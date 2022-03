Cœur + AVC applaudit le plan de refonte du système de la santé annoncé par le ministre Dubé

Afin de soulager le système de santé, il est essentiel de favoriser la prévention et de prioriser la santé.

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW/ - Cœur + AVC applaudit le plan de refonte du système de santé annoncé ce matin par le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé, notamment au niveau de la promotion des saines habitudes de vie et de l'accessibilité aux soins. Ce plan ambitieux est un pas dans la bonne direction afin de contribuer à la remise en forme d'un système de santé éprouvé.

La promotion du bien-être et des saines habitudes de vie est un point particulièrement important aux yeux de Cœur + AVC, puisque neuf personnes sur 10 présentent au moins un facteur de risque de ces maladies : « Jusqu'à 80 % des maladies du cœur et des AVC précoces sont évitables grâce à de saines habitudes de vie, telles qu'avoir une saine alimentation, pratiquer régulièrement de l'activité physique et vivre sans fumée. Nous serons donc ravis d'appuyer le gouvernement dans la remise en forme postpandémique de la population. Les maladies du cœur et l'AVC sont parmi les principales causes d'hospitalisation. Il est donc primordial de miser sur la prévention et sur la santé de la population pour réduire l'achalandage dans les hôpitaux. Prioriser la santé est donc essentiel », affirme Carl Julien, vice-président principal, Québec, à Cœur + AVC.

Lors des deux dernières années, les personnes vivant avec une maladie du cœur ou les séquelles d'un AVC ont vu leur état de santé empirer, les inégalités en matière d'accès aux soins de santé se sont accrues, les recherches ont été suspendues et le système de santé a été gravement perturbé. Selon un sondage* réalisé par Cœur + AVC, neuf chercheurs et professionnels de la santé sur dix craignent que l'état de santé des personnes vivant avec une maladie du cœur ou les séquelles d'un AVC ait empiré durant la pandémie parce qu'elles n'ont pas toujours été en mesure d'accéder aux soins dont elles avaient besoin.

C'est pourquoi Cœur + AVC salue de nombreuses autres mesures qui permettront un meilleur accès aux soins pour l'ensemble de la population, notamment le décloisonnement des champs de pratique des professionnels de la santé, la diminution des délais pour une consultation, le rattrapage des chirurgies retardées durant la pandémie et le rôle accru du communautaire en santé.

Le service de télésanté partout en province est également une bonne nouvelle pour les personnes atteintes de maladies du cœur et d'AVC. « Rare aspect positif de la pandémie, le bouleversement a stimulé l'innovation, dont l'accès aux soins de santé virtuels. Bien qu'elle ne remplace pas tous les rendez-vous en personne, nous sommes ravis que le MSSS voie la télésanté comme une priorité, puisqu'elle permet d'élargir l'accès aux soins, surtout pour les communautés rurales et éloignées. Nous espérons aussi que les soins offerts profiteront aux patients atteints de maladies du cœur et ayant subi un AVC », renchérit M. Julien.

Les maladies du cœur et l'AVC figurent parmi les principales causes de décès au Québec et sont l'une des causes prédominantes d'incapacité. Cœur + AVC est donc ravie des mesures annoncées par le Monsieur Dubé et est curieuse de voir comment les mesures seront mises en place et seront bénéfiques pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. « Nous serons heureux d'accompagner le gouvernement dans ces changements systémiques pour le bien-être des Québécois », conclut M. Julien.

* Sondage en ligne national et bilingue mené par Cœur + AVC (en collaboration avec Environics Research) auprès de 370 professionnels de la santé (chercheurs dans le domaine de la santé cardiaque et cérébrale, neurologues, cardiologues, médecins de famille, urgentistes, du personnel infirmier, du personnel paramédical, des professionnels en réadaptation et d'autres professionnels paramédicaux, des pharmaciens, ainsi que des administrateurs, des dirigeants et des décideurs du système de santé.), du 16 août au 7 septembre 2021.

