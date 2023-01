MONTRÉAL, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (« Cogeco Communications ») (TSX : CCA) annonce que tous les candidats à l'élection énumérés dans sa circulaire d'information datée du 14 novembre 2022 ont été élus au conseil d'administration de Cogeco Communications à l'assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 13 janvier 2023 en personne (l'« assemblée »).

Les résultats détaillés des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs sont les suivants :

Candidat Résultats Pour % Pour Contre % Contre Colleen Abdoulah Élue 170 529 164 99,90 % 170 355 0,10 % Louis Audet Élu 168 647 031 98,80 % 2 052 488 1,20 % Mary-Ann Bell Élue 170 479 659 99,87 % 219 860 0,13 % Robin Bienenstock Élue 170 491 707 99,88 % 207 812 0,12 % James C. Cherry Élu 169 398 136 99,24 % 1 301 383 0,76 % Pippa Dunn Élue 170 497 302 99,88 % 202 217 0,12 % Joanne Ferstman Élue 170 008 332 99,60 % 691 187 0,40 % Philippe Jetté Élu 170 514 367 99,89 % 185 152 0,11 % Normand Legault Élu 170 554 907 99,92 % 144 612 0,08 % Bernard Lord Élu 170 474 486 99,87 % 225 033 0,13 %

On peut consulter les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote à l'assemblée, y compris, à des fins d'information, les résultats du vote des porteurs d'actions subalternes à droit de vote seulement, sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com).

À PROPOS DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

