 31 août

2024 2023(1) 2024 2023(1) (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 326 723 284 370 1 185 150 968 214 Variations des autres activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie (44 264) (12 970) (58 459) 102 422 Impôts sur le résultat payés 6 124 2 190 4 890 91 968 Impôts exigibles (682) (5 523) (20 995) (31 973) Intérêts payés 74 150 66 544 275 283 243 321 Charges financières (64 461) (71 198) (286 672) (255 010) Perte à l'extinction d'une dette(2) -- -- 16 880 -- Amortissement des coûts de transaction différés et des escomptes sur la dette à long terme(2) 2 257 3 212 9 336 12 672 Dépenses d'investissement nettes(3) (154 570) (178 481) (642 747) (702 913) Produit de cessions d'immobilisations corporelles(1) 594 1 037 3 381 2 653 Remboursement des obligations locatives (2 816) (1 907) (10 282) (7 271) Flux de trésorerie disponibles(1) 143 055 87 274 475 765 424 083 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 56 911 32 928 137 394 172 835 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 199 966 120 202 613 159 596 918











(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. (2) Inclus dans les charges financières. (3) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance.

Rapprochement des dépenses d'investissement nettes













Trimestres clos les 31 août Exercices clos les 31 août

2024 2023 2024 2023 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Acquisitions d'immobilisations corporelles 156 577 207 434 664 004 806 237 Subventions reçues d'avance comptabilisées comme une réduction du coût des immobilisations corporelles au cours de la période (2 007) (28 953) (21 257) (103 324) Dépenses d'investissement nettes 154 570 178 481 642 747 702 913











Rapprochement du BAIIA ajusté













Trimestres clos les 31 août Exercices clos les 31 août

2024 2023 2024 2023 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice de la période 81 437 90 521 349 381 350 235 Impôts sur le résultat 14 262 17 827 61 808 78 379 Charges financières 64 461 71 198 286 672 255 010 Perte de valeur des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et du goodwill 15 229 -- 15 229 88 000 Amortissements 183 650 157 140 678 429 625 060 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais 12 177 15 239 63 298 36 245 BAIIA ajusté 371 216 351 925 1 454 817 1 432 929











Rapprochement des dépenses d'investissement nettes et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau

Dépenses d'investissement nettes



















Trimestres clos les 31 août 2024

2023



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Dépenses d'investissement nettes 154 570 (2 254) 152 316

178 481

(13,4) (14,7) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 56 911 (576) 56 335

32 928

72,8 71,1 Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 97 659 (1 678) 95 981

145 553

(32,9) (34,1)





































Exercices clos les 31 août 2024

2023



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Dépenses d'investissement nettes 642 747 (3 340) 639 407

702 913

(8,6) (9,0) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 137 394 (780) 136 614

172 835

(20,5) (21,0) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 505 353 (2 560) 502 793

530 078

(4,7) (5,1)



















Flux de trésorerie disponibles



















Trimestres clos les 31 août 2024

2023(1)



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Flux de trésorerie disponibles(1) 143 055 (462) 142 593

87 274

63,9 63,4 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 56 911 (576) 56 335

32 928

72,8 71,1 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 199 966 (1 038) 198 928

120 202

66,4 65,5



















(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée.



















Exercices clos les 31 août 2024

2023(1)



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Flux de trésorerie disponibles(1) 475 765 (932) 474 833

424 083

12,2 12,0 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 137 394 (780) 136 614

172 835

(20,5) (21,0) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 613 159 (1 712) 611 447

596 918

2,7 2,4



















(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée.

Renseignements supplémentaires

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la Société, y compris sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca , et sur le site Internet de la Société, à corpo.cogeco.com .

À propos de Cogeco inc.

Cogeco inc. est un chef de file nord-américain dans les secteurs des télécommunications et des médias. Par le biais de Cogeco Communications inc., nous fournissons des services Internet, de vidéo et de téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Nous offrons également des services sans fil dans la plupart des États américains où nous exerçons nos activités. Par l'entremise de Cogeco Média, nous exploitons au Canada, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO et CCA).

Renseignements :

Investisseurs

Troy Crandall

Chef de pratique, relations avec les investisseurs

Cogeco inc.

Tél. : 514 764-4600

[email protected]

Médias

Claudja Joseph

Directrice, communications et DEI

Cogeco inc.

Tél. : 514 764-4600

[email protected]

Conférence téléphonique : Vendredi 1er novembre 2024 à 11 h (heure avancée de l'Est)





La conférence téléphonique pour les analystes sera disponible en direct sur la page Relations avec les investisseurs et sur la page Événements et présentations du site Internet de Cogeco. Les analystes financiers pourront accéder à la conférence téléphonique en direct et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement. L'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Internet de Cogeco pour une période de trois mois.





Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, dix minutes avant le début de la conférence, le :





Numéro local - Toronto : 1 289 514-5100

Numéro sans frais - Amérique du Nord : 1 800 717-1738





Pour prendre part à la conférence téléphonique, les participants devront fournir le nom de l'entreprise tenant l'appel, c'est-à-dire Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc.

SOURCE Cogeco inc.