Climat de travail toxique à Godmanchester : des enjeux toujours présents malgré la fin de la tutelle

GODMANCHESTER, QC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - La Municipalité de Godmanchester, placée sous tutelle par la Commission municipale du Québec de mars 2023 à octobre 2025, a traversé une période particulièrement tumultueuse. Depuis plusieurs mois, le climat de travail au sein du conseil municipal et parmi les personnes salariées est généralement qualifié de difficile et préoccupant.

Dans ce contexte, les employés municipaux ont choisi d'adhérer au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) à la fin de l'année 2024, une démarche révélatrice d'un besoin accru de protection et de représentation. La négociation de leur toute première convention collective, amorcée en mai 2025, marque une étape importante dans la réorganisation des relations de travail. Toutefois, ces discussions sont actuellement à l'arrêt en raison de l'absence du porte-parole patronal.

Bien que la tutelle soit désormais levée, des enjeux majeurs de climat de travail demeurent. Pour le SCFP, il est impératif de rétablir un climat organisationnel sain et sécuritaire pour l'ensemble des personnes salariées, de renforcer la gouvernance locale et d'assurer une transition harmonieuse vers une gestion pleinement autonome. Les prochains mois seront déterminants pour le bien-être du personnel et la stabilité de l'administration municipale.

Par respect pour le processus électoral en cours, le SCFP n'émettra pas d'autres commentaires jusqu'à nouvel ordre.

