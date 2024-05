Co-operators célèbre les femmes ayant contribué à la résilience aux incendies de forêt

GUELPH, ON, le 3 mai 2024 /CNW/ - Co-operators et les programmes Intelli-feu en Colombie-Britannique et en Alberta ont uni leurs efforts pour rendre hommage aux femmes qui ont contribué à renforcer la résilience aux incendies de forêt dans leur collectivité, leur agence ou leur province en décernant le prix Lynn Orstad - Women in Wildfire Resiliency.

Ce prix annuel a été créé en mémoire de Lynn Orstad afin d'honorer les femmes qui ont contribué de manière considérable aux efforts de sensibilisation et à la résilience aux incendies de forêt. Il est présenté chaque année lors du Wildfire Resiliency and Training Summit, un événement axé sur la sensibilisation des personnes participantes à divers sujets liés aux incendies de forêt et sur l'amélioration de la lutte contre les incendies de forêt. L'an dernier, le prix a été décerné à trois professionnelles exceptionnelles. Cette année, cinq femmes ont été récompensées.

Lynn Orstad

Lynn Orstad était une militante très respectée de la sécurité incendie. Elle s'est consacrée à accroître la résilience aux incendies de forêt dans l'ensemble des administrations et des ordres de gouvernement. En tant que pionnière dans l'atténuation des risques d'incendies de forêt, elle a commencé sa carrière en gestion des urgences et a continué de travailler avec des groupes communautaires et des services d'incendie locaux avant de prendre sa retraite comme présidente d'Intelli-feu Canada.

Tout au long de sa carrière, et même dans sa vie personnelle, Lynn est demeurée passionnée et déterminée à bâtir une communauté et à poursuivre l'éducation sur la résilience aux incendies de forêt. Elle a également servi de mentore à de nombreuses personnes, y compris des jeunes femmes qui cherchaient à faire carrière dans le domaine de la réduction des risques d'incendies de forêt.

Son décès inattendu en 2021 a donné l'occasion d'honorer sa mémoire et de passer le flambeau à d'autres militantes des incendies de forêt afin de continuer à renforcer la résilience de nos collectivités et d'encourager d'autres femmes à faire carrière dans la gestion des urgences et la réduction des risques de catastrophe.

Apprenez-en davantage sur le prix Lynn Orstad : https://firesmartbc.ca/lynnorstadaward/ (en anglais seulement).

Lauréates de 2024

Cette année, le prix Lynn Orstad a été décerné à cinq femmes remarquables ayant contribué à la résilience aux incendies de forêt.

Kelsey Winter , gestionnaire du programme de recherche opérationnelle sur les incendies forestiers, FPInnovations

« Kelsey est une leader dans le domaine de la résilience aux incendies de forêt. Elle a ouvert la voie à Intelli-feu en Colombie-Britannique, depuis ses débuts jusqu'au programme étendu et complet qu'il est aujourd'hui. Sous sa direction, l'équipe d'Intelli-feu en Colombie-Britannique a inclus de nombreux autres programmes en plus du Programme de reconnaissance communautaire d'Intelli-feu Canada, comme le Programme Partenaires résidentiels et un programme relatif aux plantes. Kelsey poursuit ses efforts dans le cadre de son travail et de ses recherches avec FPInnovations. » - Brittany Seibert, ville de Penticton

Kara McCurdy , gestionnaire du programme d'atténuation des incendies de forêt, service régional d'incendie et d'urgence d' Halifax

« Kara est une véritable femme à tout faire en Nouvelle-Écosse. Presque sans budget, elle a mis en œuvre à elle seule de nombreux programmes Intelli-feu, a fait la promotion de mesures de résilience aux incendies de forêt dans plusieurs collectivités et a mobilisé des organisations pour qu'elles participent à divers programmes d'atténuation. Elle inspire les autres personnes de la province et réussit à les faire passer aux actes. » - Magda Zachara, CIFFC et Intelli-feu Canada

Cathy MacKenzie , spécialiste de l'atténuation des incendies de forêt, Société de services d'urgence des Premières Nations

« Cathy a été embauchée par le district régional de Central Okanagan il y a 20 ans pour gérer les travaux de réhabilitation et d'atténuation des incendies à la suite de l'incendie de forêt catastrophique du parc d'Okanagan Mountain. Depuis, elle a demandé et obtenu des millions de dollars pour la gestion du combustible, la sensibilisation du public, l'éducation de la population et la promotion d'Intelli-feu. Elle poursuit aujourd'hui ses efforts de sensibilisation auprès de la Société de services d'urgence des Premières Nations. » - Robert Mitchell, Société de services d'urgence des Premières Nations

Laura Stewart , spécialiste Intelli-feu, gouvernement de l' Alberta

« Laura se passionne pour le programme Intelli-feu et ses sept volets. Elle a été présidente d'Intelli-feu Canada pendant six ans, où elle a dirigé des projets tels que la Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt en 2015. Elle a également lancé et mis à jour le modèle de Zone d'inflammabilité résidentielle d'Intelli-feu Canada en 2016, a mis à jour le guide Soyez Intelli-feu à domicile, a lancé l'application du même nom, et a élaboré plusieurs initiatives au Canada, notamment le site Web, les ressources et les plateformes de médias sociaux. » - Brian Wynn, service d'incendie de Whitecourt

Melanie Stutt , coordinatrice des urgences, Première Nation Simpcw, et cheffe adjointe du service d'incendie, Chu Chua Volunteer Fire Department

« Melanie se démarque comme une formidable militante de la résilience aux incendies de forêt. Son attitude proactive à l'égard de la lutte contre les incendies de forêt et de l'intervention à Simpcw est indéniable, comme en témoigne son rôle essentiel dans la création d'une équipe autochtone d'intervention initiale en cas d'incendies de forêt. L'engagement inébranlable de Melanie à l'égard de la sécurité communautaire est évident, tout comme son dévouement à la mise en œuvre de stratégies novatrices dans la poursuite incessante de solutions aux défis liés aux incendies de forêt. Ses efforts de sensibilisation incarnent une véritable approche proactive et avant-gardiste de la résilience communautaire. » - Ron Lampreau, conseiller de la Première Nation Simpcw

À propos d'Intelli-feu en Colombie-Britannique

Le programme provincial Intelli-feu en Colombie-Britannique vise à réduire les effets négatifs des incendies de forêt. Il est conçu pour être la ressource de référence pour les individus, les quartiers et les collectivités qui cherchent à se protéger et à protéger leurs biens contre les incendies de forêt. Ses ressources sont basées sur des recherches scientifiques qui démontrent que le fait d'effectuer des tâches simples du programme Intelli-feu peut rendre les propriétés beaucoup plus résilientes. Pour en savoir plus, consultez le https://firesmartbc.ca/ .

À propos d'Intelli-feu en Alberta

Fondé en 2020, le programme Intelli-feu en Alberta est né de la principale recommandation du rapport final de l'examen des incendies de forêt du printemps 2019 du gouvernement de l'Alberta. L'objectif est de favoriser une approche globale de la résilience aux incendies de forêt dans la province. La section provinciale d'Intelli-feu en Alberta travaille en collaboration et en harmonie avec Intelli-feu Canada. Pour en savoir plus, consultez le https://firesmartalberta.ca/ .

