Devenir équivalents carboneutres, investir plus de 2 milliards de dollars dans des investissements d'impact, verser 22,3 millions de dollars pour le soutien aux collectivités et réaliser une solide performance financière en 2020 sont parmi les principaux faits saillants présentés aux organisations membre de la coopérative canadienne et chef de file dans le domaine financier et de l'assurance.

GUELPH, ON, le 15 avril 2021 /CNW/ - Hier, les 45 organisations membres du Groupe Co-operators limitée, qui représentent sept régions du Canada et divers secteurs, notamment les soins de santé, la vente au détail, l'agriculture, le logement et les services financiers, se sont réunies virtuellement pour l'assemblée générale annuelle. Au cours de l'assemblée, Co-operators a présenté les faits saillants de sa solide performance financière et situation de trésorerie en 2020, et a montré comment elle crée de la valeur financière et non financière pour ses membres, ses clients et les collectivités, en plus de lancer son rapport annuel intégré 2020.

Faits saillants du rapport annuel intégré 2020 de Co-operators

Le rapport annuel intégré démontre combien la solidité et la stabilité financières du groupe de sociétés Co-operators dépendent intrinsèquement du bien-être de la planète et de la société. Servant de déclaration annuelle, le rapport annuel intégré de Co-operators est maintenant accessible sous la forme d'un microsite interactif qui facilite l'exploration et la lecture de son contenu. Il présente les faits saillants qui illustrent comment l'organisation, en offrant des produits d'assurance et des services financiers, crée de la valeur pour ses membres, ses clients et les collectivités. En voici quelques exemples :

2,04 milliards de dollars en indemnités et prestations.

Ajout de 22,3 millions de dollars aux investissements communautaires, dont des contributions de 17,4 millions de dollars pour l'aide et le soutien communautaires liés à la COVID-19. Le pourcentage des bénéfices avant impôt versé à des coopératives et à des organismes sans but lucratif et caritatifs est de 5,3 %, dépassant le seuil d'Imagine Canada, qui est de 1 %.

aux investissements communautaires, dont des contributions de Le pourcentage des bénéfices avant impôt versé à des coopératives et à des organismes sans but lucratif et caritatifs est de 5,3 %, dépassant le seuil d'Imagine Canada, qui est de 1 %. Réduction de l'empreinte carbone : 100 % - L'entreprise a atteint son objectif de devenir équivalent carboneutre pour 2022.

- L'entreprise a atteint son objectif de devenir équivalent carboneutre pour 2022. 2,45 milliards de dollars (ou 20,8 % des actifs investis) versés dans des investissements d'impact , pour financer des projets et des initiatives qui offrent des solutions aux enjeux environnementaux et sociaux, incluant les changements climatiques, le logement, la sécurité alimentaire et l'éducation.

, pour financer des projets et des initiatives qui offrent des solutions aux enjeux environnementaux et sociaux, incluant les changements climatiques, le logement, la sécurité alimentaire et l'éducation. Résultats financiers et situation de trésorerie solides, avec un résultat net de 283,8 millions de dollars en 2020, largement attribuable à une bonne performance dans nos activités principales, à une meilleure efficacité opérationnelle et au bon rendement de nos placements.

largement attribuable à une bonne performance dans nos activités principales, à une meilleure efficacité opérationnelle et au bon rendement de nos placements. Pleins feux sur la COVID-19 pour souligner la réponse stratégique de la coopérative à la pandémie mondiale, incluant un allègement provenant des primes directes de 20,3 millions de dollars versés aux clients en 2020.

pour souligner la réponse stratégique de la coopérative à la pandémie mondiale, incluant un allègement provenant des primes directes de 20,3 millions de dollars versés aux clients en 2020. Autres défis et réussites en 2020.

Lisez le rapport complet ici.

Dans leur allocution à l'AGA, le président du conseil d'administration et le président et chef de la direction ont tous deux rappelés aux délégués les progrès et les défis rencontrés en 2020 et souligné le besoin d'adopter des valeurs de coopération et de prioriser la résilience des collectivités face à l'incertitude et au risque accru.

« Notre endurance comme coopérative s'est forgée il y a plus de 75 ans et constitue l'héritage de nos prédécesseurs. Si nous continuons à prendre des décisions dans le respect de nos valeurs coopératives tout en renforçant notre entreprise, je suis convaincu que nous pouvons contribuer aux solutions et aux efforts visant à rebâtir notre économie et à redéfinir nos manières de vivre pour les 75 prochaines années et au-delà », a déclaré le président du conseil d'administration, John Harvie, lors de son allocution.



« Pour protéger notre sécurité financière comme société, nous devons mieux nous préparer aux risques auxquels nous sommes exposés, que ce soit la pandémie, les changements climatiques ou les inégalités sociales. La coopération est notre avantage concurrentiel. Nous sommes prêts à développer des solutions coopératives en partenariat et à répondre aux besoins non satisfaits. Il est essentiel que nous incarnions nos valeurs coopératives, aujourd'hui plus que jamais. C'est en coopérant avec nos clients, nos membres et nos collectivités que nous arriverons à bâtir un monde plus résilient et à mieux faire face ensemble aux risques futurs », a déclaré le président et chef de la direction, Rob Wesseling, lors de son allocution.

Changements au conseil d'administration

Chaque année lors de l'AGA, un tiers des administrateurs terminent leur mandat, ce qui insuffle un nouvel élan au conseil d'administration. Cette année, six administrateurs ont été reconnus pour leur service et leur contribution, six nouveaux administrateurs ont été élus et cinq administrateurs ont été réélus au conseil d'administration :

Administrateurs sortants

Denis Bourdeau , Ontario

, Rick Hoevenaars , Ontario

, Denis Laverdière, Atlantique

Marilyn Loewen Mauritz , Colombie-Britannique (janvier 2021)

, Colombie-Britannique (janvier 2021) Bob Petryk , Manitoba

, Reba Plummer , Ontario

Administrateurs élus ou réélus

Louis-H. Campagna , Québec (réélu)

, Québec (réélu) Gilles Colbert , Saskatchewan (réélu)

, (réélu) Mike Csversko , Manitoba

, Pierre Dorval , Ontario

, Kate Hill , Alberta

, Chris Johnson , Ontario (réélu)

, (réélu) Bill Kiss , Colombie-Britannique (réélu)

, Colombie-Britannique (réélu) Shelley McDade , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Robert Moreau , Atlantique

, Atlantique Rob Paterson , Ontario (réélu)

, (réélu) Nicole Waldron , Ontario

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont les actifs sous administration s'élèvent à plus de 56,4 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En 2020, elle a atteint son objectif de devenir équivalent carboneutre. Co-operators se classe parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et figure dans le palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric. Pour en savoir plus, visitez notre site www.cooperators.ca.

