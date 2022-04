Une taxe sur les produits de vapotage aidera à les garder hors de la portée des jeunes

OTTAWA, ON, le 7 avril 2022 /CNW/ - Cœur + AVC est heureuse de constater que le budget fédéral de 2022 comporte plusieurs éléments liés à la promotion de la santé, notamment l'imposition d'une taxe sur les produits de vapotage, l'engagement continu à l'égard de l'assurance-médicaments et l'amélioration de l'accès à des aliments nutritifs dans les écoles grâce à une politique alimentaire nationale en milieu scolaire.

La crise du vapotage chez les jeunes est bien réelle. Au pays, 1 élève sur 5 de la 1re secondaire à la 1re année de cégep (l'équivalent de la 7e à la 12e année) vapote. Récemment, une étude subventionnée par Cœur + AVC portant sur le comportement et les préférences des jeunes en matière de vapotage a révélé que les produits de vapotage sont très abordables pour les jeunes.

« Avec des prix plus élevés, les produits de vapotage seront moins abordables pour les jeunes et donc moins accessibles, déclare Doug Roth, chef de la direction, Cœur + AVC. Les jeunes méritent d'être protégés contre ces produits addictifs et augmenter les taxes est un des moyens les plus efficaces d'y arriver. »

Les droits d'accise sur les produits de vapotage seront appliqués à partir du 1er octobre 2022. Dans son budget, le gouvernement fédéral invite également ses homologues provinciaux et territoriaux à prendre part à un cadre coordonné de la taxation des produits de vapotage, en vertu duquel un droit supplémentaire correspondant au taux fédéral proposé serait appliqué.

Cœur + AVC souhaite que d'autres mesures soient annoncées prochainement pour protéger davantage les jeunes, notamment l'interdiction d'ajouter des arômes dans les produits de vapotage, ce qui les rend plus attrayants pour les jeunes, y compris les arômes de menthe et de menthol. Les arômes incitent les jeunes à commencer à vapoter et à continuer de le faire.

Nous applaudissons également le renouvellement de l'engagement à mettre en œuvre un programme d'assurance-médicaments national par le dépôt d'un projet de loi d'ici 2023 ainsi que l'élaboration d'une liste des médicaments admissibles et d'un plan d'achat en gros. L'assurance-médicaments est un élément essentiel des soins de santé. Au pays, 7,5 millions de personnes ont une assurance-médicaments insuffisante ou inexistante.

En raison des défis considérables qu'a entraînés la pandémie pour de nombreuses personnes, y compris celles atteintes de maladies chroniques comme les maladies du cœur et l'AVC, ainsi que leurs aidants, il est plus important que jamais de mettre l'accent sur des politiques publiques en santé.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous promouvons la santé, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, à la prévention et aux politiques publiques.

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

Renseignements: Stephanie Lawrence, [email protected], 613 290-4236