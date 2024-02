MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) annonce aujourd'hui que Cogeco Connexion a fait l'acquisition de Niagara Regional Broadband Network (NRBN), un fournisseur de services Internet, de vidéo et de téléphonie exerçant ses activités dans la région de Niagara. Les vendeurs, les villes de Niagara Falls et de Niagara-on-the-Lake, resteront tous deux actionnaires minoritaires de la société. Cette acquisition renforcera la présence de Cogeco dans la région de Niagara et lui permettra de soutenir la croissance de NRBN.

« Nous sommes ravis d'accueillir NRBN au sein de la famille Cogeco », a mentionné Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. « Partageant des valeurs fondamentales communes, nous sommes impatients de bonifier et d'élargir les services que nous offrons aux entreprises ainsi qu'aux résidents de la région de Niagara afin de permettre à NRBN de passer à un niveau supérieur et à contribuer encore plus à l'économie locale. »

« Grâce à nos investissements dans notre réseau propulsé par la fibre, notre engagement local dans la communauté, notre soutien à des oeuvres de bienfaisance, nos embauches locales ainsi que notre programmation avec nos chaînes de YourTV, notre engagement dans la région de Niagara demeure fort. Nous sommes fiers de poursuivre, aux côtés de NRBN, la réalisation de notre mission de connecter les résidents, les entreprises et les institutions à un service Internet haute vitesse local », a indiqué Frédéric Perron, président de Cogeco Connexion.

« Disposer du meilleur service Internet rapide et fiable dans la région de Niagara est essentiel au succès de notre région », a souligné Jim Diodati, maire de Niagara Falls. « Nous voulions nous assurer que cette décision maximiserait le réseau créé par NRBN au profit des résidents de Niagara. Il s'agit d'un changement à long terme qui permettra à la région de Niagara d'être à la pointe des services Internet de haute qualité avec Cogeco dans un marché en pleine évolution technologique. »

À propos de Niagara Regional Broadband Network

Niagara Regional Broadband Network Limited (NRBN) est le meilleur choix pour les services de communications de données dans la région. NRBN exploite le réseau de fibre le plus avancé et le plus étendu dans la région de Niagara. Offrant un réseau fédérateur IP entièrement redondant et physiquement diversifié, NRBN est le choix idéal en matière de planification lorsqu'il est question de reprise des activités après un sinistre et de continuité des affaires.

À propos de Cogeco Communications inc.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert, Cogeco Communications inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord, desservant 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline, Cogeco Communications inc. fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

