VANCOUVER, Colombie-Britannique, 19 novembre 2025 /CNW/ - CO280 Solutions Inc. (CO280), un important promoteur de projets d'élimination du dioxyde de carbone, et un fabricant de pâtes et papiers ont mené avec succès un projet pilote sur le terrain pour valider le rendement de la technologie des amines liquides afin de capter le CO2 biogénique provenant des émissions des chaudières de récupération dans une usine de pâte à papier de la côte du golfe du Mexique aux États-Unis. La technologie d'amine liquide a été fournie par SLB Capturi, un fournisseur de premier plan de technologie de captage du carbone pour les secteurs industriels.

L'unité mobile d'essai de SLB Capturi a été installée sur le site de l'usine au troisième trimestre de 2024, où elle a fonctionné pendant plus de 4 000 h, ce qui a permis d'atteindre une efficacité du taux de captage constante de 95 %. Au cours du programme d'essai, l'unité d'essai mobile a atteint tous les indicateurs de rendement clés, y compris l'efficacité du taux de captage, la consommation d'énergie, le développement durable des solvants et les émissions des absorbeurs. L'unité d'essai mobile a une capacité nominale de 3 tonnes par jour.

« Cette étape cruciale ouvre la voie au déploiement de projets de captage et d'élimination du carbone à l'échelle commerciale dans les usines de pâtes et papiers », a déclaré Jonathan Rhone, cofondateur et chef de la direction de CO280. « Notre objectif est de devenir un chef de file mondial en matière d'élimination du dioxyde de carbone qui établit les normes les plus rigoureuses en matière de permanence, de qualité et d'abordabilité à grande échelle. Le succès du projet pilote de l'unité d'essai mobile avec SLB Capturi marque une étape essentielle vers l'atteinte de cet objectif et la prestation de solutions d'élimination du dioxyde de carbone à faible coût et à faible risque pour nos clients. »

CO280 modernise les usines de pâtes et papiers existantes au moyen d'unités modulaires de captage du carbone afin de capter et de stocker en permanence le CO2 biogénique, offrant ainsi une solution d'élimination du dioxyde de carbone de haute qualité et abordable à grande échelle à ses clients du marché du carbone. Dans l'ensemble de son réseau de projets en pleine croissance en Amérique du Nord, CO280 n'évalue et ne sélectionne que la technologie éprouvée la plus performante sur le plan commercial pour le captage et stockage de dioxyde de carbone (CSC) biogénique, comme les systèmes d'amine liquide postcombustion de SLB Capturi, qui ont fait leurs preuves à l'échelle industrielle. En tant que fournisseur mondial de solutions de captage du carbone, SLB Capturi possède une vaste expérience dans un large éventail d'applications de captage du carbone, y compris les fours à ciment, les industries de transformation, les chaudières au gaz naturel, les usines de transformation des déchets en énergie et, maintenant, les pâtes et papiers.

« Cette campagne d'essai de l'unité d'essai mobile en ce qui concerne les émissions des chaudières de récupération a connu un énorme succès », a déclaré Egil Fagerland, chef de la direction de SLB Capturi. « Le solide rendement et les résultats de l'unité d'essai mobile à cette usine valident tous les paramètres clés du processus et démontrent qu'il n'y a pas d'obstacles techniques au déploiement d'installations de captage du carbone à l'échelle commerciale. CO280 et SLB Capturi sont maintenant bien placés pour offrir cette solution éprouvée à l'industrie des pâtes et papiers. »

Le secteur nord-américain des pâtes et papiers produit plus de 100 millions de tonnes de CO2 biogénique chaque année. CO280 conçoit plus de 10 projets de captage et d'élimination du carbone dans des usines de la côte américaine du golfe du Mexique et du Canada, et plusieurs projets devraient permettre d'éliminer le carbone d'ici 2030. En 2024, CO280 a attribué des contrats FEED pour un projet de CSC dans une usine de la côte américaine du golfe du Mexique, et plus tôt cette année, des contrats préalables aux activités de CSC pour un premier projet de CSC dans une usine au Canada.

À propos de CO280

CO280 est un important promoteur de projets qui produisent une élimination du dioxyde de carbone de haute qualité, permanente et abordable. En partenariat avec les entreprises de pâtes et papiers, CO280 s'efforce de capter et de stocker des millions de tonnes de CO2 biogénique chaque année afin de commercialiser les crédits d'élimination du dioxyde de carbone conformément aux normes d'intégrité les plus rigoureuses tout en redynamisant l'industrie des produits forestiers. Pour en savoir plus, visitez www.co280.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2662374/CO280_Logo.jpg

SOURCE CO280

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]