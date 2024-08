Partenariats stratégiques pour faciliter la mise en œuvre de services sans fil dans le cadre d'un modèle d'exploitation efficient

Un opérateur national de réseau sans fil fournira l'accès à son réseau mobile, tandis qu'Eastlink fournira les plateformes de technologie sans fil

Franchissement d'une étape importante dans le plan de Cogeco d'offrir des services sans fil à plus de 4,2 millions de Canadiens et Canadiennes résidant dans la zone de couverture de ses services de câblodistribution en Ontario et au Québec

MONTRÉAL, le 19 août 2024 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) (collectivement « Cogeco » ou la « société ») annoncent aujourd'hui l'établissement de partenariats stratégiques avec un opérateur national de réseau sans fil et Eastlink afin de faciliter la mise en œuvre de services sans fil de Cogeco au Canada et de permettre à la société de proposer des options et services additionnels à ses clients.

« Les partenariats annoncés aujourd'hui représentent le franchissement d'une étape cruciale dans notre parcours sans fil », a affirmé Frédéric Perron, président et chef de la direction de Cogeco. « Nous sommes très heureux d'avoir conclu des ententes avec un opérateur national de réseau sans fil et Eastlink, et impatients d'offrir d'autres solutions concurrentielles aux Canadiens et Canadiennes. Ces ententes commerciales nous permettront de proposer une plus grande variété d'offres regroupées afin de mieux servir nos clients, tout en assurant une utilisation efficace de notre capital. Nos efforts soutenus pour offrir un service sans fil rapide et fiable à nos clients ont mené à ce modèle de partenariats allégé et novateur. »

La société a conclu une entente d'ERMV (exploitant de réseau mobile virtuel) de cinq ans avec un opérateur national de réseau sans fil qui lui permettra d'accéder à son réseau sans fil. En outre, Cogeco a conclu une entente distincte avec Eastlink, également de cinq ans, pour la fourniture des plateformes de technologie sans fil de la société, ce qui comprend notamment les systèmes de facturation, le réseau cœur et les systèmes d'exploitation. Cogeco demeure indépendante de ces partenaires et assurera l'ensemble des relations avec les clients des services sans fil, y compris les activités relatives aux ventes, au marketing et au service à la clientèle. Cogeco sera dorénavant en mesure d'offrir une gamme complète de services de télécommunications à sa clientèle dans les marchés où elle exploite déjà un réseau filaire.

La société fournira de plus amples renseignements ainsi que le calendrier de mise en œuvre des services sans fil à une date ultérieure.

À propos de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert, Cogeco inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications et des médias en Amérique du Nord, desservant 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie filaire au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis sous les marques Cogeco Connexion, oxio et Breezeline. Breezeline offre également des services sans fil dans la plupart des États américains où elle exerce ses activités. Par l'entremise de Cogeco Média, Cogeco possède et exploite, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

