Cliniques ELNA : la CSN demande le rapatriement au public

MONTRÉAL, le 21 déc. 2024 /CNW/ - Face aux difficultés financières rencontrées par le groupe de cliniques privées ELNA, la CSN demande le rapatriement au public de l'ensemble des médecins et des travailleurs de la santé employés par le groupe.

Si l'entreprise venait à fermer ses portes, des milliers de Québécoises et de Québécois se retrouveraient sans soins de santé remboursés par la RAMQ. Acteur majeur du réseau privé, ELNA embauche près de 600 médecins omnipraticiens ou spécialistes et plus de 300 travailleuses et travailleurs de la santé.

« La santé des Québécoises et des Québécois est trop importante pour qu'ils risquent, au gré d'une faillite ou d'une mauvaise gestion financière, de perdre leurs soins », explique la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

Pour la centrale syndicale, l'ensemble des soins de santé devrait être prodigué au public au Québec. En novembre, dans le cadre d'un plan d'urgence pour régler les problèmes d'accès au réseau, la CSN demandait au gouvernement de cesser dès maintenant l'octroi de permis aux cliniques à but lucratif.

Sachant que les médias rapportaient déjà la fermeture d'autres cliniques en 2022 et 2023, la présidente martèle : « Ce qu'on voit chez ELNA est le fruit d'une approche affairiste de la santé et ça ne peut pas continuer de se produire. »

Récemment, le Collège des médecins faisait également part de ses inquiétudes concernant la propriété des dossiers médicaux des patientes et des patients d'ELNA. Rappelant que les dossiers électroniques sont présentement hébergés chez un fournisseur externe.

Depuis deux ans, la CSN mène la campagne Pour un réseau vraiment public ! qui lutte contre la place croissante que le gouvernement laisse au privé dans le réseau de la santé et des services sociaux. Le 23 novembre dernier, près de 4000 personnes se sont notamment rassemblées à Trois-Rivières lors d'un événement syndical d'envergure nationale organisé par la CSN dans le cadre de cette campagne.

