Cœur + AVC salue le gouvernement fédéral pour sa prise de mesures décisives qui empêcheront les jeunes du pays d'avoir accès à des sachets de nicotine

Le ministre de la Santé Mark Holland protège les jeunes du plus récent produit de tabac addictif

MONTRÉAL, le 23 août 2024 /CNW/ - Le 22 août 2024 - Cœur + AVC félicite Mark Holland, ministre de la Santé, et le gouvernement fédéral d'avoir pris des mesures importantes pour aider à contrer la vente de sachets de nicotine auprès des jeunes au pays.

M. Holland a annoncé aujourd'hui que Santé Canada interdira la vente de tous les arômes de sachets de nicotine à l'exception de la menthe et du menthol, ajoutera des mises en garde sur les emballages, imposera des restrictions en matière de publicité et d'emballage et fera en sorte que les sachets se trouvent uniquement derrière les comptoirs de pharmacies. Certaines de ces mesures entreront en vigueur mercredi prochain, et d'autres, dans six mois.

« Les sachets de nicotine menaçaient de rendre une nouvelle génération dépendante à cette substance. Mais l'annonce faite aujourd'hui par M. Holland protégera les jeunes de ces produits toxiques, affirme Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Nous saluons le gouvernement fédéral pour ces changements importants qui protégeront les jeunes de ces produits dangereux, et nous attendons leur mise en œuvre avec impatience. »

Une mesure qui n'a pas été prise en compte est l'interdiction de la vente aux personnes mineures. En n'adoptant pas cette disposition, le gouvernement s'assurera que la vente de produits légitimes d'aide à l'abandon du tabac auprès des jeunes ne sera pas restreinte par inadvertance. Par contre, la situation devra être surveillée de près. « Il sera essentiel que le gouvernement fédéral évalue cette lacune dans six mois pour s'assurer que l'industrie du tabac ne l'exploite pas », mentionne M. Roth.

L'an dernier, Santé Canada a approuvé la vente de sachets de nicotine aromatisés en tant qu'outil d'aide à l'abandon du tabac pour les adultes en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels. Les géants du tabac ont profité d'une faille dans le règlement pour commercialiser de façon agressive les sachets en les vendant et en en faisant la promotion dans les dépanneurs et les stations-service. Les sachets sont vendus dans de petits emballages colorés qui pourraient très bien contenir des friandises, et s'accompagnent de publicités de type « style de vie » qui ciblent les jeunes.

Cœur + AVC était parmi les premiers organismes du domaine de la santé à demander que M. Holland retire l'approbation de Santé Canada jusqu'à ce que des mesures plus strictes soient mises en place pour protéger les jeunes.

« L'industrie du tabac invente depuis longtemps des produits qui créent une dépendance chez les jeunes. D'abord, les cigarettes, puis les produits de vapotage, et maintenant, les sachets de nicotine. Nous nous réjouissons de l'annonce des nouvelles mesures, mais il y a encore du travail à faire, dit M. Roth. Nous avons espoir que des règlements plus restrictifs visant à lutter contre le vapotage chez les jeunes, comme l'interdiction de tous les arômes dans les produits de vapotage à l'exception de celui du tabac, sont le prochain point à l'ordre du jour du gouvernement fédéral. »

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. En collaboration avec nos généreux donateurs et donatrices, partenaires et bénévoles, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca @coeuretavc

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

Coordonnées : Stephanie Lawrence, [email protected], 613 290-4236