Les produits ont augmenté de 14,5 % (14,7 % selon un taux de change constant (1) ) par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour atteindre 748,1 millions $.





Le BAIIA ajusté (1) s'est établi à 349,2 millions $, une hausse de 13,2 % (13,4 % selon un taux de change constant (1) ).





Le bénéfice de la période s'est chiffré à 118,8 millions $, une hausse de 7,8 %.





Les flux de trésorerie disponibles (1) se sont établis à 153,7 millions $, une hausse de 9,4 % (9,4 % selon un taux de change constant (1) ).





Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 15,4 %, pour atteindre 278,8 millions $.





Les projections financières pour l'exercice 2022 ont été révisées à la suite d'une diminution des prévisions en matière de dépenses d'investissement et d'une augmentation correspondante des flux de trésorerie disponibles projetés.





Un dividende déterminé trimestriel de 0,625 $ par action a été déclaré, comparativement à un dividende de 0,545 $ par action au cours du trimestre correspondant de l'exercice 2021.

MONTRÉAL, le 13 avril 2022 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX : CGO) (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 28 février 2022, conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »).

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022 :

Les produits ont augmenté de 14,5 % par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 748,1 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les produits ont augmenté de 14,7 %, essentiellement en raison des facteurs expliqués ci-dessous :







Les produits des Services à large bande américains ont augmenté de 31,3 % selon un taux de change constant, en raison principalement de l'acquisition des systèmes de câblodistribution en Ohio conclue le 1 er septembre 2021 et du nombre plus élevé de clients du service Internet ainsi que d'une combinaison de produits à valeur plus élevée.





conclue le 1 septembre du nombre plus élevé de clients du service Internet ainsi que d'une combinaison de produits à valeur plus élevée.

Les produits tirés des Services à large bande canadiens ont augmenté de 2,1 %, principalement en raison de l'acquisition de DERYtelecom conclue le 14 décembre 2020 et de la croissance interne.





de la croissance interne.

Les produits au sein du secteur des médias ont augmenté de 4,9 %, principalement à la suite de l'assouplissement des restrictions en matière de santé publique, alors que pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent, les produits tirés de la publicité à la radio avaient été directement touchés par les mesures de confinement liées à la COVID-19.





Le BAIIA ajusté a augmenté de 13,2 % par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 349,2 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a augmenté de 13,4 %, en raison essentiellement des facteurs suivants :







Le BAIIA ajusté des Services à large bande américains a augmenté de 31,4 % selon un taux de change constant, principalement en raison de l'incidence de l'acquisition des systèmes de câblodistribution en Ohio et de la marge plus élevée découlant de la croissance interne des produits, facteurs contrebalancés en partie par les coûts engagés relativement au repositionnement de marque d'Atlantic Broadband, qui a changé de nom pour devenir Breezeline, ainsi que par l'intensification globale des activités de marketing et de publicité et par les autres frais, qui ont été exceptionnellement bas pour l'exercice précédent en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19.





et de la marge plus élevée découlant de la croissance interne des produits, facteurs contrebalancés en partie par les coûts engagés relativement au repositionnement de marque d'Atlantic Broadband, qui a changé de nom pour devenir Breezeline, ainsi que par l'intensification globale des activités de marketing et de publicité et par les autres frais, qui ont été exceptionnellement bas pour l'exercice précédent en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

Le BAIIA ajusté des Services à large bande canadiens a augmenté de 1,7 % selon un taux de change constant, principalement en raison de l'incidence de l'acquisition de DERYtelecom et de la croissance interne.





Le bénéfice de la période s'est chiffré à 118,8 millions $, dont une tranche de 36,7 millions $, ou 2,30 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 110,2 millions $ et une tranche de 33,7 millions $, ou 2,12 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice 2021. L'augmentation tient surtout à une augmentation du BAIIA ajusté et à une diminution de la charge d'impôts sur le résultat, facteurs contrebalancés en partie par la hausse de la dotation aux amortissements et des charges financières.





Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 9,4 %, tels qu'ils sont présentés et selon un taux de change constant, par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 153,7 millions $, principalement en raison de la hausse du BAIIA ajusté et de la diminution des impôts exigibles, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des dépenses d'investissement et des charges financières.





Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 15,4 % par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre 278,8 millions $, principalement en raison de la hausse du BAIIA ajusté et de la diminution des impôts sur le résultat payés.





Cogeco a racheté et annulé 154 388 actions subalternes à droit de vote, pour une contrepartie totale de 12,3 millions $.





Au cours de sa réunion du 13 avril 2022, le conseil d'administration de Cogeco a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,625 $ par action, comparativement à un dividende de 0,545 $ par action au cours du trimestre correspondant de l'exercice 2021.

________________________________________________________________________ (1) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, et pour un rapprochement avec les mesures financières les plus comparables conformes aux normes IFRS, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » de ce communiqué de presse.

« Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022, nous sommes satisfaits de la performance de Cogeco qui cadre avec les attentes », a déclaré M. Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc.

« En ce qui a trait à notre unité d'affaires des Services à large bande canadiens, les résultats ont été stables et la tendance positive de la clientèle envers notre service Internet haute vitesse s'est poursuivie », a ajouté M. Jetté. « Au cours des derniers mois, Cogeco Connexion a accéléré ses activités de construction afin de brancher davantage de foyers dans des communautés mal desservies au Québec et en Ontario, et elle continue de collaborer avec les gouvernements pour combler le fossé numérique entre les grands centres urbains et les régions moins peuplées. »

« La performance de notre unité d'affaires des Services à large bande américains, qui porte maintenant le nom de Breezeline, a cadré avec les attentes », a poursuivi M. Jetté. « Les tendances en ce qui concerne les clients des services Internet se sont améliorées par rapport au premier trimestre de l'exercice 2022 et l'intégration de nos systèmes de câblodistribution acquis en Ohio se poursuit conformément au plan établi. »

« En ce qui concerne nos activités de radiodiffusion, nos produits ont augmenté malgré le ralentissement du marché publicitaire attribuable aux confinements soudains provoqués par le variant Omicron, mais les perspectives pour l'économie ont été positives compte tenu de la levée progressive des mesures en matière de santé publique », a ajouté M. Jetté. « Les stations de radio de Cogeco Média ont une fois de plus figuré au sommet du classement Numeris réalisé à l'hiver, ce qui démontre la fidélité continue de nos auditeurs. Nous avons également eu le plaisir d'annoncer à la fin mars que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») a rendu une décision favorable au sujet de la transaction entre Arsenal et Cogeco, ce qui permettra à Arsenal d'acquérir les stations CHOA et Capitale Rock en Abitibi, et à Cogeco d'acquérir la station CILM 98,3 située à Saguenay. Cette transaction devrait être conclue vers la fin du mois. »

« Nous avons récemment publié notre Rapport ESG et de développement durable, qui sera dorénavant publié annuellement, dans lequel nous présentons une mise à jour de nos indicateurs liés à notre performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et d'autres informations relatives à notre stratégie de développement durable. Nous nous engageons à améliorer continuellement notre programme de développement durable par la mise en œuvre des meilleures pratiques ESG, qui nous a permis encore une fois cette année de nous tailler une place au palmarès des 100 entreprises les plus durables au monde selon Corporate Knights », a conclu M. Jetté.

PROJECTIONS FINANCIÈRES RÉVISÉES POUR L'EXERCICE 2022

Dans l'ensemble, les résultats financiers du premier semestre de l'exercice 2022 de Cogeco ont été conformes à ses projections financières annuelles publiées le 11 novembre 2021. Toutefois, comme la Société prévoit, pour le second semestre de l'exercice 2022, que les acquisitions d'immobilisations corporelles seront inférieures aux attentes initiales et que les flux de trésorerie disponibles prévus augmenteront d'autant, la Société a révisé ses projections financières pour l'exercice 2022. Sur la base d'un taux de change constant et sur une base consolidée, les projections déjà publiées à l'égard des produits et du BAIIA ajusté devraient demeurer inchangées. Selon les projections révisées, les acquisitions d'immobilisations corporelles se chiffreront entre 725 millions $ et 755 millions $, ce qui comprend les acquisitions liées à l'intégration des systèmes de câblodistribution en Ohio et les investissements nets liés à des projets d'expansion du réseau se chiffrant environ entre 180 millions $ et 200 millions $ au Canada et aux États-Unis. Les flux de trésorerie disponibles devraient diminuer de 13 % à 23 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui représente une diminution moins prononcée que celle établie selon les projections financières précédentes. Compte non tenu des projets d'expansion du réseau pour l'exercice 2022, la croissance des flux de trésorerie disponibles par rapport à l'exercice précédent devrait autrement se situer entre 16 % et 26 % sur la base d'un taux de change constant et sur une base consolidée.

