Cloriacité, Quo Vadis Capital et le Fonds immobilier de solidarité FTQ lancent la construction de CLORIA Lévis

Projet au cœur de l'arrondissement Desjardins de Lévis

Un projet de 100 millions $, visant la certification Bâtiment à carbone zéro

LÉVIS, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Les partenaires Cloriacité, Quo Vadis Capital et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, ont procédé aujourd'hui, en présence de M. Bernard Drainville, député de Lévis et ministre de l'Éducation, à l'événement soulignant le début de la construction de CLORIA Lévis, dans l'arrondissement Desjardins de Lévis.

Ce projet résidentiel de 306 appartements locatifs développé en deux phases, visant le respect exemplaire du développement durable, sera réalisé sous la signature Danū, (nommée d'après la déesse historique de la nature, de l'eau et de la sagesse qu'est la terre mère), notre marque dédiée à la création d'initiatives immobilières régénératrices, durables et mesurables.

Cet événement marque la célébration d'un nouveau type de développement en plantant un premier arbre ensemble, en représentation des engagements des partenaires en faveur de la nature et du bien-être. Ainsi, plutôt que de procéder de façon habituelle lors de l'inauguration de nouveaux projets de construction, les partenaires souhaitent honorer leur engagement en faveur de l'action climatique en plantant ce premier arbre dans l'espace public de biodiversité; une oasis urbaine créée par le biologiste et architecte-paysagiste Albert Mondor qui sera partagé avec les résidents du quartier.

Étaient présents pour l'occasion, Mme Ann Jeffrey, présidente de l'arrondissement de Desjardins et membre du comité consultatif d'urbanisme ; M. Maxime Camerlain, coprésident de Cloriacité et fondateur de Cloria ; Mmes Natalie Voland, présidente, et Chloé Soucy, vice-présidente, de Quo Vadis Capital ; et Mme Jacqueline Saucier, vice-présidente aux investissements immobiliers, Fonds immobilier de solidarité FTQ.

« Nous sommes très fiers de ce projet qui s'inscrit dans notre approche de développer des milieux de vie répondant aux besoins de toutes les générations en mettant de l'avant des constructions innovantes et durables. De plus, le projet comprendra une offre variée de logements dans un environnement regroupant les dernières innovations en matière de construction intelligente. Enfin, je me dois de souligner l'une de ces innovations avec l'aménagement d'un espace vert qui sera ouvert aux locataires et à la population immédiate du quartier. » - Maxime Camerlain, coprésident de Cloriacité et fondateur de Cloria.

« Le Fonds immobilier est fier d'être partenaire avec deux promoteurs qui ont uni leurs forces pour créer des milieux de vie adaptés aux besoins des gens et qui s'inspirent des meilleures pratiques de développement durable. Le Fonds immobilier est engagé dans la transformation durable du marché immobilier et dans le contexte de pénurie de logements, notre priorité est d'augmenter l'offre variée en logements. Avec sa certification Bâtiment à carbone zéro visée et l'ajout sur le marché de 166 unités locatives dès l'automne 2025, le projet Cloria Lévis est en phase avec notre démarche. » - Jacqueline Saucier, vice-présidente aux investissements immobiliers, Fonds immobilier de solidarité FTQ.

La valeur ajoutée de la Signature Danū

Le CLORIA Lévis fait partie des projets immobiliers de CLORIACITÉ Développement et QUO VADIS CAPITAL, qui visent à offrir une expérience résidentielle exceptionnelle en valorisant la nature et l'environnement. Avec la signature Danū, on assiste à la construction de communautés opérationnelles carboneutres, en se concentrant sur la gestion de l'énergie, des déchets et de l'eau en utilisant des solutions basées sur la nature, en plus de faire la promotion de la protection de la biodiversité urbaine pour construire des communautés connectées avec l'environnement.

Nous mesurerons les principaux objectifs de performance dans nos stratégies durables et nous nous concentrerons sur la planification de la résilience avec une approche intégrée de collaboration en matière de conception. Nous testerons, mesurerons, mettrons en œuvre et améliorerons nos innovations pour un apprentissage et une amélioration continue au service de la nature et des communautés pour lesquelles nous construisons.

« Le temps des discussions est révolu. Nous devons changer la façon de construire et nous concentrer sur la santé, le bien-être et la gestion de la nature en tant que ressource. Nous sommes fiers de collaborer avec des partenaires de valeur pour construire des projets prêts pour l'avenir et conformes à la justice climatique, où le logement accessible rencontre le développement durable. » - Natalie Voland, présidente Quo Vadis Capital.

