Cette entente répond à la demande croissante d'organisations à la recherche d'un guichet unique de service de calibre mondial en TI

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Cofomo, chef de file canadien de services-conseils, en technologies de l'information (TI) et transformation numérique, est heureuse d'annoncer la conclusion d'une entente pour l'acquisition d'Agilia Solutions, une entreprise de services-conseils en développement de solutions numériques basée à Montréal. L'entreprise est spécialisée en conseil stratégique, architecture, gestion de projet, agilité et opérations de développement, notamment dans les secteurs de la finance, de l'énergie et du transport. Cette entente permettra de consolider les expertises et renforcer la position de Cofomo comme partenaire de choix pour répondre à la demande croissante d'organisations à la recherche d'un guichet unique de service de calibre mondial pour réussir leurs projets en TI.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Agilia Solutions au sein de l'équipe. Nos valeurs communes et notre approche centrée sur l'expérience client, les relations durables et l'innovation font que cette entente s'inscrit naturellement dans notre vision de transformation et de croissance. L'équipe d'Agilia Solutions, reconnue pour son niveau d'excellence en gestion de projet, architecture et développement Agile vient renforcer notre offre de services en gestion de programmes et projets numériques d'envergure. », souligne le président de Cofomo, Régis Desjardins.

Les dirigeants et associés d'Agilia Solutions ainsi que leurs équipes rejoignent l'équipe de Cofomo afin de contribuer à la croissance de l'organisation et d'offrir davantage de valeur et d'innovation à leur clientèle des différents secteurs d'affaires.

« Chez Agilia Solutions, nous sommes fiers du travail que nos équipes ont accompli ces dernières années en dépassant les attentes de nos clients. Se joindre à Cofomo, c'est se donner le moyen de nos ambitions. Nous ajoutons des compétences de façon à appuyer nos clients avec plus de profondeur dans un service complet, transversal et clé en main », ont renchéri André Ferland, Richard Guimond, Alain Dagenais et Patrick Dontigny, les fondateurs et associés d'Agilia Solutions.

Agilia Solutions est un leader en transformation numérique, gestion de projets et agilité. Elle œuvre dans le domaine des services-conseils en gestion et informatique depuis sa création en 2010. Agilia Solutions offre des solutions simples, efficaces et adaptées aux besoins et aux préoccupations des organisations publiques et privées.

Cofomo - Établie en 1995, Cofomo est un chef de file canadien des services-conseils en technologies de l'information (TI) et en affaires, ce qui se traduit aujourd'hui par l'accélération de la transformation numérique des entreprises clientes. Ses solutions couvrent l'ensemble de leurs besoins, notamment en matière de stratégie, d'agilité, d'infonuagique, d'intelligence, de sécurité et d'innovation.

Quatre fois nommé parmi Les sociétés les mieux gérées au Canada de Deloitte en 2020, 2021, 2022 et 2023, son expertise unique est mise en œuvre par l'entremise de modèles flexibles de livraison de talents ou de projets sur demande. Son équipe de 3 000 professionnels fournit ses services à de grandes entreprises et organisations des secteurs privé et public, situées pour la plupart dans l'est du Canada… mais bientôt, dans tout le Canada. En mai 2021, Cofomo s'est joint à Novacap dans le but d'accélérer son objectif de croissance dans le secteur des TI.

(www.cofomo.com / www.novacap.ca).

SOURCE Cofomo Inc.

Renseignements: Source : Carolyn Jolin, Vice-présidente, Marketing et Communications, Cofomo, [email protected]; Contact média : Tamara Chiasson, Exponentiel conseil514 688-7897, [email protected]