PANDÉMIE DE COVID-19

Même si, de façon générale, les effets de la pandémie de COVID-19 sur la Société se stabilisent, nous continuons de gérer la situation avec prudence étant donné qu'elle peut évoluer rapidement. Notre priorité demeure d'assurer le bien-être de nos employés, de nos clients et de nos partenaires d'affaires.

La pandémie a généralement mis en évidence la valeur de nos services, en particulier celle de nos services Internet haute vitesse, étant donné que nos clients passent plus de temps à la maison pour le travail, l'éducation et le divertissement. Au départ, nous avons généralement constaté une forte demande de la part de la clientèle à l'égard des services Internet haute vitesse, que ce soit pour se procurer ces services ou pour passer à des vitesses supérieures, ainsi qu'une diminution des coûts d'exploitation attribuable à une clientèle stable et à l'impossibilité d'utiliser l'ensemble des circuits de vente habituels. Néanmoins, nous avons généralement mené nos activités de façon normale au cours des derniers trimestres.

La pandémie a également renforcé la volonté de divers gouvernements à soutenir l'accès aux services Internet haute vitesse dans les régions mal desservies ou non desservies en offrant des subventions pour payer en partie l'expansion du réseau dans ces régions. La Société s'est associée à certains gouvernements du Canada et des États-Unis pour réaliser cette expansion, et elle prévoit accroître sa contribution au cours des prochaines années.

La pandémie continue d'avoir des répercussions sur nos activités radiophoniques en raison des restrictions imposées sur certains segments de la clientèle, notamment dans le secteur du voyage, ainsi qu'en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui nuisent aux entreprises d'autres clients, comme dans le secteur automobile. De plus, les auditeurs passent moins de temps à se déplacer en voiture pendant la pandémie, ce qui a une incidence défavorable sur les heures d'écoute. Afin d'atténuer l'incidence sur ses activités, Cogeco Média continue d'exercer un contrôle serré de ses charges d'exploitation, comme elle le fait depuis le début de la pandémie, tout en continuant d'offrir une programmation de qualité.

Les résultats de la Société annoncés dans les présentes pourraient ne pas être représentatifs des tendances opérationnelles et de la performance financière futures. Se reporter à la rubrique « Énoncés de nature prospective ».



FAITS SAILLANTS FINANCIERS















































Trimestres clos les 28 février Semestres clos les 28 février





(en milliers de dollars canadiens, 2022 2021 Variation Variation

selon un

taux de

change

constant(1)(2) Incidence

du taux de

change(1) 2022 2021 Variation Variation selon

un taux de

change

constant(1)(2) Incidence

du taux de

change(1) sauf les pourcentages

et les données par action) $ $ % % $ $ $ % % $ Opérations



















Produits 748 066 653 156 14,5 14,7 (1 007) 1 493 324 1 299 511 14,9 16,4 (18 693) BAIIA ajusté(2) 349 211 308 414 13,2 13,4 (410) 703 605 629 504 11,8 13,1 (8 442) Frais d'intégration, de restructuration 1 451 2 330 (37,7)



20 086 3 511 --



et d'acquisition(3) Bénéfice de la période 118 781 110 156 7,8



237 920 230 603 3,2



Bénéfice de la période attribuable aux 36 659 33 737 8,7



75 182 74 226 1,3



propriétaires de la Société Flux de trésorerie



















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 278 768 241 619 15,4



576 110 477 151 20,7



Acquisitions d'immobilisations corporelles(4) 142 475 115 748 23,1 23,3 (265) 283 984 232 239 22,3 24,3 (4 717) Flux de trésorerie disponibles(2) 153 703 140 555 9,4 9,4 (50) 289 523 288 791 0,3 0,7 (1 241) Situation financière(5)



















