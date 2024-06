Le nouvel avenant n'entraîne aucune augmentation de prime et aide les personnes sinistrées à reconstruire selon des normes plus résilientes.

GUELPH, ON, le 10 juin 2024 /CNW/ - Les changements climatiques ont des effets concrets au Canada. La population en subit de plein fouet les conséquences directes et elle n'est pas outillée pour affronter seule des menaces qui, loin d'être abstraites, se manifestent bel et bien dans son quotidien. Les primes d'assurance augmentent en conséquence et les garanties offertes sont de plus en plus souvent insuffisantes. Consciente du problème, Co-operators a lancé son nouveau produit SécurFuturMC pour contribuer à réduire les risques et à renforcer la résilience dans un monde en constante évolution.

Propre à Co-operators, cet avenant peut être ajouté sans frais à toute police d'assurance habitation ou agricole admissible. La compagnie réitère ainsi son engagement continu à l'égard de la résilience des collectivités. Elle offre aux personnes assurées admissibles jusqu'à 3 000 $ pour la modernisation de leur toiture afin de la rendre plus résistante aux intempéries et jusqu'à 1 000 $ pour des mesures de prévention comme l'installation de systèmes de sécurité, de pompes de puisard ou de parasurtenseurs.

« Comme assureur, nous avons la responsabilité de protéger notre clientèle et nos collectivités. Pour ce faire, nous devons repenser notre approche de l'assurance des biens. », déclare Lisa Guglietti, première vice-présidente à l'assurance de dommages et cheffe de l'exploitation de Co-operators. « Les changements climatiques causent des événements météorologiques extrêmes d'une gravité et d'une fréquence accrues, et il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que notre clientèle et nos collectivités affrontent seules ces menaces. L'urgence et l'innovation nous sont nécessaires pour faire face à ce défi, car il n'est plus seulement question d'atténuation ou d'adaptation - les deux sont maintenant inextricablement reliées. »

Selon le Bureau d'assurance du Canada (BAC), les pertes assurées ont atteint environ 3 milliards de dollars juste pour l'année 2023. La persistance de cette tendance amplifie la hausse des primes et les lacunes dans les protections, ce qui représente un risque important pour la sécurité financière des Canadiens et Canadiennes. Cette situation est exacerbée par l'énorme problème de gestion des déchets auquel le secteur de l'assurance est confronté. À elles seules, les habitations sinistrées assurées par Co-operators génèrent chaque année plus de 116 000 tonnes de déchets.

Co-operators s'attaque à cet enjeu en réinvestissant les économies réalisées grâce à ses pratiques de réclamations durables, lesquelles réduisent les déchets et les émissions, dans des solutions résilientes pour sa clientèle et ses collectivités, comme SécurFuturMC.

En cas de sinistre assuré, l'avenant *SécurFuturMC permet de se faire rembourser jusqu'à :

3 000 $ pour certains travaux rendant la toiture plus résiliente Matériaux de toiture et installations ayant un indice de résistance aux impacts de classe 4 (résistance à la grêle d'un diamètre allant jusqu'à 5 cm) et/ou un indice de résistance aux vents de classe G ou H (résistance à des vents allant jusqu'à 193 km/h et 241 km/h respectivement) et un indice de résistance aux feux de classe A (résistance complète au feu).

1 500 $ pour l'installation d'attaches anti-ouragan Connecteur ou fixation métallique qui renforce la liaison entre les fermes de toit et les plaques murales afin d'empêcher un soulèvement.

1 000 $ pour les mesures de prévention à la suite d'un sinistre Installation d'outils de prévention tels qu'un système de sécurité, une pompe à puisard, une alarme d'eau et un parasurtenseur.



* Certaines exclusions ou conditions peuvent s'appliquer

« Dans le but d'apporter des solutions concrètes à notre clientèle et à nos collectivités, nous avons examiné en profondeur nos processus internes. », déclare Tara Laidman, vice-présidente aux assurances habitation et auto chez Co-operators. « Les émissions et les déchets alimentent la crise climatique. Si nous nous contentons de reconstruire après un sinistre selon les mêmes normes qu'avant les dommages, nous perpétuons un cycle. Nous nous devions de faire mieux; c'est ce qui rend cet avenant si unique. »

Co-operators est convaincue que sa stratégie répond bien aux attentes des Canadiens et Canadiennes. Selon un récent sondage réalisé par l'entreprise, 73 % des personnes interrogées considèrent qu'il est important que les entreprises offrent des produits et services durables, et 72 % jugent la réduction de l'utilisation des ressources naturelles par les fabricants comme une étape cruciale vers la durabilité.

Pour en savoir plus sur SécurFuturMC ou sur l'engagement de Co-operators à l'égard de la durabilité et de la résilience des collectivités, rendez-vous sur le site cooperators.ca ou discutez avec un représentant ou une représentante Co-operators.

Au sujet du sondage

Le sondage national en ligne a été mené auprès de 1 500 adultes résidant au Canada entre le 8 et le 14 mai 2024. L'échantillon a été tiré au hasard à partir d'un panel de personnes susceptibles de répondre au sondage (Léger Opinion). Des pondérations post-stratification ont été appliquées à l'échantillon en fonction des données démographiques du recensement de 2021 afin d'assurer une représentation par province, âge et sexe. La marge d'erreur associée à un échantillon probabiliste de cette taille serait de ± 3 %, 19 fois sur 20.

