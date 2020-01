Cogeco publie ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2020

Les produits ont augmenté de 1,8 % (1,4 % selon un taux de change constant) par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour atteindre 618,5 millions $.

Le BAIIA ajusté (1) s'est établi à 290,5 millions $, une hausse de 5,2 % (4,7 % selon un taux de change constant).

Les flux de trésorerie disponibles (1) ont diminué de 3,6 % (3,5 % selon un taux de change constant), pour atteindre 108,9 millions $.

Atlantic Broadband a signé une entente définitive en vue d'acquérir Thames Valley Communications, une entreprise de services à large bande qui exerce ses activités dans le sud-est du Connecticut , pour un montant de 50 millions $ US.

Un dividende déterminé trimestriel de 0,475 $ a été déclaré.

MONTRÉAL, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 30 novembre 2019, conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »).

Pour le premier trimestre de l'exercice 2020 :

Les produits ont augmenté de 1,8 % (1,4 % selon un taux de change constant) par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour se chiffrer à 618,5 millions $, stimulés par la croissance de 1,8 % (1,3 % selon un taux de change constant) du secteur des communications et de 3,1 % du secteur Autres. L'augmentation des produits dans le secteur des communications découle principalement de la croissance du nombre de clients du service Internet des secteurs résidentiel et commercial des Services à large bande américains. Les produits ont augmenté de 3,1 % dans le secteur Autres, en raison de l'acquisition de stations de radio de RNC Média inc. (l'« acquisition de RNC Média ») au cours du premier trimestre de l'exercice 2019, facteur contrebalancé par un faible marché publicitaire et par l'intensification de la concurrence pour les activités du secteur des médias.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 5,2 % (4,7 % selon un taux de change constant) pour atteindre 290,5 millions $, en raison surtout de la hausse du BAIIA ajusté dans le secteur des communications, qui découle des hausses enregistrées dans les Services à large bande américains et canadiens.

Le bénéfice de la période lié aux activités poursuivies s'est chiffré à 94,2 millions $, dont une tranche de 31,3 millions $, ou 1,96 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 82,8 millions $ et une tranche de 27,3 millions $, ou 1,68 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice 2019. La croissance tient surtout à une augmentation du BAIIA ajusté et à une diminution des charges financières et des frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition, contrebalancées en partie par une augmentation des impôts sur le résultat.

Le bénéfice de la période s'est chiffré à 94,2 millions $, dont une tranche de 31,3 millions $, ou 1,96 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 79,1 millions $ et une tranche de 26,2 millions $, ou 1,61 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice 2019. La variation est principalement attribuable à l'augmentation du bénéfice lié aux activités poursuivies ainsi qu'à une perte de la période liée aux activités abandonnées pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les flux de trésorerie disponibles ont diminué de 3,6 % pour s'établir à 108,9 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les flux de trésorerie disponibles ont diminué de 3,5 % en raison de la hausse des acquisitions d'immobilisations corporelles et de la charge d'impôts exigibles, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation du BAIIA ajusté et la diminution des charges financières et des frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 45,0 %, pour atteindre 149,5 millions $, essentiellement en raison de la hausse du BAIIA ajusté et de la diminution des impôts sur le résultat payés, des charges financières payées, des frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition et des variations des activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie qui découlent principalement des variations du fonds de roulement.

Au cours de sa réunion du 14 janvier 2020, le conseil d'administration de Cogeco a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,475 $ par action, comparativement à un dividende de 0,43 $ au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2019.

Le 10 janvier 2020, Cogeco Communications a annoncé la signature, par sa filiale Atlantic Broadband, d'une entente définitive visant l'achat de Thames Valley Communications, une société de services à large bande exerçant ses activités dans le sud-est du Connecticut , pour un montant de 50 millions $ US. La transaction est assujettie aux approbations réglementaires habituelles et devrait se conclure d'ici trois mois. Après la conclusion de la transaction, le nombre de clients d'Atlantic Broadband augmentera d'environ 10 000.



(1) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du rapport de gestion.

« Nous sommes satisfaits de la performance globale de Cogeco pour le premier trimestre de 2020 », a déclaré M. Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc.

« Au sein de Cogeco Communications, le BAIIA ajusté de Cogeco Connexion a une fois de plus augmenté au premier trimestre, par rapport à l'exercice précédent, grâce à l'attention soutenue accordée à l'efficacité opérationnelle, à la transformation numérique et à l'amélioration des activités de marketing, a ajouté M. Jetté. Nous remarquons une belle progression des unités de service primaire en ce qui concerne notre secteur des Services à large bande canadiens et nous nous réjouissons du lancement prochain de la plateforme IPTV, qui permettra d'offrir à nos clients une expérience améliorée ainsi que davantage de choix de divertissement », a renchéri M. Jetté.

« Aux États-Unis, nous sommes heureux des résultats enregistrés par Atlantic Broadband. Nos Services à large bande américaines poursuivent leur croissance interne soutenue par l'augmentation des ventes et l'intensification des efforts en matière de marketing dans les secteurs résidentiel et commercial, et nous demeurons à l'affût de nouvelles acquisitions susceptibles d'accélérer notre croissance », a poursuivi M. Jetté.

