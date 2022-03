MONTRÉAL, le 1er mars 2022 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) a dévoilé aujourd'hui son sixième Rapport ESG et de développement durable dans lequel la société présente une mise à jour de ses indicateurs liés à sa performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et d'autres informations relatives à la stratégie de développement durable qui s'y rattache. Ce rapport, qui sera dorénavant publié annuellement, est réalisé selon les lignes directrices internationales de la Global Reporting Initiative (GRI). Il fournit de l'information portant sur les initiatives, les cibles et les engagements de Cogeco, en plus de détailler les enjeux les plus pertinents.

« Chez Cogeco, nous sommes d'avis que notre performance financière et notre impact sur le monde sont intrinsèquement liés et ce rapport se veut le moyen par lequel nous demeurons transparents et responsables des progrès réalisés en ce qui concerne notre impact et nos objectifs de développement durable », souligne Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco. « Nous sommes très fiers de continuer de faire croître notre programme de développement durable par la mise en œuvre des meilleures pratiques ESG et nous sommes déterminés à faire preuve d'un leadership fort et inspirant. »

Cogeco favorise une croissance durable et inclusive grâce à sa longue tradition d'engagement social et d'implication communautaire, à des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques, à des pratiques d'exploitation modernes, ainsi qu'à son engagement fort pour une gestion responsable et éthique. La société est fière des progrès réalisés au cours des deux dernières années qui lui ont valu de recevoir plusieurs reconnaissance, incluant celle de figurer au palmarès des 100 entreprises les plus durables du monde et des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada par Corporate Knights. Plus récemment, Cogeco a été reconnue, pour une deuxième fois, dans le classement Carbon Clean 200 présenté par Corporate Knights et l'organisme As You Sow. Ce palmarès reconnaît les entreprises du monde entier qui cherchent des solutions pour effectuer la transition vers des énergies plus propres. Cogeco est parmi les 18 organisations canadiennes ayant reçu cet honneur.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un héritage de plus de 60 ans, Cogeco inc. (TSX: CGO) est une force concurrentielle en pleine croissance dans les secteurs des télécommunications et des médias en Amérique du Nord.