Trésorerie et équivalents de trésorerie









180 580 368 434 (51,0)



Total de l'actif









9 090 937 7 536 313 20,6



Endettement(2)(6)









4 748 792 3 377 115 40,6



Capitaux propres attribuables aux propriétaires









857 153 816 658 5,0



de la Société Données par action(7)



















Bénéfice par action



















De base 2,30 2,12 8,5



4,73 4,67 1,3



Dilué 2,29 2,11 8,5



4,70 4,64 1,3



Dividendes 0,625 0,545 14,7



1,25 1,09 14,7































(1) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2021, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,2744 $ CA pour 1 $ US et de 1,2957 $ CA pour 1 $ US, respectivement.



(2) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, et pour un rapprochement avec les mesures financières les plus comparables conformes aux normes IFRS, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » de ce communiqué de presse.



(3) Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2022, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition découlaient surtout des coûts engagés relativement à l'acquisition des systèmes de câblodistribution en Ohio, conclue le 1er septembre 2021, et de leur intégration, qui est toujours en cours. Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2021, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition découlaient surtout de l'acquisition et de l'intégration de DERYtelecom, dont l'acquisition a été conclue le 14 décembre 2020.



(4) Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2022, les acquisitions d'immobilisations corporelles se sont chiffrées à 142,7 millions $ et à 288,7 millions $, respectivement, selon un taux de change constant.



(5) Au 28 février 2022 et au 31 août 2021.



(6) L'endettement est défini comme le total de l'endettement bancaire et du capital de la dette à long terme.



(7) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.





ÉNONCÉS DE NATURE PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco inc. (« Cogeco » ou la « Société ») et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d'exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires que Cogeco juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement aux rubriques « Stratégies et objectifs de l'entreprise » et « Projections financières pour l'exercice 2022 » du rapport de gestion annuel 2021 de la Société et « Projections financières révisées pour l'exercice 2022 » du présent rapport de gestion pour prendre connaissance de certaines hypothèses clés relatives à l'économie, au marché et aux opérations que nous avons formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Cogeco. Ces facteurs comprennent certains risques, comme ceux liés à la concurrence, au commerce (y compris les perturbations potentielles dans notre chaîne d'approvisionnement aggravées par l'instabilité croissante résultant de la guerre en Ukraine, une augmentation des délais de livraison, la rareté des intrants et la pénurie des jeux de puces, des semiconducteurs et du matériel clé de télécommunications), à la réglementation, à la technologie (y compris le risque lié à la cybersécurité), aux finances (y compris les variations des taux de change et des taux d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris une hausse de l'inflation et une récession potentielle), aux menaces humaines ou naturelles qui pèsent sur notre réseau, sur nos infrastructures et sur nos systèmes, à l'acceptation sociale, au comportement éthique, à la propriété, aux litiges et aux crises et aux urgences en matière de santé publique, comme la pandémie de COVID-19, et bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société. De plus, les activités radiophoniques de la Société sont exposées de façon importante au risque lié aux budgets publicitaires du secteur du commerce de détail, lesquels peuvent fluctuer en raison de l'évolution de la conjoncture économique. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel 2021 de la Société et du présent rapport de gestion. Ces facteurs n'ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Cogeco, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse, renseignements qui représentent les attentes de Cogeco à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ce communiqué de presse devrait être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2022, les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes annexes de la Société pour les mêmes périodes préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS ») et avec le rapport annuel de 2021 de la Société.



MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS

Cette rubrique décrit les mesures financières non conformes aux normes IFRS qu'utilise Cogeco tout au long de ce communiqué de presse. Ces mesures financières sont examinées dans le cadre de l'évaluation du rendement de la Société et elles sont utilisées dans le cadre du processus décisionnel à l'égard de ses unités d'affaires. Le rapprochement entre le « BAIIA ajusté », les « flux de trésorerie disponibles », l'« endettement » et l'« endettement net » et les mesures financières les plus comparables conformes aux normes IFRS est également présenté. Ces mesures financières n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS et elles peuvent donc ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés.

