Co-operators se classe en tête des assureurs parmi les leaders en durabilité au Canada

Dans le classement annuel des 50 entreprises les plus responsables selon Corporate Knights, la coopérative d'assurance et de services financiers se distingue par ses répercussions sur le développement durable.

GUELPH, ON, le 26 juin 2024 /CNW/ - Pour la 15e année de suite, Co‑operators a été reconnue par Corporate Knights pour ses efforts continus envers une société résiliente et durable. Dans le classement annuel des 50 entreprises les plus responsables, Co‑operators se classe au rang le plus élevé parmi les assureurs à l'échelle mondiale, à la deuxième place dans le secteur financier à l'échelle mondiale et à la troisième place dans le classement général au Canada. Cette reconnaissance nationale souligne encore une fois le leadership de l'entreprise en ce qui a trait aux indicateurs de performance en matière de développement durable, sur le plan environnemental, social et de gouvernance.

Co‑operators s'est distinguée dans le classement par la proportion relative de son chiffre d'affaires « durable » selon la taxonomie de Corporate Knights, notamment grâce aux 5,9 milliards de dollars d'investissements d'impact et de transition, à la représentation élevée des femmes au sein de sa direction, au ratio de rémunération entre la présidence et le personnel, à l'existence d'un lien entre la durabilité et la rémunération des gestionnaires-cadres et au nombre de jours de congés de maladie payés offerts à son personnel, entre autres indicateurs.

« Cette reconnaissance par nos pairs reflète notre volonté d'intégrer le développement durable et la résilience dans nos activités et d'agir comme un levier social grâce à nos partenariats, à nos produits, à nos services et à nos investissements », souligne Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co‑operators. « Ce travail important est le reflet de nos valeurs coopératives et de notre désir de longue date de soutenir nos collectivités. De plus, la quête de la durabilité est essentielle à notre santé et à notre stabilité financière à long terme, afin de pouvoir atteindre notre raison d'être d'offrir la sécurité financière aux Canadiennes et Canadiens et à nos collectivités pour les générations à venir. »

« Alors que nos collectivités font face à de nombreux défis, qu'il s'agisse du changement climatique ou encore des problèmes croissants liés à l'abordabilité du logement ou au coût de la vie, il est plus que jamais essentiel que les entreprises, les gouvernements et les collectivités agissent pour répondre aux besoins à court terme tout en tenant compte des répercussions à long terme de leurs décisions », affirme Chad Park, vice-président au développement durable et à la responsabilité sociale chez Co‑operators. « La durabilité concerne l'ensemble de la société, car les difficultés complexes rencontrées ne peuvent être résolues individuellement. Elles nécessitent une coopération, un engagement et une action coordonnée. Le classement des 50 entreprises les plus responsables met en lumière les gestionnaires qui travaillent ensemble à la construction d'un Canada plus durable, plus résilient et plus équitable. C'est un honneur pour nous d'en faire partie. »

Voici quelques-unes des réalisations de Co‑operators en matière de développement durable :

De ses investissements, 48,4 % sont des investissements d'impact et de transition climatique, ce qui équivaut à 5,9 milliards de dollars consacrés à des projets et initiatives visant à répondre à des enjeux environnementaux et sociaux.

Co‑operators a pour cible d'investir 60 % de son portefeuille total dans des investissements d'impact, de transition et de résilience d'ici 2030.

Co‑operators est une entreprise carboneutre qui vise à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités ( 2040) et ses placements (2050).

ses placements (2050). Elle réalise 24,7 % du total de son chiffre d'affaires via des produits et services durables, comme Eau multirisque, le premier et le seul produit d'assurance contre les inondations au Canada qui inclut les ondes de tempête et qui est accessible à l'ensemble de la population canadienne, y compris les plus à risque.

qui inclut les ondes de tempête et qui est accessible à l'ensemble de la population canadienne, y compris les plus à risque. La représentation des femmes au sein de l'équipe de direction (premières vice-présidentes) s'élève à 55 %.

En assurance des biens, de nouvelles solutions durables permettent la réduction des déchets après sinistre et favorisent l'économie circulaire, tout en permettant de réaliser des économies qui sont réinvesties dans des solutions d'assurance sans prime qui renforcent la résilience des ménages face aux changements climatiques.

Vous trouverez des renseignements détaillés sur les résultats de Co‑operators en matière de durabilité, de climat et de finances dans son rapport annuel intégré et son rapport sur le climat.

À propos de Co‑operators

Co‑operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 64 milliards de dollars. Co‑operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 1945, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'entreprise carboneutre, Co‑operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Pour en savoir plus, consultez le cooperators.ca .

