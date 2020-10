Les nouvelles lignes directrices 2020 en matière de RCR et de premiers soins favorisent l'intervention de secouristes non professionnels auprès d'une personne en arrêt cardiaque

OTTAWA, ON, le 21 oct. 2020 /CNW/ - Cœur + AVC veut que les gens au pays sachent qu'ils ont le pouvoir de sauver une vie. L'organisation a lancé aujourd'hui la mise à jour quinquennale de ses lignes directrices nord-américaines en matière de réanimation et de premiers soins, qui accordent une importance accrue à l'intervention immédiate de secouristes non professionnels afin de sauver plus de vies en cas d'arrêts cardiaques en contexte extrahospitalier.

On estime que 35 000 Canadiens sont victimes d'un arrêt cardiaque en contexte extrahospitalier chaque année et que 90 % d'entre eux en meurent.1 Ces statistiques pourraient être considérablement réduites avec l'intervention hâtive de secouristes non professionnels. Intervenir rapidement, sans hésiter, peut sauver des vies.

« De nouvelles données indiquent que le risque de blesser une personne en lui administrant des compressions thoraciques alors qu'elle n'est pas en arrêt cardiaque est faible », déclare le Dr Farhan Bhanji, professeur de pédiatrie à l'Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill et bénévole de longue date pour Cœur + AVC. Nous voulons que les gens au pays sachent qu'ils ne blesseront personne en effectuant une RCR; au contraire, ils pourraient sauver une vie. Nous sommes conscients qu'une intervention de la sorte peut être source de crainte en contexte de pandémie, mais n'hésitez pas et n'attendez pas que quelqu'un d'autre intervienne : couvrez le visage de la personne avec un morceau de tissu pour vous protéger tous deux. L'intervention immédiate joue un rôle déterminant dans l'amélioration des taux de survie. »

Les nouvelles lignes directrices tiennent également compte de la nécessité d'offrir un soutien de suivi émotionnel pour les témoins qui effectuent une RCR. « Les secouristes non professionnels peuvent éprouver de l'anxiété ou un stress post-traumatique après avoir effectué une RCR, explique le Dr Bhanji. Les séances de verbalisation sont conçues pour permettre aux gens impliqués dans un incident cardiaque de reconnaître le stress engendré par l'acte d'aider une personne dans un état critique. »

Les lignes directrices en matière de RCR et de premiers soins sont considérées comme la référence dans le domaine du secourisme et sont appliquées par les instructeurs et leurs étudiants partout au pays. L'édition 2020 des lignes directrices s'appuie sur les plus récentes données scientifiques et a été élaborée par les experts de l'International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), dont Cœur + AVC est l'un des membres fondateurs et l'unique représentant canadien.

« Nous sommes fiers d'être un chef de file dans la formation en réanimation au Canada, déclare Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Nos lignes directrices mises à jour contribueront à l'amélioration des résultats de santé des patients et aideront à sauver plus de vies. »

Cœur + AVC incite les gens au pays à apprendre à reconnaître les signes d'un arrêt cardiaque afin de savoir quand et comment agir. La survie d'une personne peut se retrouver entre vos mains : ayez le courage d'agir sans hésiter.

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

Renseignements: Maryse Bégin, Gestionnaire régionale, Communications, Québec, 514 871-8038 poste 20232, [email protected]

