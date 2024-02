Inscrire la résilience dans le parcours des propriétaires grâce aux services résidentiels

TORONTO, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Services financiers Co-operators limitée (« Co-operators ») a annoncé aujourd'hui que l'une de ses filiales en propriété exclusive avait fait l'acquisition de la société mère Carson Dunlop & Associates Ltd. (l'« acquisition »), un cabinet de services-conseils en ingénierie qui, par ses conseils impartiaux, aide les propriétaires à prendre des décisions éclairées à l'égard de leur résidence, en plus d'offrir de la formation et des logiciels de production de rapports aux professionnels et professionnelles en inspection immobilière. L'acquisition comprend le cabinet d'inspection de bâtiments commerciaux Carson Dunlop Weldon & Associates Ltd., le réseau de franchises américain National Property Inspections Inc. et le réseau de franchise canadien GPI Franchise Corp. (collectivement « Carson Dunlop »).

Chaque année, plus de 200 000 inspections sont réalisées par l'intermédiaire de la plateforme Carson Dunlop. Cette acquisition marque une étape clé dans la stratégie de résilience de Co-operators, qui vise à promouvoir des collectivités plus durables.

« Les services résidentiels représentent un nouveau segment d'activité pour Co-operators, qui cadre parfaitement avec notre raison d'être. En combinant nos capacités avec celles de Carson Dunlop, nous serons en mesure d'offrir une expérience d'inspection sans pareil », explique Steve Phillips, premier vice-président aux modèles d'affaires émergents et adjacents chez Co-operators. « Nous voulons nous impliquer dans le secteur des services résidentiels, et Carson Dunlop correspond parfaitement à notre raison d'être, notre vision et nos valeurs. »

Composer avec le marché immobilier d'aujourd'hui, c'est-à-dire trouver une collectivité adaptée à ses besoins qui offre suffisamment d'options appropriées sur le plan budgétaire, ce n'est pas une mince affaire. L'achat d'une propriété est probablement l'investissement le plus important qu'une personne fera dans sa vie, et on perçoit de plus en plus cette étape comme le moment décisif d'un bon avenir financier. Une décision financière de cette envergure mérite d'être prise de manière éclairée, selon des conseils avisés, et c'est exactement ce que Carson Dunlop offre à sa clientèle depuis près d'un demi-siècle.

« J'ai lancé l'entreprise il y a 46 ans dans l'idée de fournir des conseils avisés et impartiaux aux personnes déjà propriétaires et à celles qui voulaient le devenir », dit Alan Carson, cofondateur de Carson Dunlop. « Nous démystifions ce que signifie être propriétaire en offrant des connaissances et en procurant la tranquillité d'esprit. Je suis impatient de poursuivre l'aventure Carson Dunlop aux côtés de Co-operators. »

« Nous avons trouvé en Co-operators un partenaire idéal qui, grâce à son immense bagage d'expériences, de relations et de ressources, nous aidera à favoriser la croissance et la valeur à long terme pour nos parties prenantes », ajoute Craig Rowsell, chef de la direction de Carson Dunlop & Associates Ltd. « Nos valeurs fondamentales sont en harmonie et la vision à long terme de Co-operators nous place dans une position unique pour élargir efficacement notre réseau et nous aider à concrétiser notre raison d'être : améliorer la vie des propriétaires. »

Carson Dunlop poursuivra ses activités comme à l'habitude, sous le nom que la clientèle connaît déjà et qui lui inspire confiance.

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 59 milliards de dollars. Co-operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 78 ans, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour de plus amples renseignements, visitez le site cooperators.ca.

