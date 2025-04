Co-operators accueille Écono Coop parmi ses membres

GUELPH, ON, le 28 avril 2025 /CNW/ - Co-operators a le plaisir d'annoncer un nouvel ajout parmi ses membres : Écono Coop. L'intégration d'Écono Coop, une coopérative avant-gardiste à but lucratif fondée en 2020, marque une avancée significative en matière de gouvernance pour Co-operators, et vient renforcer la solidité de son réseau de coopératives au Canada.

Présente partout au pays (à l'exception du Québec), et membre multirégion de Co-operators, Écono Coop joue un rôle essentiel dans l'éducation à la petite enfance, notamment grâce à son solide réseau de membres qui regroupe plus de 750 services de garde veillant au bien-être de 50 000 enfants à l'échelle nationale.

« La vision d'Écono Coop consistant à améliorer la qualité, l'accessibilité et la qualité des services de garde fait écho aux valeurs fondamentales de notre organisation et nous rappelle l'importance de l'éducation à la petite enfance dans la formation de nos leaders de demain », soutient Paul Hanna, premier vice-président aux relations avec les membres, à la gouvernance et aux services organisationnels de Co-operators. « Considérant qu'une collectivité n'est aussi résiliente que les plus vulnérables de ses membres, la mission d'Écono Coop visant à créer un espace propice au développement et à l'épanouissement des enfants fait partie intégrante du soutien que nous apportons aux Canadiens et Canadiennes et à leurs collectivités », ajoute-t-il. « Ce partenariat vient consolider la valeur et la perspective de notre structure de gouvernance, et c'est avec grand plaisir que nous accueillons ce nouvel ajout parmi nos membres. »

La mission d'Écono Coop consiste à améliorer la durabilité et la croissance des centres d'éducation à la petite enfance en tirant parti d'un pouvoir d'achat collectif pour réduire les frais d'exploitation, fournir des services de gestion essentiels et favoriser l'efficience des opérations. L'entreprise vient en aide à des centres de service de garde francophones et anglophones, tout en veillant à l'accessibilité et à la qualité des environnements d'apprentissage de partout au pays.

« Nous croyons fermement qu'en nous associant à Co-operators, nous renforcerons nos partenariats existants ainsi que notre capacité à offrir des solutions d'assurance novatrices adaptées aux besoins changeants de nos membres à l'échelle du pays », affirme Patrice Gauthier, directeur exécutif d'Écono Coop.

L'ajout d'Écono Coop parmi nos membres a été officialisé par le conseil d'administration de Co-operators le 21 février 2025. Les membres ont eu l'occasion d'accueillir chaleureusement Écono Coop à leurs côtés lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) de Co-operators qui s'est tenue du 1er au 4 avril, à Toronto.

Pour en apprendre davantage au sujet d'Écono Coop et de ses initiatives, veuillez consulter le econocoop.com/.

À propos de Co-operators

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 71 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co-operators figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au pays selon Corporate Knights.

À propos d'Écono Coop

Créée en 2020, Écono Coop est une coopérative canadienne qui se fait un point d'honneur de soutenir le secteur de la petite enfance depuis 2020. Elle offre un vaste éventail de produits et services, ainsi que des solutions d'investissement et de réinvestissement ayant des retombées tant sur le plan économique que social.

En tirant parti de la force de son réseau de partenaires, Écono Coop s'appuie sur un pouvoir d'achat collectif de 4,4 milliards $ permettant à ses membres de profiter d'économies substantielles en temps et en argent. Avec ses membres regroupant plus de 750 services de garde qui veillent au bien-être de plus de 50 000 enfants et son réseau de fournisseurs agréés, Écono Coop est un modèle d'innovation reconnu pour améliorer la qualité et l'accessibilité des services de garde au Canada.

Face à une demande grandissante, Écono Coop a étendu son offre de services à toutes les parties prenantes du secteur de la petite enfance, y compris les municipalités, les écoles, les commissions scolaires, les organismes sans but lucratif, les centres communautaires et les coopératives.

Pour de plus amples renseignements, écrivez à [email protected] ou à [email protected].

