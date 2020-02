Climat : QS et la jeunesse québécoise appellent la CAQ à l'action

QUÉBEC, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Une semaine après l'adoption par l'Assemblée nationale de la Déclaration sur les enfants, la jeunesse et l'action climatique, la responsable pour Québec solidaire en matière d'environnement, Ruba Ghazal, joint sa voix à celle de plusieurs membres des délégations jeunesses québécoises qui ont pris part à la CdP25, et presse la CAQ d'intégrer un « réflexe climat et générations futures » à toutes les nouvelles politiques publiques mises en place au Québec.

La porte-parole du Parti libéral en matière d'environnement, Marie Montpetit, a également donné son appui aux jeunes présents jeudi à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une conférence de presse.

Les jeunes présents lors du point de presse, qui ont pris part aux délégations jeunesses du Québec lors de la CdP25 au nom de l'organisme ENvironnement JEUnesse, de l'Université de Sherbrooke et de la délégation jeunesse des YMCA du Québec de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), ont notamment relaté leur expérience à la CdP25 en décembre dernier.

« Lors de mon passage à la CdP25, j'ai été frappée par le fossé qui existe entre les gens de la société civile et les États. Les premiers sont pleins d'ambition, mais manquent de moyens, alors que les seconds ont les moyens sans l'ambition », a déploré Julie-Christine Denoncourt, déléguée étudiante de l'Université de Sherbrooke, lors d'un point de presse ce matin à l'Assemblée nationale.

« Quand notre ministre de l'Environnement nous dit carrément qu'il ne veut pas se fixer de trop grandes ambitions par peur de rater ses cibles, c'est à se demander s'il comprend véritablement l'ampleur de la crise climatique », a ajouté Marie-Clarisse Berger, déléguée d'ENvironnement JEUnesse.

Des études d'impact pour le climat

Alors que le projet de loi 44 sur la gouvernance climatique fait présentement l'objet d'une étude détaillée à l'Assemblée nationale, les jeunes délégués ont demandé au gouvernement d'y intégrer un « réflexe climat et générations futures », c'est-à-dire d'imposer à tous les ministères la production d'une analyse d'impact sur le climat et les générations futures pour chaque politique, stratégie et règlement, comme c'est déjà le cas depuis 2014 avec le mécanisme d'impact réglementaire sur les entreprises.

« Si on fait déjà des études d'impact pour les entreprises, c'est la moindre des choses qu'on le fasse aussi pour le climat! Les jeunes Québécois s'attendent à plus que des mesures à la pièce : ils veulent un plan transformateur pour lutter contre les changements climatiques. La CAQ a adopté ma motion la semaine dernière. Maintenant, il est temps qu'elle passe de la parole aux actes et qu'elle honore son engagement d'accorder une vraie place aux jeunes dans la transition écologique », fait valoir la députée Ruba Ghazal.

« Nous avons pu être témoins à la CdP25 mais aussi lors de la marche pour le climat à Montréal que la population est mobilisée pour lutter contre les changements climatiques. Pendant que l'urgence climatique est évidente, que l'Assemblée nationale l'a même officiellement déclarée, la CAQ s'affaire à jouer dans des structures plutôt que de trouver des solutions pour arriver à nos objectifs. Jusqu'à maintenant le ministre a aboli l'outil le plus efficace pour la diminution des gaz à effet de serre et n'a rien fait pour améliorer la situation. Le projet de loi 44 nous amène dans le mur climatique. Il faut que le gouvernement change de cap! » déclare la députée libérale Marie Montpetit.

« En se complaisant à ne faire que le strict minimum, l'État néglige notre futur, menace notre sécurité et joue avec nos vies. Nous n'avons plus le droit à l'échec et nous devons passer à l'action immédiatement. Le monde entier a le droit que le Québec assume pleinement son leadership climatique », conclut Rodrigue Turgeon, également délégué d'ENvironnement JEUnesse lors de la CdP25.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Simone Lirette, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 994-5095 ou [email protected]; Léa Ilardo, Délégation d'ENvironnement JEUnesse, (438) 520-5964 ou [email protected]; Andréanne Brazeau, Délégation de l'Université de Sherbrooke, (438) 883-2431ou [email protected]; Caterina Milani, Coordonnatrice, Initiatives internationales, Délégation du YMCA, (514) 849-5331, poste 1264 ou [email protected]