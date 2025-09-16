VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 septembre 2025 /CNW/ - CO280 Solutions Inc. (CO280), un important développeur de projets d'extraction du dioxyde de carbone (CDR, carbon dioxide removal), en collaboration avec un partenaire du secteur des pâtes et papiers, a attribué des contrats Pre-FEED (études préliminaires de conception et d'ingénierie) à des fournisseurs de technologie et d'ingénierie pour un projet novateur d'extraction du carbone au Canada. Le projet vise à capter et à stocker de façon permanente plus de 800 000 tonnes de CO2 biogénique par an à compter de 2029. Les crédits CDR qui en découleront seront vendus à des acheteurs sur le marché du carbone.

L'attribution des contrats Pre-FEED fait suite à la réussite d'une étude de préfaisabilité menée par CO280 et l'usine de pâtes et papiers partenaire en 2024. L'étude Pre-FEED évaluera l'intégration d'une technologie de captage du carbone à base d'amine liquide commercialement éprouvée à l'infrastructure existante de l'usine. Parallèlement, CO280 et ses partenaires ont initié la commercialisation et la vente de crédits CDR à des acheteurs sur le marché du carbone, des consultations sur l'engagement communautaire et le financement de projets.

« Nous sommes heureux d'atteindre ce jalon dans le cadre de notre premier projet au Canada et de commencer les ventes de CDR à des acheteurs qui cherchent à obtenir un accès à long terme à une CDR permanente et abordable », a déclaré Jonathan Rhone, cofondateur et chef de la direction de CO280. « Ce projet s'appuie sur nos projets aux États-Unis, démontre notre plateforme de projets évolutive et soutient le potentiel du Canada en tant que chef de file mondial de l'extraction du carbone tout en contribuant à revitaliser cette industrie canadienne essentielle des pâtes et papiers. »

CO280 modernise les usines existantes pour capter et stocker de manière permanente le CO2 biogénique, offrant une CDR de haute qualité et abordable à grande échelle. Son modèle de partenariat accroît la rentabilité de l'industrie des pâtes et papiers en générant une nouvelle source de revenus, contribuant à protéger les emplois forestiers dans les régions rurales dans un contexte de concurrence accrue à l'étranger.

L'industrie des pâtes et papiers en Amérique du Nord produit annuellement plus de 100 millions de tonnes de CO2 biogénique. CO280 travaille sur plus de 10 projets de captage et d'extraction du carbone dans des usines sur la côte américaine du golfe du Mexique et au Canada, et plusieurs projets devraient permettre l'extraction du carbone d'ici 2030. CO280 a déjà concédé des contrats FEED pour un projet de captage du carbone dans une usine de pâtes et papiers de la côte du golfe du Mexique, visant à éliminer plus de 400 000 tonnes de CO2 par année.

CO280 s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de CDR permanente de haute qualité en obtenant d'importants contrats d'achat de CDR qui totalisent ensemble des millions de tonnes. Ces ententes démontrent la qualité de cette CDR et le soutien du marché pour le modèle de projet catalytique à faible risque de CO280.

« La réalisation de la partie Pre-FEED avec notre usine partenaire au Canada est notre prochaine étape dans le développement du plus grand réseau de projets d'extraction du carbone au monde », a déclaré Natalie Khtikian, cofondatrice et directrice commerciale de CO280. « Nous avons le potentiel d'investir des milliards de dollars dans l'industrie nord-américaine des pâtes et papiers, soutenant les communautés qui sont construites autour de cette industrie et offrant une CDR de grande qualité à un plus large éventail d'acheteurs. »

À propos de CO280

CO280 est le principal développeur de projets d'extraction du dioxyde de carbone (CDR) de grande qualité, permanente et abordable au monde. En partenariat avec des entreprises du secteur des pâtes et papiers, CO280 capte et stocke chaque année des millions de tonnes de CO2 biogénique afin d'offrir les crédits CDR les plus intègres sur le marché et de revitaliser l'industrie forestière nord-américaine. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.co280.com.

