Clôture de la Conférence technologique de la Banque Scotia à Montréal

« Nos activités n'ont cessé de croître au Québec depuis 132 ans, et pour la suite des choses, la Banque Scotia veut accroître encore plus sa présence au Québec en développant son effectif de vente dans le secteur des services aux particuliers et aux entreprises, et en y étant plus présente auprès des entreprises et des collectivités. »

À titre d'exemple de l'engagement de la Banque Scotia dans la province, M. Porter a rappelé l'acquisition de Jarislowsky Fraser en 2018, « une extraordinaire réussite québécoise et une marque reconnue à l'échelle mondiale. »

Luc Ouellet, directeur général et chef des Services aux grandes entreprises et des Services bancaires d'investissement de la Banque Scotia au Québec a parlé de l'expansion des Services bancaires de gros de la Banque Scotia auprès des entreprises technologiques du Québec. « Nous avons mis en place notre équipe et développé notre expertise au Québec, et nous sommes fiers d'offrir des solutions de pointe à un nombre croissant de clients du Québec et de tout le pays qui œuvrent dans le domaine de la technologie », a expliqué M. Ouellet.

Pour orienter ses efforts de croissance, la Banque Scotia se fonde sur trois principes : sa détermination à être un chef de file du secteur bancaire dans les Amériques, ce qui sous-tend de consolider ses réussites au Canada; sa volonté d'être un champion du service à la clientèle partout où elle exerce ses activités; et enfin son engagement à bâtir une équipe prête à gagner.

« En suivant ces principes, nous ferons en sorte que le meilleur est devant nous, au Québec et dans toutes les Amériques », a conclu M. Porter.

