Le gouvernement fédéral oblige l'industrie du tabac à payer pour la stratégie de lutte contre le tabagisme

OTTAWA, ON, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Cœur + AVC salue la proposition que le gouvernement fédéral a faite dans le cadre de l'énoncé économique de l'automne pour modifier la Loi sur le tabac et les produits de vapotage afin d'imposer des frais annuels de recouvrement des coûts à l'industrie du tabac. Cette mesure permettrait de refiler la facture de la lutte contre le tabagisme aux entreprises de l'industrie du tabac.

La loi proposée imposerait des droits de licence annuels aux fabricants de tabac. Le coût total de la stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme s'élève à 66 millions de dollars par année. Ce nombre inclut les activités de lutte contre le vapotage.

« Nous félicitons le gouvernement pour cette loi importante qui aidera à sauver des vies, et nous le pressons d'aller de l'avant pour l'adopter rapidement », affirme Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. « Chaque année, le tabagisme tue 46 000 personnes au pays. Il est temps pour les entreprises de l'industrie du tabac de mettre la main à la pâte pour atténuer les effets dévastateurs causés par leurs dangereux produits addictifs et inverser définitivement la tendance en matière de tabagisme au pays. »

Même si le Canada a mis en place de nombreuses mesures efficaces de lutte contre le tabagisme au cours des dernières décennies, près de 12 % des personnes au pays âgées de 12 ans fument, ce qui est loin de la cible fédérale de moins de 5 % d'ici 2035.

Cœur + AVC encourage aussi le gouvernement fédéral à mettre au point des restrictions complètes relatives aux arômes dans les produits de vapotage (y compris ceux de menthe et de menthol) afin de protéger les jeunes, et à adopter un régime d'assurance-médicaments en 2023.

