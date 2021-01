Cogeco inc. annonce les résultats des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs à l'assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, le 15 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (« Cogeco ») (TSX: CGO) annonce que tous les candidats à l'élection indiqués dans sa circulaire d'information datée du 19 novembre 2020 ont été élus au conseil d'administration de Cogeco à l'assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 15 janvier 2021 en mode virtuel (l'« assemblée »).

Les résultats détaillés des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs sont les suivants :

Candidat Résultats Pour % Pour Abstentions % Abstentions Louis Audet Élu 37 999 858 99,69 118 686 0,31 Arun Bajaj Élu 38 111 745 99,98 6 799 0,02 Mary-Ann Bell Élue 37 684 242 98,86 434 302 1,14 James C. Cherry Élu 37 643 735 98,75 474 809 1,25 Patricia Curadeau-Grou Élue 38 076 312 99,89 42 232 0,11 Samih Elhage Élu 38 075 802 99,89 42 742 0,11 Philippe Jetté Élu 38 100 904 99,95 17 640 0,05 Normand Legault Élu 37 931 443 99,51 187 101 0,49 David McAusland Élu 37 915 558 99,47 202 986 0,53

On peut consulter les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote, y compris, à des fins d'information, les résultats du vote des porteurs d'actions subalternes à droit de vote seulement, sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com).

À PROPOS DE COGECO INC.

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Elle exerce ses activités au Québec et en Ontario, au Canada, sous le nom Cogeco Connexion et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Sa filiale Cogeco Média détient et exploite 23 stations de radio offrant une programmation complémentaire et une couverture étendue, desservant un large éventail d'auditoires, principalement dans la province de Québec, ainsi qu'une agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

SOURCE Cogeco inc.

Renseignements: SOURCE : Christian Jolivet, Premier Vice-Président, Affaires d'entreprise, Chef Des Affaires Juridiques Et Secrétaire, Cogeco inc., 514-764-4700 ; RENSEIGNEMENTS : Marie-Hélène Labrie, Première vice-présidente et chef des Affaires publiques, communications et stratégie, Cogeco inc., 514-764-4700

