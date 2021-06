Afin de mesurer concrètement les progrès réalisés en ce sens, Co-operators s'est fixé des objectifs et des jalons, décrits ci-après. La société est également le premier assureur canadien et la deuxième organisation canadienne à se joindre officiellement à l'Alliance des propriétaires d'actifs net-zéro (Net-Zero Asset Owner Alliance) des Nations Unies, un groupement international d'investisseurs institutionnels qui agit pour la transition carboneutre des portefeuilles d'investissement d'ici 2050.

« Il ne fait aucun doute que, collectivement, nous devons réduire considérablement nos émissions afin d'atténuer les risques et les impacts croissants de notre climat changeant, » soutient Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. « En tant qu'organisation motivée par des objectifs, Co-operators a toujours assumé l'intégration du développement durable à l'ensemble de ses décisions d'investissement et d'exploitation. « Aujourd'hui, nos objectifs climatiques reflètent davantage notre intention d'utiliser notre force financière et coopérative pour mener un changement positif vers un avenir carboneutre. »

« Pour remplir notre mission qui consiste à assurer la sécurité financière des Canadiens et de nos collectivités, il faut fondamentalement contribuer à protéger le développement durable, le bien-être et la santé à long terme de la planète et des sociétés que nous soutenons », affirme de son côté Karen Higgins, cheffe des finances de Co-operators. Elle poursuit : « L'établissement de tels objectifs et l'adhésion à l'Alliance des propriétaires d'actifs constituent des prolongements naturels de notre identité coopérative et sont indispensables au maintien de la solidité financière de notre organisation, de notre secteur et de notre économie ».

Un parcours vers la carboneutralité

Dans la foulée de son Engagement de 2018 en faveur du climat et étant parvenue à devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators s'est fixé un objectif de carboneutralité pour ses activités et ses placements.

Activités carboneutres d'ici 2040

2030 : Réduire de 45 % les émissions de ses activités

2040 : Atteindre la carboneutralité dans le cadre de ses activités

Co-operators réduira les émissions directes (type 1) et indirectes (types 2 et 3) de ses activités. Cela comprend les émissions provenant d'activités comme l'utilisation du gaz naturel, la flotte de véhicules, la consommation d'électricité dans les bâtiments, les agences, les déplacements d'affaires, etc.

Investissements carboneutres d'ici 2050

2026 : Réduire de 20 % les émissions de placements (portefeuilles d'actions de sociétés ouvertes et d'obligations de sociétés cotées en bourse)

2050 : L'ensemble du portefeuille de placements sera carboneutre

De nouvelles cibles intermédiaires seront fixées tous les quatre ans, et Co-operators publiera au moins une fois par an les progrès réalisés par rapport à ses objectifs d'investissement.

Des investissements d'impact pour un avenir durable

D'ici 2030, Co-operators consacrera 60 % de ses actifs totaux investis dans des investissements d'impact ou dans des investissements qui favorisent la transition vers une société durable, résiliente et à faibles émissions.

Actuellement, Co-operators investit 20,8 % (2,45 milliards de dollars) de son portefeuille total dans des investissements d'impact qui contribuent de façon mesurable à enrayer les problèmes environnementaux et sociaux les plus urgents à l'échelle planétaire. Le financement de projets d'énergie renouvelable, les obligations vertes et les projets de sécurité alimentaire ne sont que quelques exemples des investissements d'impact. Par ailleurs, 75 % de ces investissements d'impact servent à financer des investissements et des solutions en lien avec les changements climatiques. De plus amples informations sur les investissements d'impact de Co-operators sont disponibles ici.

Pour en savoir plus sur :

l'équivalence carboneutre, le rendement des investissements d'impact, les actions de sensibilisation et les partenariats en matière de changements climatiques de Co-operators, consultez le rapport annuel intégré 2020 de Co-operators à rapportintegre.cooperators.ca/

les risques et les occasions en matière de changements climatiques, consultez le Rapport 2020 du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques de Co-operators.

l'investissement durable, l'investissement d'impact et l'approche en matière de transition climatique d'Addenda Capital, consultez ses solutions durables et d'impact ici.

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont les actifs sous administration s'élèvent à plus de 57,8 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Bien connue pour son implication communautaire et son engagement pour le développement durable, Co-operators est devenue équivalente carboneutre en 2020. Co-operators se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights et figure dans le palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric. Pour en savoir plus : www.cooperators.ca.

À propos d'Addenda Capital

Addenda Capital est une société privée de gestion de placements dont l'actif sous administration totalise plus de 38 milliards de dollars. Depuis longtemps, elle intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance à ses processus de placement pour une clientèle composée à la fois d'investisseurs institutionnels et de particuliers fortunés. Addenda investit pour un avenir meilleur en offrant une vaste gamme de solutions qui comprennent des stratégies d'investissement d'impact, de transition climatique et durables. La société s'emploie dans une intendance proactive, une approche qui incorpore un engagement significatif avec les entreprises sur des enjeux tels que leurs stratégies environnementales, la diversité et l'inclusion, les conditions de travail et la saine gouvernance.

SOURCE The Co-operators Group Limited

Renseignements: The Co-operators, [email protected]

Liens connexes

www.cooperators.ca