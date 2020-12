MONTRÉAL, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (TSX : CGO) annonce aujourd'hui le départ de Michel Lorrain, président de sa filiale Cogeco Média. M. Lorrain quitte ses fonctions afin de se consacrer à des projets personnels. Un processus de recrutement pour son successeur est lancé. Richard Lachance, conseiller spécial chez Cogeco inc. et ancien président de Cogeco Média, assumera les fonctions de président dans l'intérim.

« Au nom de mes collègues et de l'ensemble de l'équipe de Cogeco, je tiens à remercier Michel pour ses 13 années de dévouement envers l'entreprise, ses nombreuses contributions et son leadership», a souligné Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc. «Je lui souhaite du succès dans ses projets futurs.»

AU SUJET DE COGECO INC.

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Elle exerce ses activités au Québec et en Ontario, au Canada, sous le nom Cogeco Connexion et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Sa filiale Cogeco Média détient et exploite 23 stations de radio offrant une programmation complémentaire et une couverture étendue, desservant un large éventail d'auditoires, principalement dans la province de Québec, ainsi qu'une agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

