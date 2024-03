Des dons et de l'aide technique contribueront à élargir des programmes de microassurance de coopératives et de mutuelles dans les économies en développement

TORONTO, le 12 mars 2024 /CNW/ - Co‑operators est fière de soutenir le défi d'innovation en assurance (Insurance Innovation Challenge - IIC), un programme conjoint de la Fondation de la Fédération internationale des coopératives et mutuelles d'assurance (ICMIF) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) - Assurance et financement des risques. L'IIC est une initiative mondiale visant à élargir des programmes de microassurance socialement responsables qui font avancer les objectifs de résilience communautaire et financière des coopératives et des mutuelles du monde entier. Pour la première année, l'engagement financier de 410 000 $ de Co‑operators envers l'IIC permettra de soutenir l'expansion de quatre projets de microassurance destinés à renforcer la résilience financière des populations, en particulier des femmes, dans les économies en développement.

« Le modèle coopératif est à l'origine de véritables changements, et des partenariats comme celui-ci montrent l'importance de la collaboration coopérative à l'échelle mondiale. Les projets choisis dans le cadre de l'initiative s'attaqueront à certains des plus grands défis auxquels sont confrontées les populations à revenu faible ou moyen, notamment les enjeux de santé, de bien-être, d'égalité entre les genres et de durabilité », affirme Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co‑operators et président du conseil d'administration de l'ICMIF. « Nous avons hâte de voir quelles retombées parviendront à générer nos partenaires de projet sur l'offre de produits d'assurance innovants, accessibles et inclusifs pour les gens qui en ont le plus besoin. »

« C'est avec une grande fierté que nous annonçons les quatre projets remarquables sélectionnés comme gagnants de l'IIC du PNUD et l'ICMIF », se réjouit Liz Green, cheffe de la direction désignée de l'ICMIF. « Cette initiative est non seulement une illustration du pouvoir des partenariats, mais souligne également le rôle essentiel que jouent les assureurs mutuels et coopératifs dans la promotion de solutions d'assurance inclusives et abordables pour les communautés mal desservies. »

Les projets sélectionnés recevront 100 000 $ US chacun par l'intermédiaire de l'IIC, ainsi qu'une aide technique de la part des membres de l'ICMIF dans le monde entier. Voici les projets sélectionnés :

National Insurance VimoSEWA Cooperative Ltd. (Inde) CIC Insurance Group ( Kenya ) Co‑operative Life Assurance Ltd ( Malawi ) Sanasa Life Insurance Public limited Company (SLIC) ( Sri Lanka )

L'initiative IIC a été lancée en mars 2023 sous la forme d'un partenariat public-privé entre le PNUD et la Fondation ICMIF. Les candidatures retenues ont été choisies en fonction de critères comme l'importance accordée à l'innovation, à l'égalité des genres, à l'expansion et à la reproductibilité ainsi qu'à l'effet sur le développement et la durabilité. Les quatre projets gagnants ciblaient principalement les femmes comme titulaires de police, notamment des femmes de zones rurales gagnant moins de trois dollars américains par jour ou les femmes exploitant des micro, petites ou moyennes entreprises (MPME). L'IIC entend également contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et de l'objectif du Partenariat mondial InsuResilience pour 2025 qui consiste à protéger 150 millions de personnes pauvres et vulnérables au moyen d'une microassurance.

À propos de Co‑operators

Co‑operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Co‑operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 78 ans, détient plus de 62 milliards de dollars d'actifs sous administration. Elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co‑operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, consultez le www.cooperators.ca .

Les fonds communs de placement sont offerts aux résidentes et résidents canadiens par l'intermédiaire de Services d'investissement financier Co‑operators inc. partout au Canada, sauf au Québec et dans les territoires. Les fonds distincts et les rentes sont administrés par Co‑operators Compagnie d'assurance-vie. Des conditions s'appliquent. Pour en savoir plus, consultez la page Renseignements sur les fonds communs de placement du site cooperators.ca.

Services d'investissement financier Co‑operators inc. s'engage à protéger la vie privée de sa clientèle, ainsi que la confidentialité, l'exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de ses affaires. Veuillez consulter notre politique de protection des renseignements personnels pour en savoir plus à ce sujet. Co‑operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co‑operators limitée. © Services d'investissement financier Co‑operators inc., 2024.

À propos de l'ICMIF

La Fédération internationale des coopératives et mutuelles d'assurance (ICMIF) est l'association mondiale des assureurs coopératifs et mutualistes. En tant qu'organisation composée de membres, la mission de la Fédération est d'aider ses entreprises membres à atteindre leurs objectifs stratégiques et à se développer durablement sur leurs marchés locaux.

En se concentrant sur les domaines clés de la mutualité, de la durabilité et de la transformation des entreprises, les activités de réseautage et de veille économique de l'ICMIF tirent parti des connaissances, des compétences et de l'expérience de son réseau mondial de compagnies d'assurance détenues et dirigées par ses membres dans plus de 60 pays. Grâce à son travail d'influence, l'ICMIF représente les intérêts du secteur mutualiste/coopératif mondial - qui représente environ 26 % du marché mondial de l'assurance - auprès des principales parties prenantes autour des thèmes de la résilience, de la réduction des risques de catastrophe, du développement durable et de l'investissement responsable.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : [email protected]

SOURCE The Co-operators Group Limited