Climat toxique au Réseau de transport de la Capitale - La CSN demande l'intervention de Bruno Marchand

QUÉBEC, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - À la suite des récentes tensions entre la direction et les membres du Syndicat des salariés(ées) d'entretien du RTC-CSN, la Confédération des syndicats nationaux demande à Bruno Marchand, maire de Québec, d'intervenir.

« Nous savons que les tensions entre le RTC et ses salarié-es durent depuis plusieurs années. Le syndicat a tenté à plusieurs reprises de remédier à ce climat malsain, mais malheureusement, ses tentatives se sont toutes soldées par des échecs. Or, dans tous les milieux de travail, quand il y a des tensions ou des conflits, le travail d'assainissement repose sur les épaules des deux parties, précise Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN. Voilà donc pourquoi nous demandons au maire de Québec d'intervenir afin de faire entendre raison à la direction du RTC. »

« Pour tenter de régler ces importants problèmes de relations de travail, le syndicat a présenté un énoncé de principe à l'employeur en 2014. Or, le RTC n'a finalement signé le document qu'en mai 2020, dans le cadre d'une médiation et depuis, la direction agit comme si cette lettre d'entente n'existait tout simplement pas, de dénoncer Simon Mathieu Malenfant, vice-président et trésorier de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). Et depuis mai 2020, l'employeur n'a pas respecté sa signature et il allègue même que le syndicat n'avait rien à dire sur les questions disciplinaires, ce qui n'a tout simplement aucun bon sens. »

Pour donner une seconde chance au processus, au début de l'année 2020, le comité exécutif du syndicat a proposé à l'employeur la création de quatre tables visant à assainir les relations de travail. Malheureusement, les récents événements confirment que l'employeur préfère la confrontation et la judiciarisation des relations de travail.

« Malgré les récentes attaques de la direction du RTC à notre égard, le comité exécutif du syndicat réaffirme qu'il demeure toujours disponible et surtout prêt à s'assoir avec l'employeur pour chercher des solutions concrètes aux mauvaises relations de travail. Ces tensions et cette situation toxique ont assez duré et le tout doit impérativement se régler si nous voulons vraiment un milieu de travail sain », conclut Kevin Roy, président du SSERTC-CSN.

Le Syndicat des salariés(ées) d'entretien du RTC-CSN regroupe 350 membres affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). Fondée en 1947, la FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Il est également affilié au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN qui a été fondé en 1918 et qui regroupe les syndicats CSN sur le territoire de la Capitale-Nationale et de la région de Chaudière-Appalaches. Il représente quelque 240 syndicats et près de 45 000 membres issus de tous les secteurs d'activité.

Fondée en 1921 et célébrant son 100e anniversaire, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 320 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