« Nos activités de radiodiffusion, qui comptent maintenant 23 stations, affichent des résultats satisfaisants malgré la faiblesse du marché publicitaire. Cogeco Média demeure concurrentielle en raison des excellentes cotes d'écoute que continuent d'enregistrer plusieurs de nos stations et de la priorité accordée à une programmation de grande qualité et à l'efficience relative aux coûts », a conclu M. Jetté.

Projections financières pour l'exercice 2020

Cogeco maintient ses projections financières pour l'exercice 2020, publiées le 30 octobre 2019. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Projections financières pour l'exercice 2020 » du rapport annuel de 2019 de la Société.

AU SUJET DE COGECO

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Elle exerce ses activités au Québec et en Ontario, au Canada, sous le nom Cogeco Connexion et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Sa filiale Cogeco Média détient et exploite 23 stations de radio offrant une programmation complémentaire et une couverture étendue, desservant un large éventail d'auditoires, principalement dans la province de Québec, ainsi qu'une agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

RAPPORT AUX ACTIONNAIRES Trimestre clos le 30 novembre 2019

FAITS SAILLANTS

Trimestres clos les

30 novembre

2019 30 novembre

2018 Variation Variation selon un

taux de change

constant(1) Incidence

du taux de

change(1) (en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les données par action) $ $ % % $ Opérations









Produits 618 469 607 361 1,8 1,4 2 836 BAIIA ajusté 290 509 276 201 5,2 4,7 1 197 Frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition(2) 80 7 034 (98,9)



Bénéfice de la période lié aux activités poursuivies 94 216 82 767 13,8



Perte de la période liée aux activités abandonnées -- (3 622) (100,0)



Bénéfice de la période 94 216 79 145 19,0



Bénéfice de la période lié aux activités poursuivies attribuable aux propriétaires de la Société 31 284 27 314 14,5



Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 31 284 26 168 19,6



Flux de trésorerie









Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 151 071 103 119 46,5



Acquisitions d'immobilisations corporelles(3) 122 030 101 149 20,6 19,7 914 Flux de trésorerie disponibles 108 893 112 922 (3,6) (3,5) (51) Situation financière(4)









Trésorerie et équivalents de trésorerie 541 117 559 393 (3,3)



Total de l'actif 7 187 536 7 125 037 0,9



Endettement(5) 3 580 689 3 514 185 1,9



Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 773 615 754 768 2,5



Données par action(6)









Bénéfice (perte) par action









De base









lié(e) aux activités poursuivies 1,96 1,68 16,7



lié(e) aux activités abandonnées -- (0,07) (100,0)



lié(e) aux activités poursuivies et abandonnées 1,96 1,61 21,7



Dilué(e)









lié(e) aux activités poursuivies 1,94 1,67 16,2



lié(e) aux activités abandonnées -- (0,07) (100,0)



lié(e) aux activités poursuivies et abandonnées 1,94 1,60 21,3



Dividendes 0,475 0,43 10,5









(1) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers de la période considérée libellés en dollars américains au taux de change de la période correspondante de l'exercice précédent. Pour le trimestre clos le 30 novembre 2018, le taux de change moyen utilisé aux fins de la conversion était de 1,3082 $ CA pour 1 $ US. (2) Pour le trimestre clos le 30 novembre 2019, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition étaient surtout attribuables aux frais d'acquisition et d'intégration au sein des Services à large bande américains ainsi qu'aux frais d'intégration au sein de la filiale de la Société, Cogeco Média. Pour l'exercice 2019, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition se rapportaient à un programme d'optimisation opérationnelle dans les Services à large bande canadiens, ainsi qu'à l'acquisition de FiberLight dans les Services à large bande américains et à l'acquisition de 10 stations de radio régionales réalisée par Cogeco Média. (3) Pour le trimestre clos le 30 novembre 2019, les acquisitions d'immobilisations corporelles se sont chiffrées à 121,1 millions $, selon un taux de change constant. (4) Au 30 novembre 2019 et au 31 août 2019. (5) L'endettement est défini comme le total de l'endettement bancaire, du solde à payer relativement à des regroupements d'entreprises et du capital de la dette à long terme. (6) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.

Source : Cogeco inc.

Patrice Ouimet

Premier vice-président et chef de la direction financière

Tél. : 514-764-4700



Renseignements : Médias

Marie-Hélène Labrie

Première vice-présidente et chef des affaires publiques et des communications

Tél. : 514-764-4700



Conférence téléphonique pour

les analystes financiers : Mercredi 15 janvier 2020 à 9 h 30 (heure de l'Est)

Les représentants des médias sont invités à y assister à titre d'auditeurs seulement.





Prière d'appeler cinq minutes avant le début de la conférence en utilisant l'une des liaisons téléphoniques suivantes :





Numéro d'accès pour le Canada et les États-Unis : 1-877-291-4570

Numéro d'accès international : +1 647-788-4919





Pour se joindre à la conférence, les participants n'ont qu'à mentionner le nom de la société au téléphoniste, soit Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc.





Par Internet à l'adresse http://corpo.cogeco.com/cgo/fr/investisseurs/relations-avec-les-investisseurs/

SOURCE Cogeco inc.

Liens connexes

http://corpo.cogeco.com