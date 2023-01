MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande fierté qu'une fois de plus, Cogeco (TSX : CGO) et ses employés se sont associés à la campagne annuelle de Centraide au Québec et de United Way en Ontario. Cette année, une somme de 470 000 $ a été recueillie et sera remise à l'organisme.

Fondée sur une longue histoire d'engagement social et d'implication communautaire, Cogeco a à cœur, depuis de nombreuses années, le soutien de la campagne de levée de fonds de Centraide / United Way qui vise à recueillir des fonds localement afin de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

« L'engagement et la générosité de nos gens prouve une fois de plus ce lien profond qui unit Cogeco à ses communautés. Dans le contexte socioéconomique actuel, il est plus que jamais nécessaire de contribuer à réduire l'exclusion sociale et soutenir les besoins croissants des plus démunis de notre société. La grande sensibilité de nos employés du Québec et de l'Ontario face à ces enjeux permet à cette campagne d'être porteuse d'effets significatifs dans les communautés qui bénéficient des fonds amassés et c'est pour cette raison que nous sommes fiers de nous engager à contribuer annuellement à cette cause. » souligne Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc.

Prendre part à la croissance inclusive par des gestes concrets

L'engagement social est l'une des valeurs fondamentales de Cogeco. En exploitant des bureaux dans les localités où vivent les membres de nos équipes et nos clients, nous sommes une entreprise profondément enracinée dans les communautés que nous desservons. Nous nous efforçons de contribuer à la prospérité de nos communautés en soutenant les économies locales, en établissant des partenariats et en favorisant la cohésion communautaire. Au cours de l'année 2022, nous avons appuyé plus de 600 organisations à but non lucratif en Amérique du Nord, et le montant total de nos dons représente 3,1 % de nos bénéfices avant impôt.

