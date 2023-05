Clôture du congrès de la CSN - Des congressistes unis, la présidente Caroline Senneville réélue

MONTRÉAL, le 19 mai 2023 /CNW/ - C'est au palais des congrès de Montréal que se termine aujourd'hui le 67e Congrès de la CSN, où près de 2 000 participantes et participants ont pu échanger, débattre, fraterniser et identifier les priorités d'action pour les trois prochaines années. C'est également lors de ce grand rassemblement que les six membres du comité exécutif ont été reconfirmés dans leurs fonctions.

« Je suis fière d'avoir été réélue par un processus démocratique, au sein d'une centrale démocratique. Je souhaite une CSN unie, qui parle d'une seule voix, et d'une voix forte. Je vois une CSN capable d'affronter vents et marées, une CSN leader au Québec et ailleurs. Qu'on prenne notre place, qu'on continue de changer le monde à notre manière, un jour à la fois », a déclaré Caroline Senneville.

Elle ajoute : « Les défis qui nous attendent sont nombreux, alors que la pénurie de main-d'œuvre nous frappe de plein fouet, que le gouvernement cherche à centraliser les services publics et n'écoute pas les travailleuses et les travailleurs et que le patronat se fait trop souvent tirer l'oreille pour offrir des conditions décentes à ses employé-es. C'est pour toutes ces raisons que le congrès a voté en faveur d'un budget qui nous permet de continuer à être combatifs, comme l'est l'ADN de notre organisation. Nos membres méritent d'obtenir les meilleures conditions de travail possible, et nous leur donnerons les moyens de le faire. »

Les congressistes ont eu de nombreuses occasions de réfléchir et de s'exprimer, que ce soit lors des ateliers de discussion sur la transformation du monde du travail et le développement du rapport de force, en séance plénière ou lors des dîners-causeries. Les personnes qui se sont exprimées se sont montrées très satisfaites de l'ambiance du congrès, de la qualité des préparatifs, des occasions de prise de parole et de l'écoute du comité exécutif.

« On souhaite continuer notre travail en mode inclusif, combatif, ouvert, présent. Nous serons là pour porter la parole des 330 000 membres de la CSN sur toutes les tribunes », conclut la présidente.

Le comité exécutif de la CSN 2023-2026 :

Caroline Senneville, présidente

Nathalie Arguin, secrétaire générale

Yvan Duceppe, trésorier

François Enault, 1er vice-président

David Bergeron-Cyr, 2e vice-président

Katia Lelièvre, 3e vice-présidente

