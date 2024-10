Cœur + AVC salue la victoire historique du gouvernement fédéral avec l'adoption du premier projet de loi sur un programme national d'assurance médicaments au pays

Cette victoire marque une étape clé pour assurer l'accessibilité des médicaments d'ordonnance vitaux à l'ensemble de la population

OTTAWA, ON, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Cœur + AVC salue le vote historique effectué par le Sénat jeudi, lequel ouvre la voie au premier programme national d'assurance médicaments au pays. La fondation applaudit ce programme abordable qui permettra à 7,5 millions de personnes qui ne sont pas assurées ou n'ont pas une couverture suffisante d'avoir accès à des médicaments d'ordonnance pour le diabète et à des contraceptifs.

« Le vote historique sur le programme d'assurance médicaments est aussi un vote d'espoir pour les millions de personnes qui ne sont pas assurées au pays, déclare Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Cette extraordinaire réalisation du gouvernement fédéral sera encensée par les générations à venir. Nous espérons que le programme d'assurance médicaments constituera la pièce manquante de notre système de santé universel et assurera un accès équitable aux médicaments d'ordonnance pour l'ensemble de la population. »

Cœur + AVC demande au gouvernement fédéral d'élargir rapidement le programme de façon prudente sur le plan budgétaire, en y ajoutant d'autres médicaments essentiels, y compris ceux prescrits pour les maladies du cœur et l'AVC.

« On estime que chaque année, jusqu'à 640 personnes au pays meurent d'une cardiopathie ischémique parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer leurs médicaments. Ces décès peuvent être évités et doivent l'être, affirme M. Roth. Nous demandons au gouvernement fédéral de garantir l'accès à ces médicaments d'ordonnance essentiels, et ce, à l'ensemble de la population. »

Cœur + AVC réclame aussi aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de conclure rapidement les ententes bilatérales et de mettre en place le programme d'assurance médicaments à l'échelle nationale d'ici avril 2025.

Heather Evans sait ce que c'est d'avoir de la difficulté à assumer le coût de médicaments vitaux. Après trois crises cardiaques, elle doit diminuer ses dépenses à l'épicerie en achetant des aliments moins coûteux comme des soupes en conserve et du macaroni au fromage en boîte. Elle a déjà eu recours aux échantillons de médicaments gratuits remis par le médecin de sa clinique.

« Rien n'est garanti dans la vie, mais l'accès aux médicaments essentiels devrait l'être. Ma vie en dépend », dit Heather.