Le projet Cloria Lévis permettra d'atteindre les objectifs durables suivants pour la communauté :

Approche intégrée pour la conception, la construction, la gestion et la rénovation avec les meilleures pratiques mondiales en collaboration avec l'Institut des villes de nouvelle génération de l'Université Concordia

Carbone opérationnel net zéro, Certification BCZ (Conseil du Bâtiment Durable du Canada )

) Conception de la gestion de l'énergie pour réduire la consommation d'énergie dans un système hybride avec des thermopompes et de l'aérothermie efficaces et des systèmes géothermiques

gestion de l'énergie pour réduire la consommation d'énergie dans un système hybride avec des thermopompes et de l'aérothermie efficaces et des systèmes géothermiques Fenêtres à triple vitrage thermique avec installation étanche à l'air

Stratégie d'atténuation des ponts thermiques des balcons pour réduire les pertes de chaleur

Gestion des déchets de construction et des déchets professionnels, y compris le compostage (programme pilote avec la municipalité)

Création d'un parc de biodiversité accessible au public au cœur de la communauté Desjardins pour la santé et le bien-être

Aligné sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et les meilleures pratiques mondiales.

CLORIA Lévis offre le parfait équilibre entre la tranquillité d'un chez-soi et la vitalité d'une communauté engagée, où le respect de l'environnement est une priorité.

306 appartements réalisés en deux phases : phase 1 (livrée à l'automne 2025)

Type d'appartements disponibles : du studio au 5 ½ (de 531 pi 2 à 1 510 pi 2 )

à 1 510 pi ) Immeuble carboneutre, certification Bâtiment à carbone zéro visée

Gestion énergétique innovante - utilisation de l'électricité et de la géothermie

Nombreuses inclusions dont : 5 électroménagers, Internet, câblodistribution, thermopompe

Insonorisation supérieure et grande luminosité

Plusieurs aires communes à la disposition des locataires : gym, salle de conférence, cuisine et salle à manger commune, lounge avec foyer

Une cour intérieure avec de magnifiques potagers urbains (développée par Albert Mondor )

) Des espaces extérieurs publics accessibles de la rue J.-B Michaud.

À proximité de nombreux services (pharmacie, restauration, épicerie, banque, station-service et plusieurs autres commerces)

Valeur ajoutée de CLORIA Lévis

Les appartements boutique locatifs CLORIA sont dotés d'espaces de vie pour recevoir vos proches ou vous divertir selon vos intérêts.

L'esprit de communauté entre les locataires est très présent : plusieurs activités sont organisées dans les aires communes, entre autres.

L'expérience CLORIA : oublier les tracas classiques de la vie de locataire en choisissant un appartement CLORIA. Profiter d'unités spacieuses, avec de nombreux services inclus, dans une vie de quartier effervescente offrant tous les services répondant aux besoins du quotidien.

Les principaux partenaires

Le projet CLORIA Lévis est l'œuvre d'une équipe de professionnels de calibre :

Entrepreneur général : CONCREA Ingénierie mécanique électrique : CBTEC

Architecte : Architectes Roberge & Leduc Ingénierie civile : Axys

Design : Gauvreau Design et Taktik Design Ingénierie structure : Axys

Aménagement paysager : Les Jardins d'Albert Énergie : Akonovia

À propos de Cloriacité

Fondée en 2021, Cloriacité est le fruit d'une alliance stratégique entre deux remarquables entreprises : Cloria communautés connectées et Odacité Immobilier. Cette combinaison des forces de chaque entreprise permet à Cloriacité de développer et de gérer des projets immobiliers uniques et innovants alliant des espaces résidentiels et commerciaux adaptés au milieu d'implantation, partout au Québec. Avec un portefeuille de plus de 600 unités résidentielles et de 100 locataires commerciaux (dont de grandes bannières nationales), Cloriacité compte sur le travail exceptionnel d'une équipe de près d'une vingtaine de professionnels et d'une multitude de connaissances pointues et étendues du marché de l'immobilier, contribuant au succès de ses projets de construction résidentielle, réalisés dans un contexte de mixité urbaine.

À propos de Quo Vadis Capital

Quo Vadis Capital est un pionnier de la gestion immobilière ESG avec son modèle d'affaires innovant Pathways, construisant des projets carboneutres accessibles et ayant un impact économique, social et environnemental réel. Quo Vadis Capital est reconnue pour la construction de communautés d'affaires prospères et responsables et la préservation du patrimoine bâti en pleine maîtrise des piliers ESG. Sa filiale Gi Quo Vadis gère aussi un portefeuille de plus de 1 million de pieds carrés au Québec.

À propos de Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets écoresponsables. Au 31 décembre 2023, il comptait 44 projets immobiliers en développement ou en construction d'un coût de 5,7 milliards $; 80 immeubles en gestion d'actifs incluant 5 096 unités résidentielles locatives; 5 millions de pi2 de terrains industriels à développer et il cumulait des investissements de 344 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

