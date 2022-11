Clin d'œil à la pénurie de main-d'œuvre - Les enfants cutes des pubs du Lait : De retour pour prêter main-forte !

MONTRÉAL, le 28 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) dévoilent aujourd'hui leur traditionnelle campagne publicitaire du temps des Fêtes avec un premier message rappelant que la pénurie de main-d'œuvre comporte son lot de défis, même pour le sympathique Syndicat des enfants cutes des pubs du Lait de Noël. Le SECPLN célèbre ainsi encore le lait, mais prête désormais main-forte à trois autres marques de la célèbre Famille du lait en vantant les mérites du beurre, des fromages d'ici et de la crème.

« Depuis toujours, les 10 000 productrices et producteurs de lait du Québec s'adonnent avec plaisir à renouveler leurs élans créatifs publicitaires dédiés à la magie des Fêtes et à la célébration de valeurs qui leur sont chères : l'entraide, la solidarité et la famille », commente Julie Gélinas, directrice marketing des PLQ.

« Les enfants cutes des pubs du Lait de Noël ont vécu une bonne frousse l'année dernière en croyant perdre leur statut de tête d'affiche au profit de Laurent Duvernay-Tardif. Qu'à cela ne tienne, on ne pouvait pas faire mieux que de les ramener cette année et de leur faire vivre une situation totalement opposée. Pour une septième année consécutive à collaborer avec les PLQ à l'approche des festivités de décembre, on éprouve toujours un plaisir fou à donner vie à l'espièglerie et à offrir la réplique aux jeunes vedettes du Lait », confie François Sauvé, associé et vice-président création chez lg2.

Cette offensive marketing inclut également des volets affichages et imprimés proposant des visuels appétissants. Les différentes marques de la Famille du Lait se glissent dans le regard de personnages convoitant des plats alléchants de l'offre culinaire recettesdici.com dans le but d'inspirer les traditionnels repas des Fêtes et de ravir tous les palais.

Pour voir les vidéos de la campagne, c'est ici : https://www.youtube.com/watch?v=JlDkOyjc0F8&feature=youtu.be

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 643 fermes laitières qui livrent quelque 3,46 milliards de litres de lait chaque année, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,86 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 65 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 5,3 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1 milliard de dollars.

