Le nouveau poste fera progresser les efforts de Co-operators pour promouvoir l'investissement durable au Canada. À l'heure actuelle, plus de 21 % des actifs de Co-operators, soit plus de 2,6 milliards de dollars, sont investis dans des investissements d'impact qui proposent des solutions aux problèmes sociaux et environnementaux les plus criants. D'ici 2030, 60 % de l'actif investi par Co-operators soutiendra la transition vers une société résiliente, durable et à faibles émissions.

Co-operators et Don Iveson aideront à réduire les risques dans les collectivités canadiennes, en partie en mettant en place les conditions nécessaires pour accroître les flux de capitaux afin de financer les infrastructures d'adaptation aux changements climatiques dans les municipalités partout au pays. Les collectivités pourront profiter de manière concrète de ces investissements, tant sur le plan financier que sur le plan de la résilience environnementale et de la tranquillité d'esprit.

« En tant qu'assureur, nous constatons les répercussions financières et émotionnelles liées aux changements climatiques sur nos membres, nos clients et nos collectivités », explique Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. « En tant qu'investisseur, nous pouvons contribuer à bâtir une infrastructure et soutenir des initiatives qui renforcent la résilience de nos collectivités. En collaborant avec Don Iveson et en tirant profit de sa compréhension des défis auxquels les municipalités sont confrontées et des possibles solutions climatiques, nous pouvons maintenant jeter les bases d'un nouveau modèle pour les investissements à l'appui de la résilience climatique au Canada. »

Pour Don Iveson, ce partenariat stratégique constitue une nouvelle étape intuitive de sa carrière et s'appuiera sur son héritage en tant que maire de l'une des villes canadiennes les plus soucieuses du climat.

« À l'hôtel de ville d'Edmonton et à titre de président du caucus des maires des grandes villes du Canada, j'ai réussi à établir des coalitions pour relever des défis complexes, comme les changements climatiques. J'ai également constaté le vieillissement des infrastructures, ainsi que le manque de financement et de ressources auquel sont confrontées les autorités locales pour faire face aux conséquences des changements climatiques en cours », explique Don Iveson. « Je suis reconnaissant de travailler avec des visionnaires comme Rob et son équipe à Co-operators qui poursuivent un objectif commun et important en matière de résilience collective. Faire appel à la modélisation des risques à l'aide de mégadonnées, à des solutions d'ingénierie et à l'investissement du secteur privé pour aider les villes, les comtés et les municipalités à faire face aux risques climatiques nécessite précisément le type de résolution de problèmes et de coalition que j'aime. »

Rob Wesseling et Don Iveson participeront à une prochaine discussion sur l'investissement et la résilience au GLOBE Forum 2022, le 30 mars, à Vancouver. Ils prendront part à cette discussion en compagnie de dirigeants du Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, de la Fédération canadienne des municipalités et de la Banque de l'infrastructure du Canada. Ils s'adresseront à un éventail d'intervenants canadiens multisectoriels pour souligner l'importance de renforcer les capacités et la collaboration en vue d'investir dans des projets qui rendront nos collectivités plus résilientes et durables, afin qu'elles soient mieux équipées pour faire face aux impacts climatiques croissants qui se font déjà sentir.

À propos de Don Iveson



De 2013 à 2021, Don Iveson a agi comme 35e maire d'Edmonton, guidé par le désir de créer un monde meilleur pour la prochaine génération. Cette politique à long terme est maintenant intégrée dans : le plan de croissance intelligente de la municipalité d'Edmonton, la stratégie de transition énergétique du conseil municipal, le premier budget carbone au Canada, et la stratégie phare d'atténuation des inondations dans toute la ville d'Edmonton.



Depuis qu'il a pris sa retraite de la fonction municipale, Don Iveson continue de vivre à Edmonton. En plus d'occuper ce rôle au sein de Co-operators, il a accepté un poste de leader au sein de l'Institut urbain du Canada, École des villes à l'Université de Toronto. Il développe également une pratique de conseil en politiques publiques sur le climat, le logement, la gouvernance et les projets reliés à l'innovation citoyenne avec des clients partageant les mêmes idées, y compris Co-operators. Il a également siégé bénévolement au conseil d'administration de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance.



À titre de maire, son leadership politique s'est étendu à la scène nationale. Il a occupé durant cinq ans le poste de président du caucus des maires des grandes villes du Canada alors que surgissait une augmentation sans précédent de l'importance des villes dans le paysage politique national, tout en répondant à la crise de la COVID-19 qui a particulièrement touché les municipalités. Son soutien à cette cause a contribué à façonner la Stratégie nationale du logement et à inciter le gouvernement fédéral à s'engager à mettre fin à l'itinérance chronique dans tout le pays - objectifs qui ne peuvent être atteints sans des partenariats solides avec les villes. Il a également été témoin honoraire de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et a mis en œuvre le premier programme de formation à la sensibilisation et à la réconciliation avec les autochtones, axé sur les traumatismes, destiné à l'ensemble du personnel, dans une grande ville canadienne.

À propos de Co-operators

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multiproduit et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 61,5 milliards de dollars. Co-operators, qui offre des conseils de confiance aux Canadiens depuis 76 ans, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs de carboneutralité dans ses activités et placements, d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe aussi parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights et figure au palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric. Pour en savoir plus, consultez le site : www.cooperators.ca.