Le présent communiqué de presse présente également des indicateurs de rendement clés sur la base d'un taux de change constant, y compris les produits, le « BAIIA ajusté », les acquisitions d'immobilisations corporelles et les « flux de trésorerie disponibles ». Les mesures sur la base d'un taux de change constant sont considérées comme des mesures financières non conformes aux normes IFRS et n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, elles peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. De plus, il est fait mention dans le présent communiqué de presse de la marge du BAIIA ajusté et de l'intensité du capital des secteurs des Services à large bande canadiens et des Services à large bande américains, des indicateurs de rendement clés qu'utilisent la direction de Cogeco Communications et les investisseurs pour évaluer, respectivement, sa performance et ses dépenses d'investissement engagées pour maintenir un certain niveau de produits. Ces mesures financières n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS et elles peuvent donc ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés.





























Mesures financières

non conformes aux

normes IFRS

Utilisation

Calcul

Mesures financières

les plus comparables

conformes aux

normes IFRS BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté, qui permet d'établir une comparaison entre des sociétés dont la structure du capital diffère et qui constitue une mesure plus actuelle, car il ne comprend pas les investissements passés dans les actifs, est une mesure clé couramment présentée et utilisée dans le secteur des télécommunications. Le BAIIA ajusté compte parmi les mesures clés utilisées par les milieux financiers pour évaluer une entreprise et sa santé financière.

BAIIA ajusté : - bénéfice de la période; Ajouter : - impôts sur le résultat; - charges financières; - amortissements; et - frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition.

Bénéfice de la période

Le BAIIA ajusté des unités d'affaires de Cogeco correspond au bénéfice sectoriel (à la perte sectorielle) présenté à la note 4 des états financiers consolidés intermédiaires résumés.







Marge du BAIIA ajusté :

- BAIIA ajusté;

Diviser par :

- produits.

Aucune mesure

financière comparable

conforme aux normes

IFRS Flux de trésorerie

disponibles

La direction et les investisseurs utilisent les flux de

trésorerie disponibles pour mesurer la capacité de

Cogeco à rembourser sa dette, à distribuer des capitaux

à ses actionnaires et à financer sa croissance.

Flux de trésorerie disponibles : - BAIIA ajusté; Ajouter : - amortissement des coûts de transaction différés et

des escomptes sur la dette à long terme; - paiement fondé sur des actions; - perte (profit) sur cessions et radiations

d'immobilisations corporelles et autres; et - charge au titre des régimes à prestations définies,

déduction faite des cotisations; Déduire : - frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition; - charges financières; - impôts exigibles; - acquisitions d'immobilisations corporelles(1); et - remboursement des obligations locatives.

Flux de trésorerie liés

aux activités

d'exploitation Sur la base d'un taux

de change constant

Les produits, les charges d'exploitation, le BAIIA ajusté, les acquisitions d'immobilisations corporelles et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures présentées sur la base d'un taux de change constant afin de permettre une meilleure compréhension de la performance financière sous-jacente de la Société, en excluant l'incidence des variations des taux de change.

Les données sur la base d'un taux de change constant sont obtenues en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change en vigueur pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent.

Aucune mesure

financière comparable

conforme aux

normes IFRS



















(1) Exclut l'acquisition sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre.





























Mesures financières non conformes aux normes IFRS

Utilisation

Calcul

Mesures financières

les plus comparables

conformes aux

normes IFRS Intensité du capital

La direction de Cogeco Communications et

les investisseurs utilisent l'intensité du capital afin

d'évaluer les dépenses d'investissement engagées par

Cogeco Communications pour maintenir un certain niveau

de produits.

Intensité du capital : - acquisitions d'immobilisations corporelles(1); Diviser par : - produits.

Aucune mesure financière comparable conforme aux normes IFRS Endettement et

endettement net

L'endettement et l'endettement net, qui représentent la

dette et la dette après déduction de la trésorerie et des

équivalents de trésorerie disponibles, respectivement,

sont des mesures utilisées par la direction et les

investisseurs pour évaluer le levier financier de Cogeco.

Endettement : Ajouter : - capital de la dette à long terme; et - endettement bancaire.

Dette à long terme, y compris la tranche courante



Endettement net : - endettement; Déduire : - trésorerie et équivalents de trésorerie.























