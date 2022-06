Mises en garde directement sur les cigarettes : une première mondiale

OTTAWA, ON, le 10 juin 2022 /CNW/ - Cœur + AVC salue la décision audacieuse de Santé Canada d'adopter l'apposition de mises en garde pour la santé directement sur les cigarettes, faisant du Canada le premier pays au monde à adopter une telle mesure. Santé Canada présente également les mises en garde révisées et mises à jour qui seront affichées sur les emballages de cigarettes ainsi que d'autres éléments. Ces mesures constituent des éléments importants de la Stratégie canadienne sur le tabac, lancée en mai 2018, qui vise à réduire à 5 % le taux de fumeurs au pays d'ici 2035.

« Le Canada se dotera de la réglementation la plus vigoureuse au monde en matière de mise en garde contre les dangers du tabac pour la santé », affirme Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Il s'agit de produits mortels. Ces mesures permettront de réduire davantage leur attrait pour les jeunes et les non-fumeurs, en plus d'appuyer les fumeurs dans leurs efforts pour cesser de fumer. »

Cœur + AVC appuie fermement la décision de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Carolyn Bennett, d'apposer les mises en garde contre les dangers des produits du tabac directement sur les cigarettes. L'affichage, directement sur les cigarettes, de messages mettant en évidence les dangers que présente le tabagisme est à la fois novateur et stratégique. Des recherches récentes ont révélé que les mises en garde contre les dangers des produits du tabac directement sur les cigarettes sont associées à une moins grande probabilité qu'une personne fasse usage du tabac, et à une perception moins favorable du produit. Les données montrent également que de tels messages sur chaque cigarette seraient très dissuasifs et augmenteraient le nombre de tentatives pour cesser de fumer, en particulier chez les jeunes adultes, un des groupes les plus difficiles à atteindre au pays.

Chaque année, près de 48 000 personnes au pays meurent en raison du tabagisme, et au moins la moitié de tous les fumeurs réguliers décèdent prématurément à cause du tabac.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous promouvons la santé, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, à la prévention et aux politiques publiques.

https://www.coeuretavc.ca/

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

Renseignements: Personne-ressource auprès des médias : Kate Comeau, 902 412-6523, [email protected]