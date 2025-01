MONTRÉAL, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Cogeco inc. (« Cogeco ») (TSX : CGO) annonce que tous les candidats à l'élection indiqués dans sa circulaire d'information datée du 20 novembre 2024 ont été élus au conseil d'administration de Cogeco à l'assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 14 janvier 2025 en mode hybride (l'« assemblée »).

Les résultats détaillés des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs sont les suivants :

Candidat Résultats Pour % Pour Abstentions % Abstentions Louis Audet Élu 35 539 428 97,70 % 836 964 2,30 % Mary-Ann Bell Élue 36 340 275 99,90 % 36 117 0,10 % Robin Bienenstock Élue 36 170 667 99,43 % 205 725 0,57 % James C. Cherry Élu 36 343 195 99,91 % 33 197 0,09 % Samih Elhage Élu 36 181 127 99,46 % 195 265 0,54 % Normand Legault Élu 36 160 496 99,41 % 215 896 0,59 % Caroline Papadatos Élue 36 340 511 99,90 % 35 881 0,10 % Frédéric Perron Élu 36 346 712 99,92 % 29 680 0,08 %

On peut consulter les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote, y compris, à des fins d'information, les résultats du vote des porteurs d'actions subalternes à droit de vote seulement, sur le site Web de SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ).

À propos de Cogeco inc.

Cogeco inc. est un chef de file nord-américain dans les secteurs des télécommunications et des médias. Par le biais de Cogeco Communications inc., nous fournissons des services Internet, de vidéo et de téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Nous offrons également des services sans fil dans la plupart des États américains où nous exerçons nos activités. Par l'entremise de Cogeco Média, nous exploitons au Canada, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO et CCA).