(1) Exclut l'acquisition sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre.

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ

Le rapprochement entre le BAIIA ajusté et la mesure financière la plus comparable conforme aux normes IFRS se présente comme suit :







Trimestres clos les 28 février Semestres clos les 28 février

2022 2021 2022 2021 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice de la période 118 781 110 156 237 920 230 603 Impôts sur le résultat 32 182 34 965 50 565 72 604 Charges financières 45 486 32 875 91 094 69 154 Amortissements 151 311 128 088 303 940 253 632 Frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition 1 451 2 330 20 086 3 511 BAIIA ajusté 349 211 308 414 703 605 629 504



RAPPROCHEMENT DES FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES

Le rapprochement entre les flux de trésorerie disponibles et la mesure financière la plus comparable conforme aux normes IFRS se présente comme suit :







Trimestres clos les 28 février Semestres clos les 28 février

2022 2021 2022 2021 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 278 768 241 619 576 110 477 151 Amortissement des coûts de transaction différés et des escomptes sur la dette à long terme 3 010 2 343 5 952 4 640 Variations des autres activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie 25 435 8 350 5 706 27 612 Impôts sur le résultat payés 5 137 16 529 31 473 58 717 Impôts exigibles (10 149) (18 303) (25 698) (39 616) Intérêts payés 40 809 40 040 73 681 64 502 Charges financières (45 486) (32 875) (91 094) (69 154) Acquisitions d'immobilisations corporelles (142 475) (115 748) (283 984) (232 239) Remboursement des obligations locatives (1 346) (1 400) (2 623) (2 822) Flux de trésorerie disponibles 153 703 140 555 289 523 288 791



RAPPROCHEMENT DE L'ENDETTEMENT ET DE L'ENDETTEMENT NET

Le rapprochement entre l'endettement et l'endettement net et la mesure financière la plus comparable conforme aux normes IFRS se présente comme suit :















Au 28 février 2022 Au 31 août 2021 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Dette à long terme, y compris la tranche courante 4 689 989 3 329 910 Escomptes, coûts de transaction et autres 58 096 42 745 Endettement bancaire 707 4 460 Endettement 4 748 792 3 377 115 Trésorerie et équivalents de trésorerie (180 580) (368 434) Endettement net 4 568 212 3 008 681







À PROPOS DE COGECO INC.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un héritage de 65 ans, Cogeco inc. (TSX: CGO) est une force concurrentielle en pleine croissance dans les secteurs des télécommunications et des médias en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline (anciennement Atlantic Broadband), Cogeco fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie à 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires au Québec et en Ontario au Canada ainsi que dans douze États des États-Unis. Par l'entremise de Cogeco Média, elle possède et exploite, principalement au Québec, 23 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Pour en savoir plus sur la stratégie de croissance de Cogeco et sur son engagement à soutenir ses communautés, à promouvoir une croissance inclusive et à lutter contre les changements climatiques, veuillez nous visiter en ligne à corpo.cogeco.com .

Renseignements :

Investisseurs

Patrice Ouimet

Premier vice-président et chef de la direction financière

Cogeco inc.

Tél. : 514 764-4700

[email protected]

Médias

Marie-Hélène Labrie

Première vice-présidente et chef des affaires publiques, des communications et de la stratégie Cogeco inc.

Tél. : 514 764-4700

[email protected]

Conférence téléphonique : Jeudi 14 avril 2022 à 11 h (heure de l'Est)





Une webdiffusion en direct sera disponible sur le site Internet de Cogeco à l'adresse https://corpo.cogeco.com/cgo/fr/investisseurs/relations-avec-les-investisseurs/ . Les membres de la communauté financière pourront accéder à la conférence téléphonique et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement. La retransmission Internet de celle-ci sera disponible pour une période de trois mois.





Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, 5 à 10 minutes avant le début de la conférence, le :





Numéro d'accès pour le Canada et les États-Unis : 1 877 291-4570





Numéro d'accès international : 1 647 788-4919





Pour prendre part à la conférence téléphonique, les participants devront fournir le nom de l'entreprise tenant l'appel, c'est-à-dire Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc.

SOURCE Cogeco inc.