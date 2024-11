Clémence Briand-Racine, lauréate 2024 du concours Tournez-vous vers l'excellence!

LÉVIS, QC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Mme Clémence Briand-Racine, de la Ferme aux Colibris S.E.N.C., s'est vu décerner une bourse de 2 500 $ par La Financière agricole du Québec dans le cadre du 19e concours Tournez-vous vers l'excellence! Son entreprise, située à Ripon, en Outaouais, se spécialise dans la production maraîchère biologique.

Citations

« C'est avec fierté que La Financière agricole dévoile les gagnants de son concours Tournez-vous vers l'excellence! Les lauréats d'aujourd'hui se distinguent par leur sens de l'innovation et leur créativité. Grâce à leur engagement et à leurs efforts, ils ont transformé leurs idées en projets concrets. Félicitations à tous, que la vitrine qu'offre ce concours soit une source de motivation pour vos projets et idées à venir! »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Bravo à Mme Clémence Briand-Racine qui s'est démarquée au concours Tournez-vous vers l'excellence! Ce prix est une preuve de la vitalité et du dynamisme qui caractérisent parfaitement la façon créative qu'elle a développée pour gérer son entreprise. Je lui souhaite une bonne continuation et beaucoup de succès dans ses projets! »

Mme Sonia Simard, directrice territoriale de La Financière agricole du Québec

« Ce qui me distingue comme entrepreneure est la combinaison de mes expériences diverses dans le milieu agricole. J'ai toujours utilisé chaque occasion pour apprendre et me plonger dans le milieu. »

Mme Clémence Briand-Racine, lauréate du concours Tournez-vous vers l'excellence!

Faits saillants

Grande gagnante du concours 2024 pour la bourse de 5 000 $ : M me Annick Gauthier de la Ferme JMA Gauthier à Lorrainville , en Abitibi-Témiscamingue (production laitière biologique).

Annick Gauthier de la Ferme JMA Gauthier à , en Abitibi-Témiscamingue (production laitière biologique). Lauréat du concours 2024 ayant reçu une bourse de 2 500 $ : M. Maxime Plante de la Ferme M & M S.E.N.C. à Bonaventure, dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (production laitière).

Le concours souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires.

Par cette initiative et ses différents programmes à la relève, La Financière agricole valorise et soutient le succès et le dynamisme des jeunes productrices et producteurs.

Liens connexes

