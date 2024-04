Le programme soutient la stratégie de réconciliation de Co-operators, un engagement de plusieurs années à l'égard de la vérité et de la réconciliation

TORONTO, le 2 avril 2024 /CNW/ - Co-operators a lancé aujourd'hui son Initiative d'employabilité pour les jeunes Autochtones, un engagement de 1 million de dollars qui vise à soutenir la sécurité culturelle, la résilience personnelle et l'employabilité des jeunes Autochtones chez Co-operators, dans l'ensemble du secteur coopératif et ailleurs. L'employabilité est un élément essentiel de sa stratégie triennale de réconciliation, qui aligne les buts de l'entreprise sur sa collaboration et son partenariat à long terme avec son personnel, les organisations et les collectivités autochtones.

Les voix des jeunes façonnent cette initiative, qui découle du rassemblement sur l'employabilité des jeunes Autochtones, un événement de quatre jours qui s'est tenu en octobre 2023 et dont les hôtes étaient Co-operators, The Howl Experience et le Nakoda Youth Council. Au total, 51 personnes y ont participé, dont 26 jeunes et divers partenaires communautaires représentant 20 communautés et six provinces.

« Le rassemblement a mis en lumière les défis auxquels les jeunes Autochtones font face pour accéder au marché du travail, qu'il s'agisse de barrières linguistiques, de problèmes de transport ou d'obstacles à l'hébergement, et il nous a fait voir les moyens dont nous pouvons les aider. L'Initiative d'employabilité et notre stratégie de réconciliation ont pour but de s'attaquer à ces défis, et j'ai hâte de poursuivre notre démarche d'apprentissage et d'écoute afin de mettre en valeur les voix et les expériences autochtones au sein de Co-operators et ailleurs », dit Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators.

Les personnes qui ont participé au rassemblement ont indiqué que la sensibilisation culturelle et la compréhension de la culture autochtone en milieu de travail sont des enjeux importants et que l'Initiative d'employabilité devrait se pencher sur les espaces culturels désignés, les mentors autochtones et les possibilités de pratiques culturelles. Par la mise en œuvre de sa stratégie de réconciliation, Co-operators deviendra une organisation pilote pour l'application des recommandations issues du rassemblement, notamment :

Réunir à nouveau les personnes qui y ont participé, afin de continuer sur cette lancée

Fonder un programme de mentorat pour les jeunes Autochtones

Donner aux jeunes les moyens de discuter d'employabilité dans leur collectivité

Trouver des moyens d'aider les jeunes à raconter leur vécu à un plus grand nombre d'employeurs

Créer plus d'occasions d'aider les jeunes à se faire entendre, comme l'a fait le rassemblement

Définir des moyens permettant aux organisations participantes de soutenir les jeunes par une offre de services complets

« Nous avons la même vision que Co-operators, à savoir que chaque personne peut faire quelque chose pour améliorer la vie des autres membres de sa collectivité », indique Adam Robb, fondateur et codirecteur de Howl. « Le rassemblement et l'Initiative d'employabilité donneront lieu à des programmes visant le respect et la promotion des cultures et des voix autochtones dans les milieux de travail. C'est pour nous une grande fierté de collaborer avec une organisation comme Co-operators afin de donner vie à ces programmes pour la prochaine génération de jeunes Autochtones qui accéderont au marché du travail. »

Au cours des trois prochaines années, Co-operators annoncera des initiatives et des modifications qu'elle apportera à ses pratiques commerciales afin d'aligner ses opérations sur sa stratégie de réconciliation. Ces efforts reposent sur trois piliers qui guideront l'engagement de l'organisation à l'égard de la vérité et de la réconciliation :

Respecter les savoirs autochtones à titre d'entreprise Soutenir la vérité et la réconciliation à titre de coopérative de services financiers et d'investisseur Collaborer, jeter des ponts et entretenir des liens d'amitié avec les communautés autochtones

« En participant à la création de notre stratégie de réconciliation et en la voyant prendre vie dans notre milieu de travail, j'ai bon espoir que nous sommes en train de bâtir un avenir plus inclusif pour notre entreprise et les collectivités dans lesquelles nous vivons », dit Cory Benson, expert en sinistre, niveau II chez Co-operators.

La stratégie que Co-operators mettra en œuvre au cours des trois prochaines années comprendra notamment les mesures suivantes :

Augmenter les possibilités de carrière pour les talents autochtones en formant des partenariats avec des organismes locaux qui contribuent à l'emploi des Autochtones

Créer un forum consultatif autochtone

Mobiliser et consulter le voisinage, la clientèle, les membres, le personnel et les partenaires autochtones au sujet de leurs besoins en assurances et des difficultés rencontrées pour trouver des garanties appropriées

Pour prendre connaissance de la stratégie de réconciliation de Co-operators dans son ensemble, notamment des mesures prises et de leur progression, cliquez ici.

À propos de Co-operators

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Co-operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 79 ans, détient plus de 62 milliards de dollars d'actifs sous administration. Elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, consultez le www.cooperators.ca.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : [email protected]

SOURCE The Co-operators Group Limited