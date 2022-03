Notre don de 60 000 $ sera doublé grâce à la contrepartie fédérale

GUELPH, ON, le 1er mars 2022 /CNW/ - Co-operators annonce un don de 50 000 $ au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les besoins immédiats des personnes les plus touchées par le conflit en Ukraine.

« Nous sommes extrêmement préoccupés par la crise humanitaire qui frappe l'Ukraine et du poids mondial de celle-ci, a déclaré Rob Wesseling, chef de la direction de Co-operators. À titre d'organisation engagée, nous avons la responsabilité de prendre des mesures immédiates et directes pour venir en aide aux personnes affligées et encourager les Canadiens et Canadiennes à contribuer à cette cause urgente. »

Soutenir les coopératives dirigées par des femmes

Par ailleurs, Co-operators a octroyé un don de 10 000 $ à la Fondation du développement coopératif du Canada par l'entremise de CanaDon. Ce don vise à soutenir les coopératives dirigées par des femmes en Ukraine aux prises avec la dévastation physique et économique de leur région. Les personnes qui souhaitent contribuer aux efforts de soutien sont invitées à faire un don sur le site de la Croix-Rouge au www.croixrouge.ca.

Les fonds amassés permettront à la Croix-Rouge de répondre aux besoins humanitaires, de mener des initiatives de préparation et des opérations de secours, d'accompagner les personnes et les collectivités éprouvées dans leur rétablissement à long terme, de renforcer leur résilience et d'aider les populations déplacées, en Ukraine et dans les pays voisins.

À propos de La Compagnie d'assurance générale Co-operators

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multiproduit et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 61,5 milliards de dollars. Co-operators, qui offre des conseils de confiance aux Canadiens depuis 76 ans, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs de carboneutralité dans ses activités et placements, d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe aussi parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights et figure au palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric. Pour en savoir plus, consultez le site www.cooperators.ca.

SOURCE The Co-operators Group Limited

Renseignements: Les médias qui désirent obtenir de plus amples renseignements ou des entrevues sont priés de communiquer avec : [email protected]