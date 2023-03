Pour le réseau de distribution d'assurance et les courtiers de fonds communs et de valeurs mobilières

MONTRÉAL et TORONTO, le 1er mars 2023 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins (« Desjardins ») et Guardian Capital Group Limited (« Guardian ») (TSX: GCG) (TSX: GCG.A) ont le plaisir de confirmer aujourd'hui la clôture de la transaction préalablement annoncée le 30 novembre 2022, concluant ainsi l'acquisition par Desjardins des entités suivantes de Guardian :

IDC Worldsource Insurance network inc. ( IDC WIN ), l'un des principaux regroupements d'agents généraux en assurance au pays;

), l'un des principaux regroupements d'agents généraux en assurance au pays; Worldsource Financial Management inc. (WFM), un réseau de distribution de fonds communs de placement;

Worldsource Securities inc. (WSI), un distributeur indépendant de valeurs mobilières de plein exercice.

Ces sociétés, qui appartiendront désormais à Desjardins, poursuivront leurs activités sous la direction de l'équipe de gestion actuelle en tant qu'entités autonomes et continueront à soutenir les valeurs fondamentales d'indépendance et d'architecture ouverte pour les produits et les solutions offerts à leur clientèle.

IDC WIN, WFM et WSI servent plus de 5 000 conseillères et conseillers à l'échelle du Canada qui se spécialisent dans la distribution indépendante de produits d'assurance et d'épargne individuelle.

« Je me réjouis d'en être arrivé à la clôture de cette transaction d'envergure qui vient consolider la place de leader qu'occupe Desjardins à l'échelle du Canada en distribution indépendante, affirme Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Cette acquisition nous permet de renforcer notre stratégie de croissance dans l'ensemble du marché canadien, l'une de nos priorités depuis quelques années. »

« Nous sommes fiers des sociétés que nous avons bâties au cours des 30 dernières années et avons pleinement confiance qu'elles poursuivront leur croissance », souligne George Mavroudis, président et chef de la direction de Guardian. « Leur vente nous permet de nous concentrer sur nos activités essentielles tout en misant sur des capitaux importants. »

BMO Marché des capitaux a agi comme conseiller financier auprès de Guardian et a fourni une attestation d'équité à son conseil d'administration. Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. et KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. ont agi respectivement à titre de conseillers juridiques et fiscaux auprès de Guardian. Desjardins Marché des capitaux et Stikeman Elliott s.r.l./s.e.n.c.r.l. ont agi respectivement à titre de conseillers financiers et juridiques auprès de Desjardins.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 407,1 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les meilleurs employeurs pour les femmes au monde selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, une gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Guardian Capital Group Limited

Guardian Capital Group Limited (Guardian) est un fournisseur de services financiers diversifiés d'envergure mondiale qui se spécialise dans la gestion d'actifs et la gestion de patrimoine. Au 30 septembre 2022, l'actif sous gestion de Guardian s'élevait à 47,6 G$ CA, dont 23 G$ CA liés aux sociétés concernées par la transaction ci-dessus, tandis que son actif sous administration était de 26,8 G$ CA. La société gère aussi son propre portefeuille de placements, d'une juste valeur marchande de 648 M$ CA. À travers ses filiales, Guardian propose des solutions globales en gestion de placements et en gestion de patrimoine à des clientes et clients institutionnels et particuliers et en gestion privée à une clientèle fortunée et très fortunée. Fondée en 1962, Guardian est reconnue pour la solidité de sa croissance, l'importance qu'elle accorde aux relations à long terme et ses valeurs fondamentales, à savoir la fiabilité, l'intégrité et la stabilité, et cette réputation est à la base de son succès depuis plus de 60 ans. Ses actions ordinaires et de catégorie A sont respectivement cotées à la Bourse de Toronto sous les appellations GCG et GCG.A. Pour en savoir plus sur Guardian, visitez le https://www.guardiancapital.com/about-us (en anglais seulement).

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir des énoncés prospectifs. De tels énoncés sont généralement reconnaissables par l'utilisation de verbes au futur et au conditionnel, par exemple « devraient » ou « feront », et d'autres mots et expressions servant à exprimer ces réalités. Par leur nature même, les énoncés prospectifs sont soumis à des incertitudes et à des risques inhérents de nature générale ou spécifique et sont basés sur des hypothèses, de sorte que les résultats ou les événements réels pourraient être très différents des attentes qui y sont exprimées explicitement ou implicitement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, ceux concernant les objectifs et les points de vue de Desjardins et de Guardian au sujet de la transaction et de l'exploitation des sociétés acquises. Il est important de noter que de nombreux facteurs peuvent influencer les résultats à venir et avoir un effet négatif sur ces mêmes résultats. Desjardins et Guardian déconseillent aux lecteurs de se fier indûment à ces énoncés prospectifs pour prendre des décisions. Desjardins et Guardian ne s'engagent pas à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus aux présentes, à l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois applicables.

Renseignements: Pour journalistes seulement : Chantal Corbeil, Relations publiques de Desjardins, 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436, [email protected]; Relations avec les médias de Guardian : Angela Shim, Guardian Capital, 416 947-8009, [email protected]; Relations avec les investisseurs de Guardian : [email protected]