MONTRÉAL and TORONTO , le 6 sept. 2022 /CNW/ - La Banque Fairstone du Canada (« Banque Fairstone ») par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, la Fairstone Financière Inc. (la « Financière Fairstone » ou l'« Entreprise »), a confirmé aujourd'hui la clôture de la transaction annoncée le 6 avril 2022 concluant ainsi l'acquisition par la Financière Fairstone de toutes les actions émises et en circulation de EdenPark Inc. (« Eden Park »), une société basée en Ontario qui offre du financement automobile aux clients de quasi premier ordre à travers le Canada.

« Nous sommes heureux d'annoncer la clôture de notre transaction avec Eden Park et nous sommes impatients de commencer les prochaines étapes pour l'intégration et le regroupement des deux entreprises », a déclaré Scott Wood, président et chef de direction de la Banque Fairstone. « Cette acquisition renforce encore davantage notre position de chef de file dans le secteur du financement automobile de quasi premier ordre en pleine croissance au Canada. De plus, elle appuie la diversification des activités de prêt à la consommation de l'entreprise et constitue un autre élément clé de notre engagement à offrir des solutions financières novatrices, accessibles et axées sur la valeur, et conçues pour permettre aux consommateurs, aux commerçants et aux concessionnaires d'exceller dans ce qui compte vraiment pour eux ».

« Au moment où nous cherchons à accroître considérablement notre présence sur le marché du financement automobile, nous sommes très heureux d'accueillir Marc Eleoff et l'équipe chevronnée de Eden Park. Je me réjouis à l'idée de collaborer alors que nous intégrons les deux entreprises », a ajouté M. Wood. À l'avenir, les activités de financement automobile de la Financière Fairstone et de Eden Park seront gérées et exploitées comme une seule entité.

« Aujourd'hui marque une étape importante pour Eden Park puisque nous unissons nos forces à celles de la Banque Fairstone. Depuis notre création, nous avons prouvé notre capacité à générer une croissance constante et rentable tout en établissant plus d'un milliard de dollars en prêts automobiles au Canada. Nous mettons désormais l'accent sur l'intégration commerciale et l'accélération de notre stratégie de croissance globale », a déclaré Mark Eleoff, chef de la direction de Eden Park Inc. « La synergie entre nos deux entreprises est unique. Sans aucun doute nos forces, notre expertise et notre vaste expérience combinées joueront un rôle important dans notre réussite future ».

Avec des créances d'environ 400 millions de dollars et un réseau national bien établi de concessionnaires automobiles, Eden Park est la plus grande société indépendante de financement automobile axée sur le segment des clients de quasi premier ordre au Canada.

RBC Marchés des Capitaux a agi à titre de conseiller financier et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique pour Eden Park. Torys S.E.N.C.R.L. a agi à titre de conseiller juridique pour la Financière Fairstone.

À propos de la Banque Fairstone du Canada

La Banque Fairstone du Canada et sa filiale, la Fairstone Financière Inc., forment un groupe offrant des prêts à la consommation. La Banque Fairstone et la Financière Fairstone proposent des services financiers novateurs à valeur ajoutée qui permettent aux entreprises et aux consommateurs canadiens d'atteindre leurs objectifs. Conjointement, la Banque et ses filiales offrent des cartes de crédit et des programmes de récompenses, du financement aux points de vente par l'intermédiaire de commerçants partenaires, du financement automobile par l'entremise de concessionnaires, ainsi que des prêts personnels et des hypothèques garantis et non garantis, tant en ligne que dans plus de 240 succursales de la Financière Fairstone d'un océan à l'autre. Établies au Canada depuis longtemps, la Banque Fairstone et la Financière Fairstone s'engagent à améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes grâce à des solutions financières accessibles et axées sur la valeur. Plus en savoir plus : BanqueFairstone.ca et Fairstone.ca.

À propos de Eden Park Inc.

L'entreprise Eden Park est une société de financement automobile au Canada basée en Ontario au service d'un réseau national bien établi de concessionnaires et de dizaines de milliers de consommateurs, d'un océan à l'autre, depuis 2012. Eden Park a été reconnue, année après année, comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada. L'équipe de Eden Park est composée de 120 professionnels qui cumulent des décennies d'expérience dans l'industrie financière centrée sur l'établissement de relations de confiance à long terme avec les concessionnaires automobiles et les consommateurs à travers le Canada. Pour en savoir plus : https://www.edenparkcanada.com/fr/.

