Clément Clerc, finaliste dans la région du Bas-Saint-Laurent au concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence!

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que M. Clément Clerc, de l'entreprise La Borderie, à Saint-Joseph-de-Kamouraska, est finaliste au concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence! Il a été sélectionné parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneur, de ses réalisations et de ses compétences de gestionnaire.

« Félicitations à Clément Clerc, un entrepreneur remarquable. À travers son dossier de candidature, il a su démontrer son sens du leadership et faire valoir ses compétences comme gestionnaire et entrepreneur agricole. Je salue notre organisation qui aujourd'hui met en lumière publiquement les réalisations des finalistes et leurs efforts. La réussite de chacun rejaillira également de façon positive sur le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Bravo Clément! »

M. Benoit Rioux, directeur territorial par intérim et directeur régional de La Financière agricole du Québec

À propos de Clément Clerc

La Borderie, Saint-Joseph-de-Kamouraska

« Je crois sincèrement que, pour construire une entreprise moderne, il faut de l'audace et des idées innovantes, mais aussi beaucoup d'humilité. »

Parti de peu en 2020, Clément a mis en marche son plan d'affaires avec un minimum de ressources matérielles sur une terre où l'agriculture n'était plus pratiquée depuis plusieurs années. Malgré les défis, il a su mener son projet au succès : en deux années seulement, il passe de 200 poulets à 1 400 poulets vendus! Clément diversifie son entreprise avec des produits du terroir et en implantant des arbustes fruitiers tels que le sureau et l'amélanchier. Tout au long de son parcours, il va chercher conseil auprès de ses voisins et de ses proches afin d'optimiser les opérations. Sa polyvalence, son expérience en agriculture et sa formation professionnelle font de lui une personne qualifiée pour assurer les opérations de la ferme. Clément s'implique aussi dans divers comités et associations : « Toutes mes implications m'apportent des connaissances complémentaires pour une gestion plus saine de mon entreprise. » Il prend en compte l'environnement en ayant un modèle d'affaires qui limite son empreinte écologique, notamment en s'approvisionnant localement.

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 22 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

13 000 $ seront remis :

Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $ et deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $.

Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable.



Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Comme pour l'ensemble des participants, chaque finaliste recevra un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ à utiliser pour les produits ou les formations du CRAAQ.

En 18 ans, ce concours a permis à près de 450 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole par des bourses totalisant près de 200 000 $ jusqu'à ce jour.

